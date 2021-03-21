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Задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Следственный комитет России в воскресенье подтвердил сообщения источников агентств ТАСС и «Интерфакс» о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Утверждается, что он подозревается в получении взятки в размере более чем 31 миллион рублей.
Ранее появились сообщения, что сотрудники правоохранительных органов проводят с губернатором, его сыновьями и должностными лицами следственные действия, в том числе допросы и обыски.
По данным источника ТАСС, по делу задержан также бизнесмен Борис Шпигель, бывший продюсер певца Николая Баскова.
В пресс-службе губернатора заявили, что не располагают информацией о действиях силовых структур и не будут комментировать сообщения агентств.
Другие новости дня
Наталья Сабанадзе ушла с поста главы миссии Грузии в Евросоюзе
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург и глава миссии Грузии при Европейском союзе Наталья Сабанадзе подала в отставку. Об этом она сообщила в соцсети, передает Общественный вещатель.
«Всего через несколько месяцев исполнится восемь лет, как я представляю Грузию в Брюсселе и возглавляю нашу миссию в Европейском союзе. Для меня это была большая честь и ответственность. Это была миссия, полная как успехов, так и вызовов - профессиональных или моральных. Сегодня пришло время перевернуть эту страницу. Я приняла решение написать заявление об отставке, которое министр удовлетворил.
Европейское будущее Грузии - это цель, за которую я буду бороться всегда. Я верю в эту цель. Я верю не потому, что членство в ЕС - это панацея, а потому, что это единственный способ сохранить нашу свободу и достоинство», - написала Сабанадзе.
Коронавирус в Грузии: показатель выявляемости заболевших за сутки превысил 2%
В Грузии за минувшие сутки выявлено 262 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 12 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,2%, за последние две недели – 1,55%, а за последнюю неделю – 1,63%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 277 480.
Более 58% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 152. География остальных случаев выглядит следующим образом: Аджария – 11, Имерети – 43, Квемо Картли – 13, Шида Картли – 15, Кахети – 14, Гурия – 1, Самегрело-Земо Сванети – 8, Мцхета-Мтианети – 4, Самцхе-Джавахети – 1, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 0.
От ковида умерли еще 9 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 700.
Выздоровели 189 человек, их общее число выросло до 269 973.
На данный момент в Грузии 3 781 активный случай коронавируса. Из них 1 435 пациентов (около 38%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 709 инфицированных, в Аджарии – 149, в Имерети – 284. Состояние 287 инфицированных тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 87 человека.
2 170 (более 57% активных случаев) человека лечатся на дому, а 76 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 220 граждан, в самоизоляции остаются более 6,6 тысячи человек.
Сегодня азербайджанское население Грузии отмечает Новруз Байрам
В Грузии отмечают Новруз Байрам - праздник весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Ежегодно по случаю Новруза праздничные мероприятия проходят в нескольких районах края Квемо Картли, населенных этническими азербайджанцами – Марнеули, Болниси, Гардабани и других. Устраиваются соревнования по борьбе, выставки, ярмарки, концерты. Отмечают его не менее 300 тысяч граждан Грузии или около 10% населения страны, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Уже второй год подряд все народные гулянья в Квемо Картли отменяют, исходя из рисков распространения коронавируса. По словам губернатора региона Шоты Рехвиашвили, население относится с пониманием к решениям властей, демонстрируя тем самым высокую гражданскую ответственность. Глава края также добавил, что в сложившейся ситуации нет поводов для обид.
Накануне азербайджанских граждан Грузии с Новрузом из Марнеули поздравила госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани. Она присутствовала на праздничном мероприятии, организованном учащимися государственной школы №2. Госминистр подчеркнул важность сохранения культурного разнообразия страны, а также роль молодых людей и их активное участие в процессе гражданского равенства и интеграции.
Новруз Байрам, праздник этнических азербайджанцев, был объявлен в Грузии всеобщим народным праздником в 2010 году, по инициативе третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
На праздник принято красить яйца и накрывать праздничный стол с множеством сладостей. Все сидящие за столом поздравляют друг друга с новым годом, желают удачи и процветания.
30 сентября 2009 года Новруз был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 19 февраля 2010 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 марта «Международным днем Новруза» и приветствовала усилия государств, в которых отмечается Новруз, по сохранению и развитию культуры и традиций, связанных с этим праздником.
Кроме Грузии, Новруз Байрам отмечают в Иране, Азербайджане, Афганистане, Албании, Иракском Курдистане, Индии, Казахстане, Киргизии, Македонии, Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, Таджикистане, Турции, Узбекистане. В России его празднуют жители Татарстана, Башкирии, Дагестана и некоторых других регионов. Написание и произношение названия этого праздника различаются в зависимости от страны: Новруз, Навруз, Нуруз, Невруз, Наурыз, Нооруз.
Новруз является национальной традицией, не имеющей отношения ни к исламской религии, ни к исламским традициям. Это один из самых древних праздников в истории человечества. В Персии (современном Иране), а также в Средней Азии его начали отмечать еще до VII века до нашей эры. В переводе с персидского Новруз означает «новый день». Смысл Новруза – торжественная встреча весны, поэтому он отмечается в день весеннего равноденствия, когда день равен ночи, а природа пробуждается к жизни.
Традиции Новруза связывают с именем основателя религии зороастризма, пророка Заратустры, а также с культом огня и Солнца. Наиболее древний источник, где этот праздник упоминается, это священное писание зороастризма Авеста. Именно в нем говорится о том, что весной необходимо отмечать появление жизни. За несколько недель до праздника на блюдах принято высевать пшеницу или чечевицу. К празднику их зеленые ростки должны стать украшением стола, символом рождения новой жизни, нового года.
Следует отметить, что на территории Ближнего Востока Новруз празднуется только представителями тех народов, которые проживали там до прихода арабов, распространения ислама и возникновения Арабского халифата. Соответственно, Новруз, например, не празднуется арабами. В Турции с 1925 года по 1991 год официально празднование Новруза было запрещено. В Сирии празднование Новруза запрещено до сих пор.
ЕС призвал Россию положить конец угрозам из Чечни в адрес «Новой газеты»
Европейский союз призвал Россию прекратить угрозы из Чечни в адрес журналистки Елены Милашиной. В заявлении Европейской внешнеполитической службы (EEAS), опубликованном в субботу, 20 марта, говорится, что в Брюсселе ожидают от властей России прекращения нападок на «Новую газету» и журналистку Милашину. Евросоюз призывает Россию расследовать информацию о внесудебных казнях, которая содержится в статьях Елены Милашиной.
По оценке европейских дипломатов, публикации Милашиной пополняют список «заслуживающих доверия материалов СМИ и правозащитников» о продолжающихся нарушениях прав человека в Чечне. Брюссель призвал расследовать все эпизоды внесудебных казней и пыток в этом российском регионе и привлечь к ответственности всех виновных. Об этом сообщает «Немецкая волна».
Внешнеполитическая служба Европейского союза (EEAS) ожидает, что Россия будет соблюдать свои внутренние и международные обязательства в сфере прав человека и основных свобод.
МИД Украины осудил указ Путина о запрете владеть землей в Крыму
Указ президента России Владимира Путина о запрете на владение землей в Крыму является юридически ничтожным. Этот вопрос будет обсуждаться во время заседания Крымской платформы, заявил изданию РБК-Украина спикер МИД Украины Олег Николенко. Ожидается, что первое заседание Крымской платформы состоится в августе 2021 года.
По словам Николенко, указ Путина показывает, что Россия продолжает политику притеснений, дискриминации и «вытеснения граждан Украины из временно оккупированного полуострова».
В МИД Украины заявляют, что такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества.
В субботу российская медийная компания РБК сообщила со ссылкой на Росреестр, что земли иностранных граждан в аннексированном Россией Крыму подлежат принудительной продаже или национализации после вступления в силу новых правил.
Согласно указу, подписанному в марте прошлого года президентом Владимиром Путиным, иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам нельзя владеть земельными участками в большинстве районов Крыма.
По состоянию на апрель 2020 года иностранцам принадлежали более 11 тысяч участков, подпадающих под действие запрета. Большинство владельцев - граждане Украины, есть также владельцы участков среди граждан Белоруссии, Германии, Казахстана и других стран.
В мэрии Тбилиси опровергли информацию о новых трещинах в оползневой зоне
В мэрии Тбилиси опровергли информацию о появлении новых трещин в зоне потенциальной оползневой опасности над дорогой, соединяющей районы Нуцубидзе и Вашлиджвари, сообщает агентство «Новости-Грузия».
О появлении новых оползневых трещин ранее сегодня сообщила директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе. По ее словам, они сравнительно небольшие и находятся в нескольких сотнях метров от основного разлома, ближе к жилым домам.
По словам заместителя мэра Тбилиси Ираклия Бенделиани, по данному вопросу они получили дополнительные разъяснения от специально созданной группы, осуществляющей круглосуточный мониторинг на месте. Он также не подтвердил информацию о том, что мэрия Тбилиси не разрешает независимым экспертам работать на месте. По его словам, всем посторонним доступ к зоне разлома ограничен в целях безопасности. Бенделиани добавил, что на следующей неделе изучить ситуацию должны иностранные эксперты, после чего будут запланированы конкретные работы.
После комментария заммэра, начальник департамента геологии Национального агентства по окружающей среде Мераб Гаприндашвили пояснил, что трещины, информация о которых распространилась сегодня, «не новы, и они существуют десятилетия». Он также подчеркнул, что они никак не связаны с «оползневым телом, зарождение-активация которого произошли в начале марта текущего года».
Гаприндашвили добавил, что в целом склоны в окрестностях Вашлиджвари – «это нестабильный блок, исходя из своего генезиса», однако «на данном этапе никакой опасности для населения не существует».
По распоряжению мэрии Тбилиси, с 15 марта была перекрыта дорога, ведущая от Центра оперативного управления «112» в направлении Вашлиджвари – до бензозаправочной станции BP на улице Мухрана Мачавариани. Спустя пару дней стало известно об активизации оползневых процессов в районе дороги Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари, строительством которой в последние годы занимаются столичные власти.
В мэрии поспешили ответить на обвинения в игнорировании геологических рисков, озвученные рядом независимых экспертов. Одновременно столичные власти указали, что для того, чтобы установить точные причины появления трещин на склоне необходимо завершить исследование. Мэр столицы Каха Каладзе заверил, что они предпринимают все меры, чтобы «в кратчайшие сроки» обеспечить безопасность людей и предотвратить сход оползня. 22 марта в Тбилиси ожидают прибытия немецких специалистов, которые должны подключиться к изучению оползневой зоны.
Коронавирус в Абхазии: 12 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 121 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 12 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 33 человека, 16 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 17 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 23 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 8, в Гагрской ЦРБ - 8.
- В гагрской больнице 20 марта скончалась пациентка 1925 года рождения. У женщины была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 219 человек. Зарегистрировано 209 летальных случаев. Выздоровели 12 650 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Евгений Пригожин поддержал Рамзана Кадырова в конфликте с «Новой газетой»
Бизнесмен Евгений Пригожин направил главе Чечни Рамзану Кадырову письмо, выразив поддержку в конфликте с «Новой газетой», опубликовавшей расследование о внесудебных расправах Чечне. В подписанном Пригожиным письме, которое опубликовал Кадыров, говорится, что публикация журналистов «порочит честь и достоинство» полка МВД Чечни имени Ахмата Кадырова. Более того, пишет автор, публикация «Новой газеты» является «недопустимой и преступной».
Евгений Пригожин, называемый в СМИ «другом Путина» или «поваром Путина», пишет, что, уважая честь офицеров и заслуги полка, предлагает Кадырову безвозмездную помощь и поддержку его, Пригожина, юридической службы в судебном разбирательстве с «Новой газетой».
Кадыров, после прочтения письма, назвал Пригожина «братом» и заявил об «общих врагах». Об этом сообщает сайт «Кавказ.Реалии».
15 марта «Новая газета» опубликовала расследование со свидетельствами казней и пыток в полку Ахмата Кадырова. Подробности о внесудебных расправах впервые рассказал очевидец – бывший сотрудник полка Сулейман Гезмахмаев. Уже 17 марта в Грозном организовали митинг, участники которого требовали закрыть газету. Общественная палата республики обратилась к президенту России с тем же требованием. Присоединились и служащие в кадыровском полку – они записали видеообращение к Путину, в котором жаловались на «Новую газету» и угрожали журналистам.
В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент не является арбитром в подобных ситуациях и направил руководство Чечни в суд. Это вызвало недовольство Кадырова, который вступил с Песковым в спор, напомнив Кремлю о «десятках тысяч погибших» за «возвращение Чечни в состав России».
СМИ неоднократно связывали Евгения Пригожина с президентом Владимиром Путиным, говоря об их близких отношениях, завязавшихся еще в 1990 годах. Путин в интервью в интервью американскому телеканалу NBC News заявлял, что знаком с Пригожиным, но не считает его другом.
При этом поставщики питания, связанные с «поваром Путина», только за 2020-й год получили множество государственных контрактов на общую сумму свыше 40 миллиардов рублей.
США ввели санкции в отношении Пригожина, считая его причастным к попытке вмешательства в американские выборы. В начале марта Кадыров в ответ на объявление ФБР о награде в 250 тысяч долларов США за информацию, которая приведет к аресту «повара Путина», опубликовал совместное фото с бизнесменом.
Пригожин известен исками к независимым медиа, в том числе к «Новой газете», Фонду борьбы с коррупцией (российские власти внесли ФБК в список иностранных агентов, ФБК с этим не согласился – прим.ред.)., «Фонтанке.ру», журналисту Максиму Шевченко, оппозиционному политику Алексею Навальному.
Эрдоган издал указ о выходе Турции из конвенции о защите женщин от насилия
Совет Европы подверг резкой критике решение Турции выйти из Конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 20 марта назвала решение властей Турции «катастрофической новостью». По ее словам, такой шаг угрожает делу защиты женщин в Турции, в других странах Европы и за ее пределами.
Публикация указа турецкого президента Реджепа Эрдогана о выходе Турции из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин появилась в субботу в официальном правительственном бюллетене Resmi Gazete.
Президент Реджеп Эрдоган в прошлом году известил другие страны о намерении Анкары выйти из конвенции. Тогда оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) заявила, что отказ правительства Турции выполнять обязательство защищать женщин от насилия означает, что они «останутся гражданами второго сорта».
Мэр Стамбула, представитель Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу заявил, что указ Эрдогана вызывает горечь. Правозащитники в Турции призвали к демонстрациям в знак протеста против выхода страны из международного соглашения, сообщила «Немецкая волна».
- Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была одобрена в Стамбуле всеми 47 государствами – участниками СЕ 11 мая 2011 года. Документ стал первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В конвенции сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования.
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- Конвенцию ратифицировали и подписали 34 страны, еще 11 подписали, но не ратифицировали. Турция первой ратифицировала соглашение весной 2012-го.
- Совет Европы – международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, государствами и странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 12 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1071, в общем составив 183 127. По состоянию на 11:00 20 марта число выздоровевших пациентов увеличилось на 459 и сейчас составляет 167 977.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 12 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3332.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 855 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (4 - за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 963, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 799 637 (5 959 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Грузинские регбисты обыграли сборную России в третьем туре ЧЕ
Грузинские регбисты обыграли сборную России в матче третьего тура Чемпионата Европы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 23:6 в пользу сборной Грузии. В составе грузинской сборной попытки на счету Давида Ниниашвили, Тедо Абжандадзе, Акакия Табуцадзе.
Встреча в Калининграде стала 25-й по счету между командами Грузии и России. Национальная сборная Грузии выиграла 23 матча, один раз была зафиксирована ничья. Единственная игра, где Россия оказалась сильнее, состоялась в 1993 году.
В настоящее время грузинская команда занимает в турнирной таблице Чемпионата Европы первое место, набрав девять очков. Вторыми идут румыны – пять очков. В следующем матче сборная Грузии, которая является действующим чемпионом Европы, сыграет против Румынии. Встреча состоится 28 марта в Тбилиси.
Чемпионат Европы 2021 года является отборочным турниром к Кубку мира по регби 2023 года, который пройдет во Франции. Принять участие в Кубке мира смогут команды, занявшие первое и второе места, третья команда Чемпионата Европы станет участником финального квалификационного турнира.
«Лелос» выигрывали чемпионат Европы в 2018, 2019 и 2020 годах. Их последнее поражение в рамках турнира случилось в 2017, когда сборная Румынии чудом вырвала минимальную победу со счетом 8:7.
Олимпиада в Токио пройдёт без зарубежных болельщиков
Олимпийские игры в Токио летом нынешнего года пройдут без болельщиков из-за рубежа. Причиной этого решения оргкомитета стала пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой сами Игры, которые должны были пройти в 2020 году, были на год перенесены.
Стоимость билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры зарубежным болельщикам, которые успели их приобрести – их более 900 тысяч, – будет компенсирована. Возможные иные расходы, в том числе на бронь гостиниц, уже нет.
Также может быть принято решение об отказе от услуг иностранных волонтеров и об ограничении численности делегаций стран – участников Игр. Организаторы подчеркивают, что речь идет о вынужденных мерах, приоритетами является здоровье атлетов, а также жителей Японии. Правительство Японии давало понять, что выступает против присутствия иностранных зрителей. Въезд в страну из-за эпидемии сейчас существенно ужесточен.
В Японии с начала пандемии коронавирус был выявлен у более 450 тысяч человек, более 8 тысяч умерли. Число инфицированных и умерших в пересчете на душу населения значительно меньше, чем в большинстве стран Запада. В стране действуют ограничительные меры, однако о жестком карантине речь не идет.
Олимпийские игры – официально Игры 2020 года – должны пройти в Токио в конце июля – начале августа. Российские спортсмены выступят на них из-за дисквалификации национального олимпийского комитета из-за допинга под нейтральным флагом.
Мамука Мдинарадзе: Вымышленный кризис не может длиться месяцами
«Что бы ни говорили некоторые из наших уважаемых оппозиционеров, переговоры не закончились хорошо для страны, поскольку они не смогли пойти на какие-либо компромиссные шаги в ходе переговоров», - сказал председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» и исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе по окончании заседания политсовета и большинства.
По его словам, необходимо перейти к новой повестке дня, потому что «вымышленный кризис не может длиться месяцами».
«Мы продолжим сотрудничать с нашими европейскими, в целом западными и американскими коллегами. Все компромиссные предложения, сделанные «Грузинской мечтой» за столом переговоров, остаются на повестке дня», — заявил Мдинарадзе.
- 54 депутата от оппозиции уже четвертый месяц бойкотируют работу парламента десятого созыва. Оппоненты властей утверждают, что выборы 31 октября 2020 года были сфальсифицированы. От своих мест в парламенте не отказались только 6 оппозиционных депутатов от двух партий. Перейти «к плану чрезвычайного режима» в оппозиции решили после провала переговоров с правящей «Грузинской мечтой».
- При посредничестве представителя главы Евросовета Шарля Мишеля, дипломата Кристиана Даниэльсона с 12 марта члены ГМ и оппозиции продолжали консультации для разрешения политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. Переговоры длились неделю. Последний раунд 18 марта продолжался более девяти часов, уже после полуночи было объявлено, что стороны не сумели достичь соглашения.
- Участники встречи не раскрывают деталей переговоров. Известно лишь то, что обсуждался рамочный документ из шести пунктов, составленный при непосредственном участии Шарля Мишеля. Среди прочего в повестке значились реформа избирательной и судебной систем. В ГМ заявляют, что поводов для проведения повторного голосования нет, ссылаясь на оценки выборов, сделанные Миссией ОБСЕ, и заявления международных партнеров Грузии. Они не ставят под сомнение легитимность выборов 31 октября 2020 года.
В Ахалцихе произошла стычка между родственниками Меги Бакрадзе и сотрудниками больницы
Сегодня днем, 20 марта, возле клиники «Имеди» в Ахалцихе, где в четверг 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе впала в кому после вакцинации от COVID-19, произошла стычка между родственниками Бакрадзе и сотрудниками больницы. Муж медсестры ударил одного из работников клиники. Он набросился на мужчину с кулаками со словами: «Ты убил мою жену». Конфликт удалось уладить только после вмешательства полицейских, которые вывели супруга Бакрадзе с территории.
Родные Меги Бакрадзе подозревают, что врачи ахалцихской клиники растерялись, когда молодой женщине стало плохо после прививки, и не смогли правильно и своевременно оказать ей помощь. В «Имеди» эти обвинения отрицают, указывая, что они срочно ввели адреналин, а затем интубировали пациентку.
Более того, сегодня отец Бакрадзе заявил, что вакцинация от COVID-19 в Ахалцихе была вовсе не добровольной, и в случае отказа от прививки медицинским работникам грозили увольнением.
Бакрадзе впала в кому примерно через полчаса после вакцинации прививкой AstraZeneca. Поскольку оказанная на месте медицинская помощь не принесла результатов, было принято решение перевести ее в Первую университетскую клинику ТГМУ в Тбилиси. Состояние пациентки оставалось критическим, и спасти ее не удалось.
Предположительной причиной побочной реакции называется анафилактический шок – немедленная аллергическая реакция. МВД расследует случившееся по статье «причинение смерти по неосторожности». Семья не доверяет следствию и планирует провести альтернативные экспертизы.
Правительство Грузии призывают отменить «комендантский час» на Навруз Байрам
Народный защитник Грузии призывает правительство страны отменить «комендантский час» 20-21 марта в связи с празднованием Навруз Байрама, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Навруз Байрам - праздник весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Его широко отмечают тысячи этнических азербайджанцев, проживающих в Грузии. В Марнеули, Болниси и Гардабани устраивают народные гулянья. В прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, все праздничные мероприятия на Навруз Байрам в Грузии были отменены.
По оценке омбудсмена, правительству следует временно отменить ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, чтобы в этом году «наши граждане могли отпраздновать этот день беспрепятственно и достойно».
Согласно информации Народного защитника, с аналогичной просьбой 18 марта к правительству Грузии обратились представители азербайджанской общины и активисты, однако ответ был отрицательным. Для рассмотрения вопроса в Государственное агентство по делам религий была отправлена заявка, которая в итоге не была ее удовлетворена.
«Совет национальных меньшинств при аппарате Народного защитника Грузии согласен с тем, что ограничения служат защите здоровья граждан и признает их цель – защитить людей от распространения вируса, но при этом следует иметь в виду, что для значительной части наших граждан празднование Навруза в его традиционной форме имеет особое значение», - отмечено в заявлении омбудсмена.
Народный защитник также указывает, что практика временного снятия ограничений для Грузии не нова. В частности, «комендантский час» был отменен в рождественский сочельник – в ночь с 6 на 7 января. Кроме того, 28 марта зрителям разрешили присутствовать на футбольном матче между сборными Грузии и Испании.
«Народный защитник и Совет национальных меньшинств надеются, что правительство Грузии рассмотрит и удовлетворит просьбу некоторых граждан Грузии, чтобы укрепить их чувство, что государство признает равенство граждан Грузии в плане реализации их национальных и религиозных свобод», - отмечено в заявлении.
Оппозиция по-прежнему требует назначения в Грузии внеочередных выборов
«Мы хотим, чтобы выборы были назначены по согласию сторон, но если этого не произойдет, то выборы будут назначены принудительно», - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, сообщает Общественный вещатель. Говоря о планах оппозиции, Угулава отметил, что для смены власти необходим масштабный народный протест.
По его словам, у страны не осталось другого выхода на фоне того, что «Грузинская мечта» отказалась от переговоров при европейском посредничестве. По заявлению Угулава, «Грузинская мечта» мешает развитию Грузии, поэтому оппозиция хочет убрать ее в сторону.
«Только высокой активностью и движением мы сможем вынудить Иванишвили пойти на внеочередные выборы. Никакой Запад не сможет нас спасти, если мы сами не будем двигаться. Поэтому единственный лозунг, который может нам пригодиться в эти дни и месяцы, это - «Движение за Грузию». Между Грузией и развитием стоят Иванишвили и «Грузинская мечта». Да, мы хотим отодвинуть этих людей в сторону, потому что Грузия нуждается в движении вперед. Если они станут угрозой для развития Грузии, тормозом ее развития, то люди все равно пойдут дальше по пути развития. Поэтому каждый день мы должны находиться как в предвыборном режиме, что означает, что все лидеры должны перераспределится по районам и селам, по Тбилиси. Мы должны идти от двери к двери и говорить нашему народу: «Хватит, впереди нас - Грузия, а позади - наши дети!», - заявил Угулава.
- 54 депутата от оппозиции уже четвертый месяц бойкотируют работу парламента десятого созыва. Оппоненты властей утверждают, что выборы 31 октября 2020 года были сфальсифицированы. От своих мест в парламенте не отказались только 6 оппозиционных депутатов от двух партий. Перейти «к плану чрезвычайного режима» в оппозиции решили после провала переговоров с правящей «Грузинской мечтой».
- При посредничестве представителя главы Евросовета Шарля Мишеля, дипломата Кристиана Даниэльсона с 12 марта члены ГМ и оппозиции продолжали консультации для разрешения политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. Переговоры длились неделю. Последний раунд 18 марта продолжался более девяти часов, уже после полуночи было объявлено, что стороны не сумели достичь соглашения.
- Участники встречи не раскрывают деталей переговоров. Известно лишь то, что обсуждался рамочный документ из шести пунктов, составленный при непосредственном участии Шарля Мишеля. Среди прочего в повестке значились реформа избирательной и судебной систем.
- Камнем преткновения оказались два вопроса – назначение досрочных выборов, а также освобождение председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа. В ГМ заявляют, что поводов для проведения повторного голосования нет, ссылаясь на оценки выборов, сделанные Миссией ОБСЕ, и заявления международных партнеров Грузии. Они не ставят под сомнение легитимность выборов 31 октября 2020 года. Что касается освобождения Руруа и Мелия, то правящая команда категорически отвергает обвинения в политических преследованиях, заявляя, что они не вправе вмешиваться в осуществление правосудия.
За сутки на Северном Кавказе умерли 25 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 436
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 436.
По официальным данным, в Краснодарском крае умерли 12 пациентов с COVID-19, в Ставропольском крае – пять, в Дагестане – четыре, в Кабардино-Балкарии – два, в Адыгее и Карачаево-Черкесии подтверждено по одному летальному случаю. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8 323 заразившихся.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае – 125 человек.
- Краснодарский край + 125 (41 096 – за все время пандемии)
- Ставропольский край + 126 (49 360)
- Кабардино-Балкария + 54 (22 240)
- Дагестан + 38 (30 562)
- Калмыкия + 27 (19 674)
- Северная Осетия + 17 (16 158)
- Карачаево-Черкесия + 13 (19 484)
- Ингушетия + 13 (15 007)
- Чечня + 12 (11 532)
- Адыгея + 11 (13 998)
Всего на сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 239 111 случаев COVID-19. В целом по России, согласно данным властей на 20 марта, выявлено 4 447 570 заболевших коронавирусом.
В Рустави ссора старшеклассниц завершилась поножовщиной
В городе Рустави ссора девочек-подростков закончилась поножовщиной. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2». Согласно распространившейся информации, случай произошел накануне во дворе школы. Между двумя старшеклассницами начался спор, который перерос в драку. По неподтвержденным данным, участницы являются родственницами.
Во время ссоры 17-летняя девочка холодным оружием ранила свою сверстницу в область живота. Пострадавшая была госпитализирована в клинику «Рустави». По словам врача Джоно Самхарадзе, который руководит педиатрическим отделением больницы, у пациентки наблюдались непроникающие ранения, внутренние органы не задеты.
«В период нахождения в клинике ее состояние было стабильным, удовлетворительным. В тот же день она была выписана», - сказал Самхарадзе.
Факт подтверждают в МВД Грузии. Следствие начато по статье 118 УК Грузии, которая подразумевает «умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью».
Байден осудил всплеск насилия в отношении азиатской общины США
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис осудили насилие и ненависть на расовой почве в отношении жителей Соединенных Штатов азиатского происхождения. В пятницу они посетили Атланту (штат Джорджия), где на этой неделе произошло убийство 8 человек, в том числе 6 женщин с азиатскими корнями.
Полиция на данный момент не пришла к выводу о том, что массовое убийство персонала и посетителей массажных салонов, которое совершил 21-летний местный житель, было мотивировано расовой ненавистью. Однако оно, как сообщает «Голос Америки», вызвало панику среди американцев с азиатскими корнями, многие из которых в последнее время столкнулись с проявлениями ненависти, в том числе и в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
Байден и Харрис встретились с представителями азиатской общины. «Ненависти на расовой почве нет места в Америке. И все мы, все мы вместе, должны положить этому явлению конец», – заявил Байден после встречи.
Нападки на американцев азиатского происхождения и выходцев из Азии участились в США после начала эпидемии коронавирусной инфекции – авторы нападок возлагают на Китай и китайцев ответственность за распространение коронавируса, а многие переносят свое негативное отношение к китайцам на всех людей с азиатскими корнями. В твиттере Байден намекнул на то, что свою роль в разжигании ненависти сыграл и его предшественник на посту президента, республиканец Дональд Трамп, который часто называл коронавирус «китайским вирусом». «Слова имеют последствия», – написал Байден. «Это называется коронавирус, и точка».
- Отправляясь в Джорджию, Байден ответил журналистам на вопрос о том, пообщается ли он в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным, который – очевидно, реагируя на интервью президента США, в котором тот согласился с характеристикой Путина как «убийцы», – пригласил его провести дискуссию «в прямом эфире». Байден сказал, что «в свое время» обязательно поговорит с Путиным.
Грузинская оппозиция с сегодняшнего дня переходит на чрезвычайный режим работы
«С сегодняшнего дня оппозиция перейдет на чрезвычайный режим работы», - заявил в своем выступлении на акции перед парламентом Грузии член «Национального движения» Заал Удумашвили, передает Общественный вещатель.
Он рассказал о планах грузинской оппозиции. По его словам, 15 мая оппозиция соберется на акцию на проспекте Руставели, а до того митинги будут проведены как в Тбилиси, так и в регионах. Как отметил Удумашвили, оппозиция переходит на непрерывный режим протестов.
«С сегодняшнего дня оппозиция переходит на чрезвычайный режим работы, что означает, что мы поедем в каждый город, каждую деревню, придем в каждую семью и убедим население в том, что эта борьба действительно имеет смысл, потому что правда за нами. В этот период состоятся митинги как в Тбилиси, так и в регионах. Но в завершение мы соберемся 15 мая здесь, на проспекте Руставели. Оппозиция переходит к непрерывному режиму протеста. Это будет жесткий, непрерывный протест, который в конечном итоге приведет к победе и положительным изменениям в стране», - сказал Заал Удумашвили.
- С 12 марта, при посредничестве представителя главы Евросовета Шарля Мишеля дипломата Кристиана Даниельсона, члены правящей «Грузинской мечты» и оппозиции продолжали консультации для разрешения политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. Переговоры длились неделю. Последний раунд накануне продолжался более девяти часов. Уже после полуночи было объявлено, что стороны не сумели достичь соглашения.
- Участники встречи не раскрывают деталей переговоров с Даниельсоном. Известно лишь то, что обсуждался рамочный документ из шести пунктов, составленный при непосредственном участии Шарля Мишеля. Среди прочего в повестке значились реформа избирательной и судебной систем.
- Камнем преткновения оказались два вопроса – назначение досрочных выборов, а также освобождение председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, которых оппоненты властей считают политическими заключенными.
В Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль
В Исландии вечером в пятницу началось извержение вулкана Фаградалфьяль. Он расположен на полуострове Рейкьянес на юго-западе страны, примерно в 40 километрах от столицы Исландии Рейкьявика.
В последний раз этот вулкан извергался не менее 800 лет назад, называются и большие цифры - вплоть до 6 тысяч лет.
Специалисты ожидали извержения, предвестником которого стало увеличение числа небольших подземных толчков - за последние три недели их было зафиксировано около 40 тысяч.
Пока извержение оценивается как не очень сильное - в жерле вулкана возникла трещина длиной 500-700 метров, лава разлилась на площади примерно в 1 километр. Населённым пунктам угрозы нет. Из соображений предосторожности была приостановлена работа расположенного неподалеку международного аэропорта Кеблавик, который обслуживает Рейкьявик.
В 2010 году из-за извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль на несколько дней было закрыто воздушное пространство над большей частью Европы.
За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 40 жителей Абхазии, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 176 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 40 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 33 человека, 17 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались два пациента: мужчина 1969 года рождения умер 18 марта, женщина 1941 года рождения скончалась 19 марта. У обоих была выявлена новая коронавирусная инфекция.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 22 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 5 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 8.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 207 человек. Зарегистрировано 208 летальных случаев. Выздоровели 12 650 человек.
Коронавирус в Грузии: 422 случая заражения за сутки, 8 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 422 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 23,1 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,82%, за последние две недели – 1,52%, а за последнюю неделю – 1,49%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 277 218.
Более 51% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 216. География остальных случаев выглядит следующим образом: Аджария – 29, Имерети – 71, Квемо Картли – 22, Шида Картли – 22, Кахети – 10, Гурия – 20, Самегрело-Земо Сванети – 22, Мцхета-Мтианети – 3, Самцхе-Джавахети – 2, Рача-Лечхуми - Квемо Сванети – 5.
От ковида скончались еще 8 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 691.
Выздоровели 158 человек, их общее число выросло до 269 784.
На данный момент в Грузии 3 717 активных случаев коронавируса. Из них 1 423 пациента (более 38%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 730 инфицированных, в Аджарии – 137, в Имерети – 11. Состояние 276 инфицированных тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 83 человека.
2 126 (более 57% активных случаев) человека лечатся на дому, а 168 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 235 граждан, в самоизоляции остаются около 6,5 тысячи человек.
Церцвадзе назвал возможные последствия отказа от массовой вакцинации против COVID-19
Отказ населения Грузии от вакцинации против COVID-19 может обернуться в дальнейшем не только дополнительными смертями, но и серьезными экономическими проблемами для страны. Об генеральный директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Грузии Тенгиз Церцвадзе заявил в эфире телеканала «Рустави 2».
«Если население откажется от массовой вакцинации, у нас появится перспектива увеличения числа случаев заболевания и смертей. Нас ждет злополучная третья волна, которая уже началась в некоторых странах, а другие страны в Европе и Америке ее еще ожидают. За этим последуют новые ограничения, блокировки, экономический спад, ухудшение условий жизни», - заявил Церцвадзе.
Он выразил надежду на то, что скептицизм по поводу вакцинации будет временным и в ближайшем будущем население Грузии «сделает правильный выбор».
- 15 марта Грузия начала вакцинацию населения против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. На первом этапе планируется привить до 54 тысяч медицинских работников. На данный момент в Грузии привито около 4 тысяч человек - то есть менее 10% от запланированного количества.
- Как указывают специалисты, чтобы вакцинация принесла результаты, в 2021 году Грузия должна привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек.
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