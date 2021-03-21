21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day). В Грузии его отмечают под лозунгом «Мы соединяем». По словам премьера страны Ираклия Гарибашвили, чтобы содействовать полноценной интеграции в общество граждан с синдромом Дауна, власти страны предприняли не один шаг в направлении политики здравоохранения, образования, социальной защиты и трудоустройства, однако этого недостаточно.

Глава Минобразования Грузии Михаил Чхенкели сегодня напомнил о запуске в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) новой программы инклюзивного образования. Он уверен, что данный проект сыграет важную роль с точки зрения доступности качественного образования без какой-либо дискриминации.

Сегодня же в Грузии состоялась онлайн-конференция, посвященная Международному дню человека с синдромом Дауна. Участие в ней принимали Народный защитник Грузии Нино Ломджария, представители исполнительной и законодательной ветвей власти, местных и международных организаций, а также дипломатического корпуса.

Ломджария указала, что пандемия сделала еще более очевидными проблемы, с которыми сталкиваются в своей повседневной жизни люди с ОВЗ, в том числе людей с синдромом Дауна. Омбудсмен также говорила о важности содействия для развития подростков с синдромом Дауна в возрасте от 7 до 18 лет.

Различные тематические мероприятия, призванные повысить уровень информированности общественности о синдроме Дауна, продолжатся в Грузии в течение недели. Проводить их будут как государственные организации, так и члены гражданского общества, включая НПО и частный сектор, сообщает агентство «Новости-Грузия».