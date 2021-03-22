Пригожин увидел в розыске ФБР угрозу похищения и обратился в СК

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют "поваром Путина", подал заявление в Следственный комитет России о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" сообщила пресс-служба компании "Конкорд", владельцем которой является Пригожин.

По мнению российского предпринимателя, действия Федерального бюро расследований США (ФБР), которое объявило вознаграждение за информацию о нём, можно приравнивать к организации попытки похищения человека. Он просит возбудить уголовные дела в отношении президента США, глав ФБР, ЦРУ и Минюста.

В заявлении Пригожина в Следственный комитет России говорится, что органы государственной власти США преследуют цель похитить его и "лишить незаконно свободы под надуманным предлогом, без наличия каких-либо объективных доказательств подозрения в совершении преступления".

26 февраля ФБР объявило Евгения Пригожина в розыск по подозрению в сговоре с целью мошенничества против США, вмешательстве в американскую внутреннюю политику и попытке повлиять на президентские выборы в период с 2014-го по 2016 годы. ФБР также назначило денежную награду до $250 тысяч за информацию, которая может привести к аресту российского бизнесмена.

Пригожин в ответ сравнил действия ФБР с "охотой на ведьм". Компания "Конкорд", владельцем которой является Пригожин, сообщила, что его можно найти в Санкт-Петербурге, и указала адрес, потребовав от ФБР 250 тысяч долларов за эту информацию. Сам Пригожин, в свою очередь, предложил 500 тысяч долларов за "поимку" живущего в Великобритании бизнесмена и критика Владимира Путина Михаила Ходорковского.

В США Пригожина связываются с деятельностью Агентства интернет-исследований – так называемой "фабрики троллей". Против бизнесмена и его компаний введены санкции.

В феврале 2018 года окружной суд США выдал ордер на арест Евгения Пригожина. После этого он попал в базу розыска Интерпола.