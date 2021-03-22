Абхазские ветераны недовольны Байденом

Оживленное обсуждение в абхазском сегменте соцсетей вызвало опубликованное вчера обращение руководства республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» («Воины») к послу Российской Федерации в Абхазии Алексею Двинянину.

Вот его сокращенный текст:

«Уважаемый Алексей Аркадьевич! Мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, выражаем поддержку Президенту РФ и всему народу братской России. Президент США позволил себе недопустимое высказывание в адрес президента России и большого друга Абхазии Владимира Владимировича Путина. Фактически оскорблены чувства всех граждан РФ, где бы они ни проживали и каких бы политических взглядов не придерживались. К сожалению, мы вынуждены отметить, что в «Вашингтонском обкоме» маразм крепчает... Народ Абхазии высоко ценит и никогда не забудет все, что сделано Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым в деле восстановления исторической справедливости – признания независимости Абхазии и оказания ей военно-экономической помощи… Мы не сомневаемся, что с нами согласны как простые граждане Абхазии, так и руководство страны, которое, уверены, в ближайшее время официально сделает соответствующее заявление, как на уровне МИД, так и президента Абхазии. Высший Совет «Аруаа».

Немало комментаторов восприняли это обращение с иронией, поминая и шутливое выражение советских времен «Наш ответ Чемберлену», и проводя аналогию с тем, как пару месяцев назад две русские общественные организации в Абхазии инициировали проведение митинга в Сухуме в поддержку Владимира Путина (против Алексея Навального и других российских оппозиционеров), а потом, когда митинг со ссылкой на активное распространение коронавирусной пандемии городские власти отложили, а по сути отменили, создали в столице Абхазии штаб по поддержке российского президента. Тогда их критики рассуждали, что ВВП в их защите как-то не очень и нуждается, а истинная цель всех этих «движений» – проинформировать больших людей в Москве о своем существовании и стараниях.

Сейчас абхазский общественно-политический деятель Нугзар Агрба саркастически написал на своей странице в Фейсбуке: «Есть «Аруаа», есть «Амцахара», кого мне бояться? Страна в надежных руках».

Среди решивших пошутить на эту тему оказались даже сторонники «Аруаа» во внутриполитическом противостоянии в Абхазии: «И даже на Байдена наехать могут. Мы в безопасности». Правда, после ответа авторов обращения последовало успокаивающее: «Правильно сделали. Это была шутка. Просто очень много проблем своих... Не принимайте за подкол».

А одна из активисток движения за 20-ю статью Конвенции ООН и скорейшее введение в действие закона о декларировании доходов и расходов госчиновников поддержала в соцсети принятие обращения «Аруаа», но тут же использовала эту тему для продвижения своих идей:

«Думаю, он вас услышит и примет во внимание. Владимиру Владимировичу еще очень понравится, если в Абхазии начнут заполнять декларации для госслужащих по утвержденной в парламенте год назад форме. Кстати, как это делается давно в РФ. Без сарказма и шуток пишу».

Так или иначе, но мнения в обществе, как обычно и бывает, разделились. Один собеседник, пожелавший не афишировать своего имени, сегодня рассуждал: «А я вот слушал вчера поздно вечером на телеканале «Россия» слова Жириновского – что, мол, немало у нас таких союзников, которые привыкли обращаться исключительно за помощью. А вот в ответ Байдену пока только Эрдоган достойно выступил. Конечно, когда маленькая Абхазия вступает в полемику глав великих держав, это выглядит забавно, но на уровне не властей, а общественной организации – почему бы нет? А то в России в последнее время слишком много высказываний по поводу недостаточной лояльности абхазов».

Сегодня в шестом часу вечера в СМИ появилось сообщение о реакции президента Абхазии Аслана Бжания. Для нее была найдена соответствующая форма – он прокомментировал ответ Путина президенту США Джо Байдену:

«Владимир Путин еще раз продемонстрировал, что является одним из великих лидеров современности. Это ответ мудрого руководителя, который, прежде всего, думает о сохранении мира и стабильности на Земле. Что касается заявления Байдена, то удивительно, как такой лексикой может пользоваться глава государства. Тем более, когда речь идет о стране, которая позиционирует себя как главный носитель демократических ценностей».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

СПРАВКА «Эха Кавказа»: