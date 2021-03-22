«Первая крымская» обвиняет Ардзинба

В абхазских соцсетях с подачи ряда зарубежных СМИ активно обсуждаются документы, свидетельствующие о хищении в объеме 60 млн рублей, якобы совершенном бывшим министром экономики Абхазии Адгуром Ардзинба и владельцем гостиницы «Гранд-отель Сухум 2» Отаром Какалия. Как заявил «Эху Кавказа» сам Отар Какалия, новость представляет собой фейк, а выложенные для убедительности документы – сфальсифицированы.

На сайте «Первая крымская» появилась публикация под названием «В Абхазии не досчитались более 60 миллионов российских инвестиций». Там же сообщили, что в хищении средств подозревается экс-министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба. А средства были предназначены для строительства гостиницы «Гранд Отель Сухум». Правоохранительные органы России изучают хищения российской финпомощи в Абхазии, информирует издание.

Данная публикация не подписана, автора у нее нет, но есть ссылка на копии документов, «свидетельствующих о масштабных хищениях со стороны экс-министра экономики Абхазии, а ныне одного из оппозиционных политиков Адгура Ардзинбы», которые были выложены в социальную сеть советником первого заместителя руководителя Администрации Президента Абхазии и блогером Сарией Чамагуа.

«Первая крымская» утверждает, что среди проектов, получивших одобрение министерства экономики Республики Абхазия, было строительство гостиницы «Гранд-отель Сухум»:

«На счет ООО «Гранд-отель Сухум 2» поступило 195 млн. руб. 9 августа 2016 года ООО «Гранд-отель Сухум 2» перевело на счет ООО «Юг Строй Комплект» 45,6 млн. руб. «за оказание консультационных услуг». На следующий день 10 августа 2016 года все переведенные средства были обналичены в кассе головного офиса Сбербанка Абхазии в г. Сухум. 10 ноября 2016 года ООО «Гранд-отель Сухум 2» дополнительно перевело на счет ООО «Юг Строй Комплект» еще 15 млн.руб., которые также были обналичены в тот же день в кассе головного офиса Сбербанка в г. Сухум. Гостиница до сих пор не построена. Как утверждает руководитель проекта ООО «Гранд Отель Сухум 2» Отар Какалия для завершения не хватает еще 23 миллиона рублей».

«Дать понимание народу»

Мы попытались выяснить, что во всей этой истории правда, а что нет. И откуда взялись документы, опубликованные в сети.

Георгий Берзения, пресс-секретарь Министерства экономики, работавший с Адгуром Ардзинба, на просьбу прокомментировать публикацию в «Первая крымская» ответил:

«Мы не будем комментировать очередные анонимные вбросы. Адгур Ардзинба сам уже неоднократно обращался по разным таким выпадам в Генеральную прокуратуру для того, чтобы она дала правовую оценку. И всегда демонстрирует открытость и готовность ответить на любые вопросы и оказать содействие правоохранительным органам в случае необходимости».

Берзения посоветовал обратиться к Сарии Чамагуа, чтобы она ответила, кто автор этой идеи и кто ей дал поручение все это выложить?

Мы обратились к Сарии Чамагуа, на которую ссылается «Первая крымская», и попросили ее ответить на вопросы: «Насколько она уверена в достоверности тех документов, которые опубликовала? Раз обнаружились документы, свидетельствующие о коррупции, то будет ли по этому факту официальное обращение в прокуратуру?»

Сария Чамагуа ответила следующее: «Документы были переданы мне неравнодушными гражданами. Они направлены в Генеральную прокуратуру в официальном порядке. Уверена, что Генпрокуратура легко может подтвердить подлинность документов. Считаю, что такие вопросы нельзя замалчивать. Все нужно делать открыто и прозрачно, чтобы народ все знал. Поэтому считаю, что Генпрокуратура должна дать понимание народу в виде развернутого отчета, а не сухого комментария».

«Видно, что это подделка, здесь явный подлог»

Директор ООО «Гранд-отель Сухум 2» Отар Какалия утверждает, что вся информация, размещенная на сайте «Первой крымской», является фейком, а опубликованное там платежное поручение на сумму 45 млн 600 тысяч рублей сфальсифицировано:

«Генеральная прокуратура никакой проверки по этому поводу проводить не может, так как данная платежка никакого отношения не имеет к бывшему министру экономики. Что еще глупее выглядит, так это то, что, якобы, российские органы проводят проверку на предмет расхищения денежных средств, направленных на Гранд-отель Сухум. Все бы выглядело правдоподобно, но есть одно «но». Это деньги частные, они не бюджетные. Это деньги, выданные коммерческим банком нашей компании. И за эти деньги мы заложили свою частную собственность. Это не те деньги, которые поступили по линии государственных инвестиций. Министерство экономики оказывало нам помощь в этом проекте, и это – нормальное явление. И платежка, которую вы прислали мне, я вам в ответ послал оригинал банковской выписки, там указано назначение платежа. В нашем оригинале от нашего банка написано четко, что деньги направлены за строительство и это является авансом за строительно-подрядные работы. То есть, мы отправили строительной компании эти денежные средства, а та платежка, которая выставлена в этих фейковых новостях, там компьютерным шрифтом допечатано, якобы за какие-то консультативные услуги. Видно, что это подделка, здесь явный подлог. Цель – просто пустить пыль в глаза людям, которые не разбираются в этом».

Он заявил, что невозможно было бы построить гостиницу, если бы из 195 млн рублей 60 млн были украдены:

«Сария Чамагуа медвежью услугу оказывает кому-то, я не знаю кому, публикуя несуществующие вещи. Это, наоборот, вызовет отторжение, когда потом официальные власти будут заявлять и говорить что-то после того, как они такую ложь выкидывают. Смешно, 60 млн рублей если бы были обналичены и выведены, то на что бы здание вообще построилось? Бред какой-то! Мы ничего не скрываем, нам нечего бояться. Мы строим прекрасный объект с прекрасным бассейном, с панорамным рестораном, мы обеспечиваем рабочими местами 70 человек. Мы работаем, нам некогда разбираться с фейковыми новостями. Это какие-то политические дрязги, кто-то кого-то хочет потопить, я в этих вещах не принимаю участия. Мы – предприниматели, я давно ушел из политики».

Объект построен и практически завершен. По словам Отара Какалия, он уже частично функционирует и принимает туристов.

Блогерство и официоз несовместимы

Замглавы Администрации президента Зураб Каджая, советником которого была Сария Чамагуа, сообщил «Эху Кавказа», что она больше не работает в администрации:

«Сария уже фактически не является помощницей. Она была освобожденной, она не была штатной работницей. Я не могу ее публикации комментировать. А это непроверенные факты, я так понимаю. Я увидел, что она блогерством занимается, и я ей сказал: «То, что ты пишешь, – это неофициально. Потом будут ко мне обращаться, зачем мне это надо? Я сам это прочел в Фейсбуке.

– То есть, вы не были в курсе, вы не знали?

– Нет, а как я могу о такой непроверенной информации сказать, что это исходит от официальных лиц? Я ей сказал, что ты уже здесь не работаешь. Это было буквально месяца три назад».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия