Югоосетинских автовладельцев отрешили от льготы

Владельцы транспортных средств, которым невозможно было завершить процедуру временного ввоза на территорию ЕАЭС в связи с пандемией коронавируса, смогут исполнить обязательства до 30 сентября 2021 года. Официально таможенный союз пока не принял решения о продлении льготного периода, но проект документа уже составлен Коллегией евразийской экономической комиссии и опубликован на ее официальном сайте. Единственные, кто не смогут воспользоваться этой льготой – югоосетинские автовладельцы.

Срок временного ввоза автомобилей для личного пользования в Россию будет продлен на полгода, до 30 сентября 2021 года. Проект решения Евразийской экономической комиссии уже опубликован, осталось только проставить номер и дату. Пролонгация льготного периода связана с тем, что продлеваются меры противодействия пандемии – на границах действуют ограничения, люди не могу свободно передвигаться, соответственно, не могут выполнить свои обязательства по временному ввозу.

Эта льготная мера распространяется на всех иностранцев, в том числе и на граждан РЮО и Абхазии, несмотря на то, что границы с республиками открыты.

Многие автовладельцы из Южной Осетии поспешили вывезти свои авто с территории России, но обратно в Россию их уже не впускают по правилам временного ввоза. Североосетинская таможня требует внушительные авансы в счет предстоящих таможенных платежей за автомобиль.

Говорит юрист таможенного дела Тимур Кокойты:

«На «Нижнем Зарамаге» автовладельцы не могут оформить повторный временный ввоз. Им отказывают, потому что, по мнению таможни, они пребывали за истекший год более шести месяцев на территории России. На этом основании их рассматривают как жителей Таможенного союза, а не иностранцев и не разрешают ввоз автотранспортного средства без авансового платежа. В отличие от прочих таможенных постов на «Нижнем Зарамаге», как правило, оформляют временный ввоз на полгода. На год отказываются оформлять, потому что, по их логике, в этом случае получается, что ты проживаешь преимущественно в России. Это не нормальная практика, потому что само законодательство ЕврАзЭс, а именно Таможенный кодекс ЕврАзЭс, допускает временный ввоз транспортного средства до одного года беспрерывно».

Мотивы таможенников поняты. Они видят, что многие жители Северной Осетии приобретают югоосетинское гражданство, чтобы уклониться от уплаты непомерно высоких российских таможенных платежей (югоосетинские в разы меньше). Единственное обременение, которое при этом возникает, – один раз в год необходимо выехать и въехать, чтобы переоформить новый временный ввоз. Из-за этого североосетинская таможня теряет немалые деньги. На уклонистов идет настоящая охота, но при этом, во-первых, таможня нарушает закон, а во-вторых, притесняют и автовладельцев, которые на самом деле живут в Южной Осетии.

13 марта представляющая интересы автовладельцев инициативная группа, в которую входит и Тимур Кокойты. встретилась с североосетинскими таможенниками. В ходе беседы Кокойты выяснил, как таможенники определяют, кто перед ними – житель Таможенного союза или иностранец. Оказалось, они ориентируется на преимущественное проживание, а последнее определяют по датам пересечения границы автотранспортным средством. Этот метод насколько не корректен, настолько и незаконен, говорит Тимур Кокойты:

«Законодательство для определения иностранца или лица ЕврАзЭс не предусматривает ориентацию на перемещение транспортного средства. Например, я могу заехать в Россию, оставить там автомобиль и выехать в третьи страны, а моя машина все это время будет находиться в России. Но это же не значит, что я лицо ЕврАзЭс? Получается, что и сведения, которыми они обладают, необъективны, потому что сведения по передвижению конкретного лица они не могут получить – у них нет таких функций по отслеживанию передвижений лиц через границу.

– Но на какие-то нормы законодательства они ссылались? Они как-то обосновывают свои действия?

– У меня были к ним такие же вопросы на этой встрече с североосетинской таможней. Четыре раза я спросил: «Дайте ссылку на конкретную норму, которой вы пользуетесь или которую вы интерпретируете». Они не привели ни прямых, ни косвенных ссылок на то, что законодательство ЕврАзЭс позволяет им так действовать. Совершенно точно могу сказать, что таких норм не существует».

По мнению Тимура Кокойты есть только одна возможность решить эту проблему. Необходимо, чтобы руководство республики озаботилось ситуацией на границе и дало себе труд разрешить ее:

«Этот вопрос требует решения уже давно. При этом я не вижу попыток решить проблему в рамках действующего законодательства ЕврАзЭс. Таможенники предлагали, чтобы наши власти обратились к российскому правительству (с предложением) внести какие-то изменения… Я на это ответил, что никаких изменений не требуется, нас вполне устраивает действующее законодательство. Единственная просьба: чтобы вы его исполняли, и чтобы автолюбители выполняли законные требования таможни».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия