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Европейский союз впервые за 30 лет ввел санкции против Китая
Европейский союз впервые за последние 30 лет ввел санкции против Китая. Ограничительные меры объявлены в отношении четверых чиновников и одного юридического лица, которые, как считают в Брюсселе, нарушают права мусульман-уйгуров.
Великобритания, США и Канада, в координации с ЕС, также объявили о введении санкций в отношении Китая.
В течение последних месяцев правозащитники и общественные деятели в Европе все настойчивее обращали внимание на многолетние нарушения прав человека в автономном Синьцзян-Уйгурском районе. Речь идет о произвольных задержаниях, пытках и навязывании политической идеологии. Для этого, как отмечает телеканал «Евроньюс», китайские власти используют созданные в Синьцзяне «трудовые лагеря» для «перевоспитания».
Министерство иностранных дел Китая немедленно отреагировало на введение европейских санкций, заявив, что они основаны на лжи, дезинформации и являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая. МИД КНР обвинил Европейский союз в нарушении международного права и норм межгосударственных отношений. Введение санкций названо в Пекине «подрывом отношений между Китаем и Европейским союзом.
Объявленные в Брюсселе меры стали первым подобным шагом за более чем 30 лет с тех пор, как в 1989 году Евросоюз ввел эмбарго на поставки оружия в Китай. Тогда это было ответом на кровопролитное подавление массового народного протестного выступления на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Эмбарго 1989 года на торговлю оружием с Китаем продолжает действовать до сих пор.
Другие новости дня
Глава Евросовета – Путину: Отношения ЕС – Россия находятся на спаде
Отношения между ЕС и Россией находятся на спаде, имеются разногласия по многим вопросам. Такое мнение высказал глава Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся в понедельник, в преддверии саммита ЕС, намеченного на 25–26 марта. На нем, как ожидается, лидеры Евросоюза обсудят стратегию отношений с Россией.
Как говорится в распространенном представительством ЕС в России сообщении, Шарль Мишель сказал Путину, что отношения «смогут изменить направление только при наличии устойчивого прогресса по таким вопросам, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак в отношении стран-членов и соблюдение прав человека». Глава Евросовета упомянул и про дело Алексея Навального, вновь призвав освободить его и расследовать его отравление.
В сообщении Кремля о телефонном разговоре Навальный не упоминается. В нем сказано, что Путин тоже охарактеризовал состояние отношений России и ЕС как неудовлетворительное, но возложил за это ответственность на «неконструктивную, порой конфронтационную линию партнеров». В сообщении Кремля говорится, что обсуждались также возможности использования российской вакцины «Спутник V», в сообщении представительства ЕС говорится, что обсуждалась пандемия коронавирусной инфекции и вакцины.
- ЕС неоднократно призывал расследовать отравление Навального, а после его ареста в России в январе 2021 года – к его освобождению. Этот вопрос поднимал и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в ходе визита в Москву в феврале. По возвращении он констатировал, что Россия выбрала путь конфронтации с ЕС, и поддержал введение санкций против лиц, причастных к преследованию Навального. Санкции были введены против четырех руководителей силовых органов.
- Новые вспышки коронавирусной инфекции в Европе вынудили лидеров государств ЕС провести запланированный на 25–26 марта саммит в формате видеоконференции. Коронавирус будет главной темой саммита, однако обсуждаться будут и отношения с Россией.
В Брюсселе подтверждают: Даниельсон вернется в Грузию
Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что его представитель, шведский дипломат Кристиан Даниельсон, вернется в Грузию, чтобы продолжить медиацию на переговорах между правительством и оппозицией в Грузии.
«Подведены итоги уже достигнутого в Грузии прогресса благодаря медиации Даниельсона. Пора идти на необходимые компромиссы в интересах граждан Грузии. Посланник вернется, чтобы продолжить посредничество», - написал Шарль Мишель в социальной сети.
Как отмечает президент Евросовета, его представитель прибудет в Тбилиси до конца недели.
Вице-президент Еврокомиссии и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, призвал политиков в Грузии отказаться от поляризации. Он подчеркнул, что все политические партии в Грузии должны руководствоваться интересами страны и народа.
«Посредничество не окончено, оно будет продолжаться. Нам нужно, чтобы это продолжалось, потому что Грузия не должна находиться в условиях двусторонней поляризации, которая не позволяет правительству работать. Стране нужна стабильность, чтобы продвигаться вперед по важным реформам, которые им необходимо осуществить. Мы призываем все политические партии руководствоваться интересами страны, грузинского народа и достичь необходимого политического соглашения для решения важных задач», - заявил Жозеп Боррель.
- 12 марта в Грузию прибыл спецпредставитель главы Евросовета Шарля Мишеля, шведский дипломат Кристиан Даниельсон, который был уполномочен провести переговоры между членами правящей «Грузинской мечты» и оппозицией. Евросоюз выразил обеспокоенность политическим кризисом в Грузии, возникшим после выборов парламента 2020 года. Переговоры при посредничестве Даниельсона длились неделю. Последний раунд 18 марта продолжался более девяти часов, однако было объявлено, что стороны так и не сумели достичь соглашения. На следующий день Даниельсон вернулся в Брюссель, чтобы представить отчет Шарлю Мишелю.
- Участники встречи не раскрывают деталей переговоров с Даниельсоном. Известно лишь то, что обсуждался рамочный документ из шести пунктов, составленный при непосредственном участии Шарля Мишеля. Среди прочего в повестке значились реформа избирательной и судебной систем.
- Согласно комментариям политиков, камнем преткновения на переговорах оказались два вопроса – назначение досрочных выборов, а также освобождение председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, которых оппоненты властей считают политическими заключенными.
Украина возбудила уголовное дело против 23 российских артистов
Прокуратура Украины возбудила уголовное дело против 23 российских артистов, которые принимали участие в концерте по случаю открытия Крымского моста. Их обвиняют в незаконном въезде на полуостров, который украинские власти считают оккупированной территорией.
В сообщении прокуратуры не называются имена артистов, но список тех, кто участвовал в концерте, публикует украинское издание Strana.ua. Среди них – Григорий Лепс, Пелагея, Александр Маршал, Денис Майданов, Ольга Кормухина, Александр Буйнов, Дима Билан, Олег Газманов, Валерия, Жасмин, Дмитрий Харатьян, Алена Свиридова, группа «Градусы», артисты Кубанского казачьего хора и ансамбль песни и пляски Черноморского флота.
О планах строительства Крымского моста в обход материковой части Украины российские власти объявили сразу же после аннексии Крыма. Автодорожная часть моста была открыта в мае 2018 года, железнодорожная – в декабре 2019 года.
Евросоюз ввел санкции против десяти компаний и нескольких частных лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста, в том числе – против фирмы «Стройгазмонтаж», основателем которой является приближенный к Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг. В России за строительство моста Ротенберг получил звание Героя Труда.
Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году. Он был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Страны Запада считают это нарушением норм международного права. Москва называет присоединение полуострова «восстановлением исторической справедливости».
Болгария выслала двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже
Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух дипломатов из России персонами нон грата и дало им 72 часа на то, чтобы покинуть страну, сообщает bTV со ссылкой на заявление болгарского МИД. 22 марта прокуратура Болгарии сообщила, что двое российских дипломатов вели разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.
В посольстве России в Софии назвали решение болгарских властей «очередным безосновательным демаршем» и заявили, что он не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога».
19 марта в Софии были задержаны несколько человек, граждан Болгарии, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Задержания провело контрразведывательное государственное агентство «Национальная безопасность». Один из подозреваемых пытался скрыться и мог быть задержан на автодороге из Софии в Пловдив. По данным канала bTV, для этого на выезде из крупнейшего города страны была организована поголовная проверка документов.
Двое задержанных – офицеры болгарской армии, один – бывший сотрудник контрразведки, сообщил на пресс-конференции представитель прокуратуры. По версии следствия, они были завербованы российской военной разведкой – ГРУ. Всего обвинения предъявлены шести подозреваемым, в том числе жене предполагаемого резидента российской разведки.
Одной из задач задержанных был сбор информации внутри здания министерства на темы Сирии, Нагорного Карабаха и Украины. Один из задержанных, служащий в подразделении военной разведки болгарского министерства обороны, пересчитывал деньги, предположительно полученные от вербовщика, прямо за рабочим столом.
С октября 2019 года МИД Болгарии выслал из страны восемь российских дипломатов (с учетом двух человек, объявленных персонами нон грата 22 марта). Всех их подозревали в шпионаже.
Дверь в НАТО открыта, Россия не имеет права блокировать членство Грузии – Столтенберг
Дверь в НАТО открыта, и Россия не имеет права блокировать членство Грузии в альянсе, – об этом генсек Североатлантического альянса заявил на пресс-конференции в Брюсселе. По словам Йенса Столтенберга, НАТО поддерживает стремление Грузии присоединиться к альянсу и помогает на этом пути. Генсек НАТО отметил, что он сказал об этом и премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили во время встречи несколько дней назад, – пишет Общественный вещатель.
«Дверь в НАТО открыта, и это стало ясно, когда мы приняли в альянс Черногорию и Северную Македонию всего несколько лет назад. Это означает, что НАТО готово принимать новых членов, и это не просто теория, это реальность. Это происходит, когда все члены Альянса соглашаются и когда страна-аспирант соответствует стандартам. Недавно я встретился с премьер-министром Грузии и передал то же сообщение о том, что НАТО поддерживает усилия Грузии по вступлению в НАТО. Мы поддерживаем Грузию на этом пути. В том числе поддерживая реформы и укрепление демократических институтов. Я не могу говорить от имени стран-членов НАТО, но я с нетерпением жду встречи с госсекретарем США здесь, в НАТО, и одним из вопросов, которые мы будем обсуждать, будет Россия. Россия неоднократно выразила, что имеет право блокировать вступление стран в НАТО. В последний раз мы видели это в случае Боснии и Герцеговины. Еще раз скажу, что ни одна другая страна, кроме членов НАТО и стран-претендентов, не имеет права принимать решение о вступлении той или иной страны в НАТО, и это касается и Грузии. Грузия имеет суверенное право выбирать свой путь. Никто другой не имеет права вмешиваться в этот демократический процесс», – заявил Йенс Столтенберг.
На пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО рассказал о темах, которые министры иностранных дел стран-членов Альянса обсудят в ходе двухдневной встречи 23 и 24 марта, в том числе о России. В этом контексте он также упомянул Грузию. По словам Столтенберга, Россия грубо нарушает международное право и агрессивно действует по отношению к своим соседям – Грузии и Украине. По его словам, ответственность за поведение России несет президент России.
«Отношения между Россией и НАТО долгое время были сложными. Причина этого – поведение России, которая нарушает международное право и применяет военную силу против своих соседей, Грузии и Украины. Россия также несет ответственность за агрессивные действия против стран-членов НАТО, включая кибератаки, вмешательство в наши внутриполитические процессы и так далее. Такое поведение России привело к самой большой адаптации Североатлантического союза со времен холодной войны, включая создание Сил быстрого реагирования, размещение боевых подразделений Североатлантического союза на восточном фланге НАТО и увеличение финансирования. А также укрепление усилий в области кибербезопасности и четкое осуждение поведения России, когда Россия нападает на мирных демонстрантов. В конечном итоге ответственность за поведение российского государства несет президент России Владимир Путин. Мы видели агрессивные действия, в том числе попытки убить противников, НАТО также обеспокоено сообщениями о том, что Россия установила награду за убийство военных НАТО в Афганистане. Все это недопустимое поведение», – заявил Столтенберг.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Брюссель и встретился с генсеком НАТО на прошлой неделе.
В Вильнюсе проходит форум с участием Тихановской, представителей США и ЕС
В Вильнюсе в понедельник проходит Форум Калиновского. Мероприятие организовано Сеймом Литвы и соратниками бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Форум приурочен к годовщине казни Викентия Константина (Кастуся) Калиновского, одной из видных фигур восстания 1863 года против Российской империи на территории нынешних Беларуси и Польши. Участники форума, среди которых представители белорусской оппозиции, стран ЕС и США, обсуждают текущую ситуацию в Беларуси и возможные пути преодоления политического кризиса в этой стране.
Прямая трансляция мероприятия:
В форуме принимают участие Светлана Тихановская, которую противники Александра Лукашенко называют легитимным представителем интересов белорусского народа, её соратники, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, посол США в Беларуси Джули Фишер, представители Европарламента и различных стран ЕС, руководители НКО, эксперты и аналитики, в том числе президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай.
Путин намерен сделать прививку от коронавируса 23 марта
Президент России Владимир Путин заявил, что намерен во вторник, 23 марта, сделать прививку от коронавируса.
«Вакцинация – это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это (прививку) завтра», - сказал он в понедельник на совещании о наращивании производства вакцин от коронавируса.
Как пишет ТАСС, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин, не раскрывая при этом, какой именно препарат выбрал президент.
«Это будет одна из трех наших вакцин. Все они хорошие и надежные», – сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что вакцинация Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием. Ранее Путин говорил, что не намерен «обезьянничать» и делать прививку специально перед камерами.
В Праге на брусчатку нанесли 25 тысяч крестов в память о жертвах ковида
На брусчатке Староместской площади в центре Праги утром в понедельник, 22 марта, появились изображения 25 тысяч белых крестов. Так в столице Чехии почтили память жертв коронавируса. Ровно год назад в стране от COVID-19 умер первый пациент, всего за время пандемии умерли 24 810 человек.
В полдень зазвонили церковные колокола, прошла минута молчания. Вечером будут погашены огни на смотровой башне на холме Петршин.
Первый случай заражения коронавирусом в Чехии зафиксировали 1 марта 2020 года. 12 марта правительство ввело чрезвычайное положение и объявило жёсткие ограничения на территории всей страны. К лету ограничения были ослаблены, но затем начался резкий рост числа инфицированных.
5 октября правительство вновь ввело чрезвычайное положение. Серьёзные ограничения действуют до сих пор. В стране закрыты школы и детские сады, предприятия сферы обслуживания. Бары и рестораны могут продавать еду и напитки только на вынос.
В конце декабря в Чехии началась вакцинация групп риска – пожилых людей, медиков, соцработников. Но, как и другие государства Евросоюза, страна испытывает дефицит препаратов против COVID-19.
Всего с начала пандемии в Чехии выявлено почти полтора миллиона случаев заражения коронавирусом. Показатель смертности – более двух тысяч человек на миллион – один из самых высоких в мире.
Евросоюз утвердил санкции за нарушение прав человека против России и Китая
Евросоюз утвердил санкции за нарушение прав человека в отношении 11 человек и четырёх компаний, в том числе из России, Китая и КНДР. Имена и названия будут опубликованы в официальном журнале ЕС в понедельник, 22 марта. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
Ограничения введены в соответствии с недавно вступившим в силу механизмом – европейским аналогом "акта Магнитского". В санкционный список включены граждане России, а также Китая, КНДР, Эритреи, Южного Судана и Ливии.
Ранее под санкции попали четверо граждан России – главы силовых ведомств: генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Они стали первыми, против кого Брюссель применил новый европейский механизм за нарушение прав человека – из-за предполагаемой причастности к уголовному преследованию и осуждению оппозиционера Алексея Навального.
Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов. Москва раскритиковала решение Брюсселя о введении санкций против чиновников.
Дату-папа похоронили в Хурвалети, часть родных не смогла с ним попрощаться
88-летнего Дату Ванишвили похоронили в селе Хурвалети. Часть родственников смогла перейти на территорию, контролируемую российскими войсками, чтобы проводить дедушку в последний путь. Им пообещали, что не будут никого задерживать.
Однако внук Дата-папы, Малхаз Ванишвили (Куртаев) заявил, что не верит словам российских военных.
Он попрощался с дедушкой через колючую проволоку – с территории, подконтрольной властям Грузии. Вместе с ним находились и другие родственники.
Ранее Малхаза несколько раз задерживали по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы. 17 декабря прошлого года его беременную жену выдворили из Цхинвали. Он сам покинул территорию самопровозглашенной республики Южная Осетия в январе.
Попрощаться с Датой-папа сегодня пришли гражданские активисты, представители властей Грузии, а также экс-президент страны Георгий Маргвелашвили. Собравшиеся спели гимн Грузии, заявив, что Дата-папа – «символ продолжающейся оккупации».
Российские военные в 2011 году установили колючую проволоку прямо на участке Даты Ванишвили. С тех пор Дата-папа не раз попадал в объектив грузинских и мировых СМИ. Знаменитого дедушку посещали политические лидеры Грузии и высокопоставленные иностранные гости. Они пожимали ему руку и передавали подарки прямо через колючую проволоку.
Дата-папа всегда отказывался покидать родную землю, разделенную колючей проволокой. Он скончался 19 марта, а перед смертью завещал своей жене Вале заботиться о доме.
Трамп может вернуться в соцсети с собственной платформой
Бывший президент США Дональд Трамп через два-три месяца вернётся в социальные сети со своей собственной платформой. Об этом заявил советник Трампа в интервью Fox News. Джейсон Миллер отметил, что платформа Трампа будет крупной, наберёт десятки миллионов пользователей и полностью изменит правила игры. Другие подробности советник не раскрыл.
Аккаунты Трампа в соцсетях, включая YouTube, Facebook и Twitter, были заблокированы после штурма Капитолия 6 января радикальными сторонниками экс-президента. Они пытались сорвать заседание Сената по утверждению соперника Трампа демократа Джо Байдена на должность президента США. Соцсети посчитали, что опубликованные сообщения бывшего президента могли спровоцировать насилие.
В феврале сервис микроблогов Twitter подтвердил пожизненную блокировку аккаунта Трампа, даже если он вновь будет баллотироваться на пост президента и победит на выборах.
Бывший президент назвал решение соцсетей цензурой. Блокировку учётных записей Трампа раскритиковали в Евросоюзе. Власти ЕС отметили, что такие действия могут угрожать свободе слова.
Пригожин увидел в розыске ФБР угрозу похищения и обратился в СК
Бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют "поваром Путина", подал заявление в Следственный комитет России о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" сообщила пресс-служба компании "Конкорд", владельцем которой является Пригожин.
По мнению российского предпринимателя, действия Федерального бюро расследований США (ФБР), которое объявило вознаграждение за информацию о нём, можно приравнивать к организации попытки похищения человека. Он просит возбудить уголовные дела в отношении президента США, глав ФБР, ЦРУ и Минюста.
В заявлении Пригожина в Следственный комитет России говорится, что органы государственной власти США преследуют цель похитить его и "лишить незаконно свободы под надуманным предлогом, без наличия каких-либо объективных доказательств подозрения в совершении преступления".
26 февраля ФБР объявило Евгения Пригожина в розыск по подозрению в сговоре с целью мошенничества против США, вмешательстве в американскую внутреннюю политику и попытке повлиять на президентские выборы в период с 2014-го по 2016 годы. ФБР также назначило денежную награду до $250 тысяч за информацию, которая может привести к аресту российского бизнесмена.
Пригожин в ответ сравнил действия ФБР с "охотой на ведьм". Компания "Конкорд", владельцем которой является Пригожин, сообщила, что его можно найти в Санкт-Петербурге, и указала адрес, потребовав от ФБР 250 тысяч долларов за эту информацию. Сам Пригожин, в свою очередь, предложил 500 тысяч долларов за "поимку" живущего в Великобритании бизнесмена и критика Владимира Путина Михаила Ходорковского.
В США Пригожина связываются с деятельностью Агентства интернет-исследований – так называемой "фабрики троллей". Против бизнесмена и его компаний введены санкции.
В феврале 2018 года окружной суд США выдал ордер на арест Евгения Пригожина. После этого он попал в базу розыска Интерпола.
В Южной Осетии выявили 12 новых случаев коронавируса
Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия зафиксировал еще 12 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщила «Рес» главный санитарный врач Марина Кочиева, общее число случаев заражения COVID-19 достигло 3172.
«Проведенные 88 исследований в пятницу выявили еще 12 новых случаев коронавируса, общее число заразившихся по данным на сегодняшний день достигло 3172, из них 2733 уже выздоровели», – сказала Кочиева.
За выходные дни снято с учета медиков 15 человек, их тесты показали отрицательный результат, остаются под наблюдением с положительным тестом на коронавирус 439 граждан.
В лаборатории Юго-Осетпотребнадзора за весь период пандемии проведено 19 661 исследование.
По словам Марины Кочиевой, комитет регулярно проводит мониторинг отсутствующих в учебных заведениях детей и учителей, а в случае превышения 20-процентного порога заболевших гриппом, ОРВИ или коронавирусом в учебном учреждении, либо в отдельных классах принимается решение об их закрытии на две недели.
В Грузии начнется вакцинация от коронавируса лиц старше 65 лет
Вакцинация от коронавируса лиц старше 65 лет начнётся в Грузии раньше запланированного. Об этом сообщила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
По её словам, пожилые люди смогут зарегистрироваться на портале booking.moh.gov.ge с 25 марта. Параллельно продолжится и вакцинация медработников.
Глава Минздрава также уточнила, что после того, как в страну поступит вакцина производства Pfizer, граждане смогут выбирать – каким препаратом вакцинироваться. Тикарадзе при этом говорит: Всемирная организация здравоохранения признала, что AstraZeneca – безопасная вакцина.
- Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. Спустя три дня было зафиксировано тяжелое осложнение: после введения препарата компании AstraZeneca у 27-летней медсестры из города Ахалцихе, предположительно, развился анафилактический шок. 19 марта она скончалась. По данным Национального центра по контролю над заболеваниями, в Грузии вакцинировались лишь 3843 медработника.
COVID-19 в Грузии: 170 новых случаев, уровень выявляемости вырос до 2.75%
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3710 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 170 новых случаев коронавируса. Провели 6185 тестов: PCR-тестов – 3192, экспресс‐тестов на антиген – 2993. На выходных число проводимых тестов снижается.
Выздоровели еще 396 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 277 650, выздоровевших – 270 369.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, суточный уровень выявляемости коронавируса в Грузии увеличился и составил 2,75%, за последние 14 дней – 1,56%, за последнюю неделю – 1,72%.
Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. Спустя три дня было зафиксировано тяжелое осложнение: после введения препарата компании AstraZeneca у 27-летней медсестры из города Ахалцихе, предположительно, развился анафилактический шок. 19 марта она скончалась. По данным Национального центра по контролю над заболеваниями, в Грузии вакцинировались 3843 медработника.
Никол Пашинян заявил, что назначение нового главы Генштаба Армении законно
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что генерал-майор Артак Давтян законно назначен главой Генштаба Армении.
Пашинян отметил, что предложение с кандидатурой Давтяна направил президенту республики Армену Саркисяну 10 марта. Президент вернул документ с возражениями в правительство. Пашинян не принял их, о чем сообщил Саркисяну.
"Учитывая то, что президент не подписал представленный премьер-министром проект в сроки и не обратился в Конституционный суд, Артак Давтян законно назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил", – говорится в сообщении на сайте правительства Армении.
Премьер-министр Армении предложил Давтяна на пост главы Генштаба после конфликта с военными. Он начался из-за отставки первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, который раскритиковал слова Пашиняна о неэффективности имевшихся на вооружении армянской армии "Искандеров" во время конфликта в Нагорном Карабахе. Премьер утверждал, что из всех выпущенных ракет сработало только 10%, Хачатрян назвал заявления Пашиняна "несерьезными".
После увольнения Хачатряна в Вооруженных силах Армении потребовали отставки Пашиняна. Премьер назвал это требование попыткой переворота и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Саркисян отказался ее утвердить и дважды отклонил проект указа, направленный премьером.
В соответствии с Конституцией Армении после этого указ должен был вступить в законную силу, и правительство объявило об отставке главы Генштаба. Саркисян попросил Конституционный суд проверить законность этого решения.
Экс-премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что не уходит из политики
Георгий Гахария впервые после своей отставки с поста премьер-министра Грузии пообщался с журналистами. Он заявил, что не уходит из политики – «несмотря на все слухи».
«Я не уйду из политики. Мы следуем нашим планам, нашей повестке дня. Это даст нам возможность в ближайшее время рассказать вам обо всем детально», – сказал Гахария телекомпаниям «Формула» и ТВ «Пирвели».
Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении оппозиционера Ники Мелия. Он был главой правительства с сентября 2019 года. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 31 октября 2020 года, Гахария был повторно утвержден главой правительства.
Замминистра обороны Грузии извинился за фото российского пограничника
Заместитель министра обороны Грузии Давид Суджашвили, поздравивший грузинских пограничников с профессиональным праздником фотографией российского солдата, написал в Facebook, что администратор его аккаунта «совершил серьезную ошибку», и извинился перед общественностью. Об этом пишет SOVA.
«Друзья, не секрет, что я сам не веду официальную страницу Facebook. Однако я несу ответственность за все публикуемые материалы и их содержание. Администратор страницы допустил серьезную ошибку, и я прошу искреннего прощения у всей общественности. К сожалению, уже начались спекуляции на эту тему. То, что Россия оккупант и враг не тема для споров и дискуссий», – написал Суджашвили в социальной сети.
Отметим, что на странице замминистра было размещено фото, на котором изображен российский пограничник. Пост был удален после того, как подписчики указали в комментариях на ошибку.
Грузинский портал «Детектор мифов» пишет, что данная фотография впервые была опубликована 28 мая 2019 года на сайте агентства «Спутник-Южная Осетия» под заголовком – «Российские пограничники на страже границ Южной Осетии». Позднее её также использовали «Спутник-Абхазия» и ТАСС.
В ЕС сообщили, что не нуждаются в российской вакцине «Спутник V»
Европейский союз не нуждается в российской вакцине от COVID-19 "Спутник V". Об этом заявил глава комиссии ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, для достижения коллективного иммунитета Евросоюзу хватит четырёх уже одобренных вакцин.
Он пояснил, что до июня в страны ЕС поставят от 300 до 350 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции нового типа. Таким образом, есть вероятность, что к середине июля удастся "достичь иммунитета на всем континенте", сказал Бретон.
При этом он отметил, что ЕС должен помочь России с производством вакцины "Спутника V", если это необходимо. По его словам, у России возникают проблемы с производством препарата, а россияне "с трудом получают доступ" к нему.
По последним официальным данным, в России было сделано около 7 миллионов прививок – в пересчёте на душу населения это меньше, чем в большинстве стран ЕС.
- 4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины "Спутник V", что стало первым шагом в процессе, который может привести к ее одобрению во всем ЕС.
- 15 марта стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве российской вакцины "Спутник V" в Испании, Франции и Германии. Кроме того, РФПИ и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве "Спутник V" в Италии. Возможность поставок или производства российской вакцины обсуждала с Москвой и Австрия, рассказал представитель ЕС.
- Венгрия и Словакия уже договорились о поставках "Спутника V", а Чехия и Хорватия заявляли о заинтересованности в препарате. Закупка российской вакцины, не одобренной ЕС, вызвала в Словакии правительственный кризис, приведший к отставке министра здравоохранения. Накануне о готовности уйти в отставку заявил и премьер-министр Словакии Игор Матович.
- Представители ЕС ранее обвиняли Россию в организации кампании по дискредитации зарубежных вакцин.
Жители Марнеули отпраздновали Новруз вопреки ограничениям
Жители Марнеули накануне собрались в центре города, чтобы отпраздновать Новруз – несмотря на действующее в Грузии ограничение на передвижение в ночные часы.
Они разожгли праздничные костры, принесли проросшую пшеницу и национальные сладости. Как сообщили СМИ, власти не стали наказывать отмечавших праздник жителей города за нарушение комендантского часа.
«Это для нас такой же праздник, как Новый год. 1 и 2 января власти отменили комендантский час, мы требовали того же, требовали равенства», – заявил гражданский активист Октай Казумов.
Ранее представители азербайджанской общины, гражданские активисты и Народный защитник Грузии призвали правительство страны отменить «комендантский час» 20-21 марта – чтобы граждане «могли отпраздновать этот день беспрепятственно и достойно».
Лавров: России и Китаю надо отходить от западных платежных систем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает нужным отходить от расчетов в долларах и использования "контролируемых Западом" платежных систем. Таким образом, Россия и Китай могут снизить риски, связанные с введением санкций, сказал Лавров в интервью китайским СМИ. Заявление министра опубликовано на сайте МИД России.
По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, США "объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития" России и Китая. Главным инструментом действий Запада, в частности Вашингтона, Лавров считает санкции. "Они по большому счету разучились применять классическую дипломатию" и, по словам Лаврова, ведут разговор на дипломатическом, политическом уровне ультиматумами, ожидая от партнёров исключительно "признания своих ошибок" и согласия на выдвигаемые требования. Это - не дипломатия, утверждает глава МИД России.
В начале марта администрация президента США Джо Байдена объявила свои первые санкции в связи с отравлением Алексея Навального. Под их действие попали ряд российских чиновников и руководителей правоохранительных органов, в том числе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников. Кроме того, был подтверждён уже введённый ранее запрет, в частности, на поставки в Россию продукции, которая может использоваться в военных целях, и на предоставление государственных кредитов.
В российском МИДе назвали новые санкции враждебным антироссийским выпадом. 18 марта в Белом доме заявили, что Вашингтон в ближайшее время сообщит о новых ограничениях в отношении России.
Правительство России ещё осенью 2018 года заявляло, что работает над планом по отказу от доллара в связи с возможным ужесточением санкций США . Свой план дедолларизации российской экономики представил, в частности глава государственного банка ВТБ Андрей Костин. В числе альтернативных валют он назвал евро, юань и рубль.
Украинский суд запретил выдворение задержанных СБУ дагестанцев
В Киеве апелляционный суд отменил решение о выдворении уроженцев Дагестана Тимура Магомедова и Хабиба Магомедсагидова. Об этом Кавказ.Реалии сообщил адвокат Станислав Красник, представляющий их интересы.
Согласно решению суда, его подзащитные освобождены из пункта временного пребывания нелегальных мигрантов и лиц без гражданства в Черниговской области. Информацию подтвердили сами Магомедов и Магомедсагидов.
«Мы на свободе, едем в Киев», – сообщили они.
Во время пребывания в пункте для нелегалов они обратились в украинскую миграционную службу с заявлениями на получение статуса беженцев. Свою просьбу они мотивировали преследованием российских спецслужб по политическим и религиозным мотивам.
- Магомедова и Магомедсагидова задержали сотрудники Службы безопасности Украины в феврале в Киевской области. Тогда СБУ проводила облавы и задержания выходцев с Северного Кавказа по делу о ячейке запрещенной в России и других странах Мира террористической группировки «Исламское государство».
- Представители дагестанской диаспоры утверждали, что всего были задержаны 12 человек разной национальности. Впоследствии выяснилось, что было задержано пять человек, трое из них высланы из Украины.
- Как сообщал сайт Кавказ.Реалии, СБУ выдворила в Беларусь с нарушением украинского законодательства 24-летнего уроженца села Муцаул Шамиля Абдулкаримова, задержанного в Киевской области. Он был этапирован в Дагестан, где после допросов освобожден из-под стражи.
В Сирии при обстреле госпиталя погибли 6 и ранены 16 человек
В воскресенье, 21 марта, на западе сирийской провинции Алеппо в городе Эль-Атариб жертвами артиллерийского обстрела госпиталя стали мирные жители. Среди шестерых погибших был ребенок. Об этом говорится в заявлении Международного комитета спасения. Ранения получили 16 человек, пятеро из них - медики, получили ранения.
Обстрел велся в нарушение условий перемирия, объявленного в марте 2020 года Россией и Турцией. Режим прекращения огня на северо-западе Сирии охватил укрепленные районы, контролируемые противниками режима Башара Асада.
Министерство обороны Турции и военные наблюдатели ранее в воскресенье сообщили, что сирийская правительственная артиллерия нанесла удар по главному входу в госпиталь.
Днем ранее, в субботу 20 марта, впервые за 17 месяцев Турция нанесла удары по позициям »Демократических сил Сирии» (SDF) в курдском регионе на севере Сирии. Об этом сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центра мониторинга нарушений прав человека (SOHR).
Последний раз подобные атаки были отмечены в октябре 2019 года, когда Анкара начала в Сирии операцию «Источник мира» против Отрядов народной самообороны. Турецкие власти считают эту организацию союзницей запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП) и причисляет бойцов Отрядов народной самообороны к террористам.
По данным SOHR, гражданский конфликт в Сирии, продолжающийся с 2011 года, унес жизни более чем 388 тысяч человек. Согласно подсчетам ООН, покинули свои дома и бежали из зоны боевых действий 5,6 млн сирийцев.
Саммит ЕС пройдёт 25–26 марта в формате видеоконференции
Новые вспышки коронавирусной инфекции в Европе вынудили лидеров государств ЕС провести запланированный на 25-26 марта саммит в формате видеоконференции. Об этом сообщил в твиттере официальный представитель Европейского совета Баренд Лейтс.
Как пояснил Баренд Лейтс, решение о переносе саммита в онлайн было принято из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах Евросоюза. Председатель Европейского совета Шарль Мишель продолжит консультации со всеми лидерами.
На прошлой неделе ведущие политики Евросоюза просили председателя Шарля Мишеля провести саммит в формате видеоконференции в связи с эпидемической обстановкой. Однако, отмечает Международное французское радио, в Брюсселе рассчитывали на личное участие политиков. Среди наиболее острых тем саммита – ухудшение отношений с Россией и Турцией.
На минувшей неделе, согласно официальным данным, число заражений COVID-19 в нескольких европейских странах продолжало расти. В воскресенье стало известно, что за продление локдауна в ФРГ выступает канцлер Ангела Меркель.
Во Франции власти объявили о третьем по счету карантине в Париже, столичном регионе и ряде департаментов страны – в связи с увеличением количества заражений коронавирусом.
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