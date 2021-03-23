«Рица» – симбиоз двух историй

Исторический центр Сухума пестрит множеством элегантных зданий. У каждого из них своя история, изучать которые – целое приключение, позволяющее раскрыть не один секрет. Например, здание современной гостиницы «Рица» – это две истории, органично слившиеся в один архитектурный ансамбль.
В самом сердце Сухума «прячется» здание, известное сегодня как гостиница «Рица», и только особо внимательный прохожий может разгадать его тайну. Ведь современная «Рица» – это не одно здание, а два, просто гармонично пристроенных друг к другу. Понять это, глядя только на фасад трехэтажного отеля, нелегко, нужно читать исследования по градостроительству и рассматривать фотографии начала ХХ века.
В 1912 году на примыкающей к набережной Колюбакинской улице (ныне это улица Леона) было возведено здание, где разместилось Сухумское общество взаимного кредита. Как писал в своей книге «Старый Сухум» историк Анзор Агумаа, организацию, которая поддерживала операции по экспорту табака, фруктов и прочей сельскохозяйственной̆ продукции, основал в 1901 году известный в то время инженер Александр Даль. И пусть поначалу у Сухумского общества взаимного кредита не было собственного здания и собрания проводились в Городской управе, оно росло и уже к 1911 году насчитывало 657 членов с оборотом капитала в 100 тысяч рублей. Поэтому в 1912 году по проекту абхазского инженера Раждена Какуба была возведена постройка, в которой разместились контора организации и банк при ней. Здесь Общество взаимного кредита проработало до конца 1920-х годов.
Воплощая в жизнь свою задумку, Ражден Какуба особо тщательно проработал внешний декор со множеством барельефов и обилием прямоугольных вытянутых окон. О том, на что стоит обратить внимание, когда разглядываешь фасад этой части нынешней гостиницы «Рица», рассказывает фотограф Ибрагим Чкадуа:
«Здание на улице Леона, в котором раньше располагалось Общество взаимного кредита интересно своим фасадом, потому что его украшают различные фигуры. Там есть орлы на самой крыше, античные или мифологические фигуры. Меркурий точно читается, остальных надо идентифицировать. А также есть барельефы в виде масонских знаков: это традиционные треугольник, циркуль, фартук, уровень и так далее. Вероятно, это связано с тем, что члены или руководство этого Общества взаимного кредита (а его в разное время возглавляли Даль, а потом городской голова М. Томара) были как-то связаны с этим тайным обществом, которое было достаточно широко распространено в России в конце ХIХ и начале ХХ веков. Уже в советское время там располагался ТЮЗ, внутри которого, как я сейчас припоминаю, был большой барельеф тоже в стиле ар-нуво. Но все это пострадало во время пожара, который случился уже во время грузино-абхазской войны в 1992 году».
Спустя два года после того, как было возведено здание для Сухумского общества взаимного кредита, рядом с ним по заказу купца и лесопромышленника Христофора Спанаки построили гостиницу «Сан-Ремо». Проект Альфреда Баммэ настолько органично вписался в архитектурную среду квартала, что понять, где заканчивается здание Общества взаимного кредита и начинается гостиница стало весьма сложно. Стилистическая общность модерна, эпизодически перекликающиеся элементы декора на фасадах зданий и схожесть множественных окон по форме могли запросто сбить с толку.
Как отмечал Анзор Агумаа, в отеле было 52 номера, 18 из которых – с балконами, с видом на море. Чтобы остановиться в «Сан-Ремо» на ночь, гостю пришлось бы заплатить как минимум полтора рубля. А если хотелось не только поспать в уютном номере, но еще и вкусно отобедать, то постояльцам достаточно было спуститься на первый этаж, где находился один из лучших ресторанов города – «Биржа». Вечерами для удовольствия посетителей здесь играл оркестр.
В 1917 году наследники Христофора Спанаки продали «Сан-Ремо», а несколько лет спустя здание гостиницы было муниципализировано. Кстати, в 1924 году на небольшой площади перед отелем проходил посвященный смерти Ленина митинг. Стоящие внизу люди внимали выступающим с балкона на втором этаже «Сан-Ремо» лидерам коммунистической партии, среди которых был и Лев Троцкий.
В самом конце 1920-х годов гостиницу переименовали в «Рица» и именно под этим названием она известна до сих пор. В советское время это здание продолжало оставаться одной из центральных точек на карте города и непременно было выбором № 1, если какому-нибудь известному гостю хотелось переночевать в номере с видом на сухумскую бухту.
К сожалению, в начале 1990-х «Рица» горела. Разрушенная пожаром, она долго пустовала. Не один год ушел на восстановление и только в начале ХХI века постройку удалось отреставрировать.
Смыкающиеся здания Сухумского общества взаимного кредита и гостиницы «Сан-Ремо» выкрасили в простой белый цвет, создав тем самым единый архитектурный ансамбль. Пусть сегодня в сознании большего количества сухумчан и туристов он воспринимается как одна постройка, важно помнить, что современная гостиница «Рица» – это симбиоз двух историй. И, словно отдавая этому дань, здание поделено функционально: в части бывшей гостиницы «Сан-Ремо» расположен отель и ресторан адыгской кухни, а часть бывшего здания Сухумского общества взаимного кредита в основном пустует, и только на первом этаже есть маленький магазин детской одежды и почти всегда безлюдное кафе.
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия