«Рица» – симбиоз двух историй

Исторический центр Сухума пестрит множеством элегантных зданий. У каждого из них своя история, изучать которые – целое приключение, позволяющее раскрыть не один секрет. Например, здание современной гостиницы «Рица» – это две истории, органично слившиеся в один архитектурный ансамбль.

В самом сердце Сухума «прячется» здание, известное сегодня как гостиница «Рица», и только особо внимательный прохожий может разгадать его тайну. Ведь современная «Рица» – это не одно здание, а два, просто гармонично пристроенных друг к другу. Понять это, глядя только на фасад трехэтажного отеля, нелегко, нужно читать исследования по градостроительству и рассматривать фотографии начала ХХ века.

В 1912 году на примыкающей к набережной Колюбакинской улице (ныне это улица Леона) было возведено здание, где разместилось Сухумское общество взаимного кредита. Как писал в своей книге «Старый Сухум» историк Анзор Агумаа, организацию, которая поддерживала операции по экспорту табака, фруктов и прочей сельскохозяйственной̆ продукции, основал в 1901 году известный в то время инженер Александр Даль. И пусть поначалу у Сухумского общества взаимного кредита не было собственного здания и собрания проводились в Городской управе, оно росло и уже к 1911 году насчитывало 657 членов с оборотом капитала в 100 тысяч рублей. Поэтому в 1912 году по проекту абхазского инженера Раждена Какуба была возведена постройка, в которой разместились контора организации и банк при ней. Здесь Общество взаимного кредита проработало до конца 1920-х годов.

Воплощая в жизнь свою задумку, Ражден Какуба особо тщательно проработал внешний декор со множеством барельефов и обилием прямоугольных вытянутых окон. О том, на что стоит обратить внимание, когда разглядываешь фасад этой части нынешней гостиницы «Рица», рассказывает фотограф Ибрагим Чкадуа:

«Здание на улице Леона, в котором раньше располагалось Общество взаимного кредита интересно своим фасадом, потому что его украшают различные фигуры. Там есть орлы на самой крыше, античные или мифологические фигуры. Меркурий точно читается, остальных надо идентифицировать. А также есть барельефы в виде масонских знаков: это традиционные треугольник, циркуль, фартук, уровень и так далее. Вероятно, это связано с тем, что члены или руководство этого Общества взаимного кредита (а его в разное время возглавляли Даль, а потом городской голова М. Томара) были как-то связаны с этим тайным обществом, которое было достаточно широко распространено в России в конце ХIХ и начале ХХ веков. Уже в советское время там располагался ТЮЗ, внутри которого, как я сейчас припоминаю, был большой барельеф тоже в стиле ар-нуво. Но все это пострадало во время пожара, который случился уже во время грузино-абхазской войны в 1992 году».