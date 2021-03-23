Владимир Путин привился «одной из трех российских вакцин»

На пресс-конференции Всемирной организации здравоохранения назвали «очень редким случаем» факт гибели в Грузии после вакцинации 27-летней медсестры, которая, по мнению медиков, скончалась от анафилактического шока – аллергической реакции.

Отвечая на вопрос одного из грузинских каналов, в ВОЗ отметили, что готовы поддержать процесс повышения доверия к вакцинации в Грузии. Специалисты подчеркивают, что пользы от вакцинации в целях предотвращения коронавируса гораздо больше, чем рисков.

В ВОЗ отметили, что острая аллергическая реакция на компоненты вакцины проявляется редко и для управления подобных случаев необходимо проводить прививки в учреждениях с соответствующим медицинским оснащением, – пишет «Новости-Грузия».

«Мы понимаем, что это был случай анафилаксии, который является очень тяжелой реакцией на компонент вакцины и это было зафиксировано и в случае других вакцин. Для доведения до минимума таких случаев есть указание, в первую очередь, убедиться, что все прививки делаются в таких условиях, где есть медперсонал, есть доступ к медикаментам, которые нужны для лечения человека, у которого будет острая аллергическая реакция или анафилактический шок. Обычно это можно лечить, если случай происходит в оснащенном медучреждении», – заявила представитель ВОЗ Сумиа Сваминатан.

Она напомнила, что в течение 30 минут после прививки нужно следить за состоянием всех вакцинированных людей, особенно за теми, у кого в прошлом была история анафилаксии.

«Думаю, важно отправить сообщение о том, что это очень редкие случаи и мы стараемся минимизировать воздействие с помощью осторожности», – отметила Сваминатан.

Недоверие общества Грузии к вакцине от коронавируса возросло после того, как в Ахалцихе – городке на юге страны, умерла 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе. Как утверждают врачи, у нее спустя 30 минут после прививки развился анафилактический шок. Её вакцинировали в клинике «Имеди», где, как утверждается, была и реанимация, и все необходимые медикаменты. Началось расследование этого случая.

Несмотря на случай в Ахалцихе, эксперты системы здравоохранения страны и Минздрав приняли решение продолжить процесс вакцинации, начавшийся 15 марта.

В настоящее время в Грузии прививают только британо-шведским препаратом AstraZeneca. На первом этапе в стране вакцинируют медиков, однако активность врачей довольно низкая.

С 25 марта в Грузии помимо врачей разрешено регистрироваться на вакцинацию лицам старше 65 лет.