Стрельба в кахетинском селе: один человек убит, трое ранены

Один человек погиб, еще трое госпитализированы после стрельбы в селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета (регион Кахетия). Об этом сообщает Общественный вещатель.

Случай произошел накануне вечером. По предварительной информации, мужчина в возрасте до 40 лет был расстрелян в собственном автомобиле. Стрельбе предшествовала ссора местных жителей.

Трое человек, участвовавших в противостоянии, были доставлены в гурджаанскую клинику «Джеохоспитал». По словам врачей, у них отмечаются повреждения разного типа. Пациентам провели хирургические операции, , – пишет «Новости-Грузия».

Телеканал «Рустави 2» утверждает, что нападавшие покушались на жизнь Малхаза Бодуашвили, однако ему и еще двум пассажирам машины удалось выжить, а водитель скончался. Журналисты связывают покушение с конфликтом, произошедшим в прошлом году.

В связи с произошедшим начато следствие. Правоохранители продолжают работу на месте преступления.