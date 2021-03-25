Австрия выдала России бывшего чиновника Минкульта Бориса Мазо

Австрия выдала России бывшего директора департамента российского министерства культуры Бориса Мазо. В четверг, 25 марта, Мазо доставят в Москву. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Генпрокуратуру.

В России бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы на сумму 450 миллионов рублей при строительстве комплекса зданий Эрмитажа. По этому же делу проходит бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.

В 2019 году бывшего главу департамента Минкульта задержали в Австрии на основании испанского ордера, но затем отпустили под залог.

Месяц назад суд в Вене вновь арестовал Мазо для его дальнейшей экстрадиции в Россию. Защита ходатайствовала об освобождении Мазо из-под стражи и заявила, что по медицинским причинам его нельзя доставить в Москву. Адвокаты ранее сообщали, что Мазо просил в Австрии политического убежища, но рассмотрение дела может растянуться на долгий срок.

Уголовные дела в отношении Бориса Мазо возбудили в России и в Испании.

В Испании Мазо подозревают в отмывании денег, в частности в приобретении в курортном городе Марбелья особняка за 4 миллиона евро на средства, которые могли быть получены незаконным путём. Испанские власти также просили об экстрадиции россиянина, но им отказали.

В 2017 году суд в России приговорил Мазо и бывшего замминистра культуры Григория Пирумова к реальным тюремным срокам по так называемому делу реставраторов – о хищении более 160 миллионов рублей при заключении контрактов на реставрацию культурных объектов. Мазо тогда освободили из-под стражи, так как он отбыл назначенный срок в СИЗО. После этого он выехал за границу, а по новому делу был объявлен в розыск летом 2018 года.

Сам Мазо считает своё преследование политически мотивированным, а уголовное дело – попыткой не допустить переназначения Владимира Мединского на пост министра культуры. Заявление руководства Эрмитажа было подано в Следственный комитет за три дня до того, как 18 мая 2018 года был объявлен состав нового правительства, рассказал Мазо РБК.

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