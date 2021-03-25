Обзор абхазской прессы

В последнее время в абхазском обществе вновь разгорелась дискуссия о том, что делать с Грузией – общаться, торговать, дружить или просто игнорировать, пишет главный редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскуа. Он напоминает, что в первые месяцы после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов сначала робко, потом все чаще через границу по реке Ингур стала налаживаться нелегальная торговля с Грузией.

«С каждым годом она стала носить уже более устойчивый характер и шла по нарастающей. Но тот не учтенный для государства доход от переправки товара «туда – обратно» не дает власти на протяжении почти 30 лет после войны определиться с этим вопросом. Никто не хочет его решить радикально: закрыть границу или взимать установленные законом пошлины. Причина одна – граница «кормит» людей от самого низа до верхних слоев различных чиновников. Грузию устраивает такая «интеграция» с Абхазией, и она ее развивает. Мы же не задумываемся, чем это может обернуться для нас как страны-победительницы. У себя дома говорим о высоких моральных качествах, памяти о войне, патриотизме и любви к своей единственной Родине и т.д. И тут же переходим совершенно к противоположным действиям, когда стремимся что-то получить, приобрести, вылечиться, отдохнуть в стране за Ингуром», – пишет Юрий Кураскуа.

По его словам, говорить об экономических и других связях с Грузией можно тогда, когда с ее стороны будет подписан политический документ и, может быть, даже не один – о мире и невозобновлении военных действий.

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Год назад, 22 марта 2020 года, в Абхазии прошли внеочередные выборы президента, победу на которых одержал Аслан Бжания, напоминает телеграмм-канал RESPUBLICA.

На своей первой пресс-конференции в роли избранного главы государства Бжания заявил: «Я рассчитываю на то, что принцип равенства всех перед законом нам удастся реализовать в серьезной мере, и с помощью этого принципа мы сумеем из политического сообщества выделить политических экстремистов, безответственных политиков, демагогов и так далее… Сама действующая власть при этом должна быть открытой – наши цели и задачи должны быть понятны».

Пока же первый год управления страной Бжания (официально он вступил в должность 23 апреля), уточняет телеграмм-канал RESPUBLICA, характеризуется «часто не логичной борьбой с пандемией, очередями пенсионеров у банкоматов, скандалами с помощниками президента и энергетическим кризисом, из которого выхода пока не видно».

«Сторонники президента часто аргументируют неудачи фразой «пока только год прошел». Имея в виду, что времени на решение проблем было мало. Оппоненты им указывают на многочисленные ошибки и просчеты в госуправлении и отвечают «и это пока только год прошел». Как говорится, почувствуй разницу», – пишет телеграмм-канал RESPUBLICA.

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Политик Леонид Лакербая поделился с редакцией Апсадгьыл-инфо личным мнением об обращении ОО «Аидгылара» к президенту Абхазии. Он сообщил, что оно будет рассмотрено партией «Айтайра», как и иные предложения по стабилизации ситуации в стране, предлагаемые другими политическими и общественными организациями.

Леонид Лакербая удивлен моментальной реакцией провластной партии «Амцахара» на данное обращение. «Не единожды предпринятые попытки дать совместно с рядом партий и движений оценку тех или иных событий натыкались на временной фактор. В руководстве партии четко давали понять, что для принятия решений им нужно, как минимум, 2-3 дня. Удивительно, что в данном случае не прошло и суток, а решение было готово. С «чистого листа». Эта фраза была сказана Президентом С.В. Багапш более 16 лет назад. Понятное желание второго Президента обеспечить таким образом внутриполитический консенсус в стране, не нашло тогда, к сожалению, понимания у оппонентов. Хотелось бы знать, что же конкретно означает «с чистого листа-2»? Неужто экономическую, приватизационную, уголовную амнистию?» – спрашивает Леонид Лакербая. Он интересуется и тем, кто все это озвучит.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия