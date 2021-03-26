Противники Лукашенко отметили День Воли. Десятки задержанных

Более 100 человек задержаны в Минске и других белорусских городах во время акций ко Дню Воли. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна". МВД страны сообщает о 200 задержанных, передаёт "Интерфакс".

Как пишет "Коммерсантъ", среди задержанных журналистов, освещающих события по задению редакций, корреспондент газеты Кирилл Кривошеев и фотогораф "Известий" Павел Волков. Позднее их отпустили из отдела милиции.

Массовых акций, которые обычно проводятся в этот день, не состоялось. Центр Минска заранее заблокировала милиция. В других городах люди собирались небольшими группами во дворах. Многие активисты были задержаны превентивно, в том числе накануне неофициального праздника.

Журналисты сообщают о немногочисленных акциях по всей стране. Например, в Минске над проспектом Независимости неизвестный поднял в небо бело-красно-белый флаг. На месте гибели протестующего Александра Тарайковского в августе у метро "Пушкинская" появились белые и красные цветы.

Акции солидарности с белорусами прошли в Гамбурге, Вене, Варшаве, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Выйти на акции по поводу Дня Воли в этом году призывали представители оппозиции, но мероприятия были запрещены из-за коронавируса. Журналисты также отмечают, что люди после массовых уголовных дел и жестоких задержаний стали более осторожно выходить на уличные протесты.