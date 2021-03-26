Первое огорчение Вилли Саньоля

Со счетом 1:0 в пользу сборной Швеции закончился матч с Грузией. Воспитанники нового главного тренера по футболу местной сборной Вилли Саньоля не смогли воспользоваться шансом и сравнять счет.

Дебют Вилли Саньоля в качестве главного тренера сборной Грузии по футболу и первое поражение. В сыгранном на выезде против национальной команды Швеции отборочном матче Чемпионата мира 2022 года грузины уступили противникам со счетом 0:1. Единственный гол забил Виктор Клаэссон. Но и у подопечных Саньоля было несколько шансов сравнять счет, один из таких упустил нападающий Георгий Квилитая, сказал тренер на пресс-конференции после матча:

«Очень сложно так сразу оценить этот матч. Думаю, обе команды могли забить гол. Швеция была лучше, потому что они воспользовались своим моментом, а мы не смогли. Тем не менее, я горжусь игрой, которую продемонстрировала моя команда, игроки сделали все для того, чтобы добиться успеха. Мы вывели на поле много молодых футболистов. Во втором тайме мы показали игру, которую хотелось бы видеть в будущих матчах».

Но, у болельщиков всегда свое мнение. На официальной страничке Федерации футбола Грузии в соцсети facebook они оставили более тысячи комментариев. Абсолютное большинство из них – негативные отзывы о новом тренере сборной.

«Вообще у Саньоля правильный подход к футболу, но не к грузинскому. Тут совершенно иная реальность. Я считаю, что нашей сборной нужен грузинский тренер, который хорошо знает положительные и отрицательные стороны команды», – написал один болельщик.

Есть среди них и те, кто негативно отзывается об утвержденном составе, например, один из подписчиков пишет:

«Мы вновь проиграли, проиграла не команда, а тренер. В первую очередь – состав был плохой, во вторую – замены были ужасные. Я уже ничего не говорю о Квилитая, этот тип просто безответственный непрофессионал. Какой смысл был в замене тренера, если состав (команды) все равно назначался «по знакомству»? Добавлю – Кашия показал высший класс».

Впрочем, немало и тех, кто призывает любителей футбола к пониманию. Один из таких болельщиков написал:

«Почему мы ругаем парней, вы можете объяснить? Они что не сражались? Проиграли с большим счетом? Не бегали, уступали в каком-либо компоненте? Да, Квилитая можно покритиковать, но в общем – почему ругаем всю команду?»

Такого же мнения придерживается, и спортивный журналист Отар Маглакелидзе. Поводов для ликования, конечно, нет, говорит он, но радует тот факт, что впервые за долгое время в команде наблюдаются хоть какие-то изменения:

«Первое, что мне понравилось в этом матче – это то, что в нем хорошо сыграли дебютанты, которые впервые играли за сборную. Я говорю о Григоле Чабрадзе и Гураме Гиорбелидзе, их поставили на ответственные позиции – защита левого и правого флангов. Мы много матчей проиграли из-за плохой игры на этих позициях. Я думаю, ему не стоило заменять (Хвичу) Кварацхелия. Он лидер сборной, и несмотря на то, что он был инертным в первом тайме, он из тех людей, которые могут в любой момент решить судьбу игры. Когда ребята вернутся – расскажут, что стало причиной такого решения, сейчас говорят, что ему (Кварацхелия) было плохо. Конечно, поражение нельзя назвать хорошим стартом для тренера, но качество игры было неплохим. Радует то, что мы увидели «другую» сборную, которая, я надеюсь, скоро окончательно сформируется».

В целом, как и наставник грузинской сборной, Маглакелидзе считает, что пока рано судить об успехах или провалах сборной. Стоит дать Саньолю больше времени, чтобы увидеть изменения, которые он может привнести в команду. Кстати, следующая игра состоится уже через 2 дня. Грузия сыграет в отборочном матче Чемпионата мира против Испании.