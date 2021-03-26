У мэра Тбилиси диагностирована вертебро-базилярная недостаточность

Генпрокуратура Украины обвинила в госизмене трех сторонников движения "Украинский выбор", лидером которого является Виктор Медведчук – депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" и кум президента России Владимира Путина. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным правоохранительных органов, обвиняемые помогали российским властям аннексировать крымский полуостров и были награждены медалями "За возвращение Крыма". Как утверждается, они участвовали в так называемых организациях самообороны и митингах в поддержку аннексии, а также обеспечивали проведение референдума – были наблюдателями на избирательных участках и охраняли их.

По данным прокуратуры, судебно-лингвистическая экспертиза установила, что один из подозреваемых призывал к изменению государственной границы Украины и расширению российской территории.

Возбуждению уголовного дела предшествовали обыски, которые провели в офисе "Украинского выбора" сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины. По версии СБУ, весной 2014 года, в ходе аннексии Крыма Россией, киевский офис движения Медведчука координировал действия крымских ячеек, представители которых активно пропагандировали вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Согласно материалам дела, руководство движения участвовало в организации и проведении незаконного референдума о присоединении полуострова к России, выборов в законодательные органы Республики Крым, Госдуму, а также в кампании по выборам президента Российской Федерации.

Как заявили в генпрокуратуре Украины, члены организации Медведчука участвовали в деятельности незаконного вооружённого формирования "Самооборона Крыма", в захватах административных зданий органов власти Украины и в преследовании украинских активистов на территории аннексированного полуострова.

Виктор Медведчук отрицает эти обвинения.

В феврале президент страны Владимир Зеленский утвердил санкции против Медведчука и еще нескольких десятков физических и юридических лиц, среди которых – украинцы и россияне. Ограничения связали с "финансированием терроризма" – поставками угля в Россию с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам.

Россия объявила о включении Крыма в свой состав по результатам референдума в 2014 году. Он был проведён на полуострове вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Из-за аннексии полуострова и поддержки сепаратистов на востоке Украины США и Евросоюз ввели в отношении России санкции. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости", а участие в военном конфликте в Донбассе отрицает.