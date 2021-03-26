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Общество

Абхазский крестьянин подорвался на взрывном устройстве неустановленного образца

Трагическая смерть настигла пожилого крестьянина Андрея Джопуа близ его дома в селе Члоу Очамчырского района Абхазии – от взрывного устройства неустановленного образца. Специалисты пока не выяснили, что это могло быть.

Немало обсуждений в абхазском обществе вызвало трагическое ЧП в Очамчырском районе. Помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба рассказал сегодня «Эху Кавказа»:

«25 марта сего года в дежурную часть Очамчырского райотдела милиции поступило телефонное сообщение о том, что в 8:15 утра в районную больницу доставлен труп гражданина Джопуа Андрея Павловича, 1940 года рождения, уроженца села Члоу этого района. Сотрудниками милиции и прокуратуры района было установлено, что гражданин Джопуа подорвался на взрывном устройстве неустановленного образца во время занятия хозяйственными делами в восьмистах метрах от своего дома. В результате взрыва у него была оторвана часть левой ноги ниже колена, и от полученных ран он скончался. Правоохранительные органы Абхазии проводят следственные мероприятия по установлению, присутствует ли здесь криминальный след. Может быть и такое, что взрывное устройство было установлено не против этой личности, а против кого-то другого».

Но кому мог помешать 80-летний крестьянин, чтобы устранять его с помощью взрыва? Бадра Айба не исключил, что могла взорваться мины, оставшаяся в земле со времен грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. В конце концов, до сих пор порой находят неразорвавшиеся мины и бомбы времен Великой Отечественной войны.

Глава соседнего села Гуада Циала Ашуба рассказала в СМИ о подробностях. По ее словам, Андрей Джопуа пошел с утра пораньше спускать со скирды высохшую чалу (так в Абхазии называют кукурузные стебли с листьями). Когда встал на лестницу, что-то под ним взорвалось – то ли мина, то ли граната. Джопуа жил на окраине Члоу, на границе с Гуадой, которую отделяет от его села маленькая речка. Он был из хорошей, трудолюбивой семьи.

Могла ли мина пролежать в земле почти тридцать лет и взорваться после того, как на нее поставили лестницу и надавили грузом человеческого тела?

На месте взрыва работают специалисты МЧС и СГБ Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Виталий Шария

    В 1969 году окончил сухумскую 7-ю среднюю школу, в 1974 году – факультет журналистики Белорусского госуниверситета.

    В 1975-1991 годах работал в газете  «Советская Абхазия», в 1991-1993 годах – заместитель главного редактора газеты «Республика Абхазия».

    С 1994 года – главный редактор независимой газеты «Эхо Абхазии».

    Заслуженный журналист Абхазии, член Союза журналистов и Союза писателей Абхазии.

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