Новости
Организаторы отстранили Беларусь от участия в «Евровидении-2021»
Беларусь отстранили от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», который должен пройти в Роттердаме во второй половине мая.
Об отказе говорится в сообщении Европейского вещательного союза, распространенном 26 марта.
Организаторы отмечают, что 10 марта обратились к Белтелерадиокомпании с просьбой проверить, что учтены все высказанные в адрес группы-участника от Беларуси замечания. Впоследствии Минск в согласованные сроки предложил новую песню той же группы.
«Вещательный союз и управляющий совет конкурса тщательно изучили новую заявку, чтобы оценить ее перспективы. Но был сделан вывод, что эта заявка так же нарушает правила, гарантирующие, что конкурс не будет использован в чьих-либо интересах, и что его репутация не будет подорвана. Поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение продленного срока, то с сожалением констатируем, что Беларусь не будет участвовать в 65-м песенном конкурсе «Евровидение» в мае», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Беларусь попросили изменить песню под названием «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» из Барановичей. В обращении организаторов музыкального шоу к БТРК подчеркивалось, что композиция «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».
«Я научу тебя плясать под дудочку… Я научу тебя ходить по струночке… Ты будешь всем доволен, рад всему… Тебе же лучше будет самому», - пелось в рефрене этой песни. И многие предположили, что она направлена против тех, кто участвует в массовых акциях за честные выборы в Беларуси.
СМИ также писали, что ранее группа «Галасы ЗМеста» презентовала ряд сатирических песен, в том числе про лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Павла Латушко и Марию Колесникову. Одновременно отмечалось и то, что не были ясны детали национального отбора участника «Евровидения-2021» от Беларуси. Не было ни телевизионной, ни интернет-трансляции, жителей в детали не посвящали, передавала «Немецкая волна».
Другие новости дня
Байден пригласил Путина и лидера КНР на онлайн-саммит по климату
Президент США Джо Байден в пятницу подтвердил сообщения о том, что он пригласил лидеров Китая и России принять участие в саммите по проблеме изменения климата, который пройдет в апреле под председательством США.
Байден сказал, что лично еще не говорил с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, но «они оба знают, что приглашены» - приводит Reuters слова американского президента.
Саммит пройдет в онлайн-формате в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. В нем примут участие лидеры 40 стран.
Борьба с изменениями климата - один из приоритетов администрации Джо Байдена. Одним из первых решений Байдена на посту президента было возвращение США в число участников Парижского соглашения по климату, из которого вывел страну предшественник Байдена, Дональд Трамп. Китай и Россия - как и подавляющее большинство стран мира - тоже участвуют в этом соглашении и заявляют о приверженности борьбе за сокращение эмиссий углекислого газа и достижение других климатических целей.
Байден неоднократно заявлял, что готов одновременно противостоять авторитарным режимам, к числу которых он относит Китай и Россию, и сотрудничать с ними там, где это необходимо.
Реакции российских властей на приглашение президента США пока нет.
Недавно в интервью телекомпании ABC Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России «убийцей». Это вызвало резкую реакцию многих российских руководителей и прокремлевских политиков. Посол России в США - хотя прямо не утверждалось, что в связи с этим - был отозван на консультации. Сейчас он в Москве.
В Абхазии за сутки подтверждено 6 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 151 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 6 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 30 человек, 24 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 11 человек оценивается как тяжелое, 15 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Очамчирской ЦРБ находятся 7 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 318 человек. Зарегистрировано 211 летальных случаев. Выздоровели 12 810 человек.
У мэра Тбилиси диагностирована вертебро-базилярная недостаточность
У мэра Тбилиси Кахи Каладзе диагностирована вертебро-базилярная недостаточность, он проходит обследования в одной из грузинских клиник. Об этом сам политик сообщил на своей странице в Facebook.
Уже более недели Каладзе не появляется на публике и не дает комментариев журналистам. На всех встречах представлен только заместитель столичного мэра Ираклий Бенделиани, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Мне приходит множество сообщений. Знакомые и совершенно незнакомые люди спрашивают, где я нахожусь и почему неактивен. Считаю себя обязанным предоставить вам информацию: у меня подтвержден вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия, поэтому я прохожу медицинское обследование в одной из клиник Тбилиси. Я работаю удаленно и продолжаю лечение», - пишет Каладзе.
- Вертебро-базилярная недостаточность (ВБН) - это заболевание хронического характера, которое представляет собой ухудшение функционирования головного мозга из-за нарушения кровоснабжения в базилярных и позвоночных артериях. Болезнь быстро прогрессирует, а симптомы выражены на ранних стадиях. К основным клиническим признакам ВБН относятся головокружение, головная боль и нарушение зрения.
В Египте при столкновении поездов погибли более 30 человек. ВИДЕО
В Египте при столкновении двух поездов не менее 33 человек погибли и еще 66 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Трагический инцидент произошел к северу от города Сохаг.
Поезда сошли с рельс, два вагона разрушены, еще один – перевернулся. К месту столкновения направлены порядка сорока машин скорой помощи. Они развозят раненых в ближайшие больницы.
Египетские железнодорожные сети являются одними из старейших и крупнейших в регионе, поэтому, как уточняет агентство, подобные аварии происходят довольно часто.
Украинские власти обвинили сторонников Медведчука в госизмене
Генпрокуратура Украины обвинила в госизмене трех сторонников движения "Украинский выбор", лидером которого является Виктор Медведчук – депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" и кум президента России Владимира Путина. Об этом говорится на сайте ведомства.
По данным правоохранительных органов, обвиняемые помогали российским властям аннексировать крымский полуостров и были награждены медалями "За возвращение Крыма". Как утверждается, они участвовали в так называемых организациях самообороны и митингах в поддержку аннексии, а также обеспечивали проведение референдума – были наблюдателями на избирательных участках и охраняли их.
По данным прокуратуры, судебно-лингвистическая экспертиза установила, что один из подозреваемых призывал к изменению государственной границы Украины и расширению российской территории.
Возбуждению уголовного дела предшествовали обыски, которые провели в офисе "Украинского выбора" сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины. По версии СБУ, весной 2014 года, в ходе аннексии Крыма Россией, киевский офис движения Медведчука координировал действия крымских ячеек, представители которых активно пропагандировали вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Согласно материалам дела, руководство движения участвовало в организации и проведении незаконного референдума о присоединении полуострова к России, выборов в законодательные органы Республики Крым, Госдуму, а также в кампании по выборам президента Российской Федерации.
Как заявили в генпрокуратуре Украины, члены организации Медведчука участвовали в деятельности незаконного вооружённого формирования "Самооборона Крыма", в захватах административных зданий органов власти Украины и в преследовании украинских активистов на территории аннексированного полуострова.
Виктор Медведчук отрицает эти обвинения.
В феврале президент страны Владимир Зеленский утвердил санкции против Медведчука и еще нескольких десятков физических и юридических лиц, среди которых – украинцы и россияне. Ограничения связали с "финансированием терроризма" – поставками угля в Россию с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам.
Россия объявила о включении Крыма в свой состав по результатам референдума в 2014 году. Он был проведён на полуострове вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Из-за аннексии полуострова и поддержки сепаратистов на востоке Украины США и Евросоюз ввели в отношении России санкции. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости", а участие в военном конфликте в Донбассе отрицает.
Кристиан Даниельсон возобновит встречи с представителями «Грузинской мечты» и оппозиции 29 марта
Специальный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон возобновит встречи с представителями грузинского правительства и оппозиции в понедельник, 29 марта. Об этом сообщили в представительстве ЕС.
Как пишет Первый канал Грузии, Даниельсон прибудет в Грузию, предположительно, 28 марта.
Ранее президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что его представитель, шведский дипломат Кристиан Даниельсон вернется в Грузию, чтобы продолжить медиацию на переговорах между правительством и оппозицией в Грузии.
Первый этап переговоров завершился безрезультатно. Даниельсон по итогам встреч сообщил, что позиции политических оппонентов сблизились, но стороны не смогли достичь соглашения.
Отметим, что оппозиция требует провести в стране внеочередные парламентские выборы. Стороны также обсуждают вопрос освобождения лидера оппозиции Ники Мелия и совладельца канала «Мтавари архи» Георгия Руруа. В оппозиции их считают политзаключенными. В повестке дня также «амбициозная избирательная реформа» и судебная реформа.
Рабочий погиб на стройке многоэтажки в центре Тбилиси
Рабочий погиб на стройке многоэтажного здания в центре Тбилиси, сообщили «Новости-Грузия» в пресс-службе министерства внутренних дел.
Случай произошел на проспекте Чавчавадзе 25 марта. По предварительной информации, трудоустроенный на объекте мужчина сорвался с 40 этажа и упал в шахту лифта. Согласно данным СМИ, погибший – 40-летний уроженец Цаленджихского района. Следствие должно будет установить, были ли соблюдены на стройке меры безопасности.
Расследование начато по статье УК Грузии «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия». Это преступление наказывается домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Согласно официальным данным, в Грузии за девять месяцев 2020 года 39 человек скончались и 185 получили тяжелые повреждения на рабочих местах.
Южная Осетия получит 1500 доз вакцины «Спутник V» до конца марта
До конца марта Южная Осетия получит 1500 доз российской вакцины «Спутник V». Об этом пишет агентство «Рес».
Ранее в Цхинвали заявляли, что ведут переговоры по закупке вакцины или предоставлению её в рамках гуманитарной помощи.
Президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов говорил, что сам готов пройти вакцинацию «как президент и гражданин».
Отметим, что за сутки в Южной Осетии выявили четыре новых случая коронавируса. Число заражений достигло 3193, выздоровели 2803. В официальной статистике не указывается точное количество умерших за время пандемии граждан.
Партия Прилепина и Миронова предложит расширить РФ «через присоединение, например, Абхазии»
Расширение территории России станет одним из пунктов политической программы объединенной партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Об этом в ходе брифинга заявил замруководителя центрального аппарата партии Николай Новичков.
«У нас в манифесте, который подписали лидеры трех партий, написано «Донбасс – это Россия». И все территории, которые хотят присоединиться к России, должны получить возможность это сделать, а россияне, наши соотечественники, должны получить право на родину», – цитирует Новичкова РБК.
По словам Новичкова, когда начался конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха, представители партии обратились к жителям непризнанной республики.
«Единственный способ решить конфликт раз и навсегда – это присоединение к России. Другого способа не существует, все остальное – это симулякр», – сказал он.
Издание «Ведомости» же цитирует писателя Николая Старикова, которого привел в партию Захар Прилепин. Стариков подчеркнул, что одна из ключевых идей программы – «расширение России через присоединение спорных территорий, например Абхазии».
- В конце января текущего года лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, председатель партии «За правду» Захар Прилепин и партии «Патриоты России» Геннадий Семигин подписали манифест об объединении. После съезда в феврале новая, объединенная партия получила название «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Миронов, Прилепин и Семигин входят в федеральную тройку кандидатов от партии на думских выборах.
- В июле прошлого года партия Прилепина представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России самопровозглашенных республик.
- «Мы выступаем за немедленное признание Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ», – говорилось в документе.
- Новость вызвала бурную реакцию в абхазском обществе. А президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов инициативу поддержал.
Бибилов представил на пост генпрокурора сотрудника прокуратуры Краснодарского края
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов направил в парламент представление о назначении на должность генерального прокурора Виталия Савченко. Об этом пишет агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу законодательного органа. В настоящее время Савченко – прокурор отдела прокуратуры Краснодарского края России.
Отметим, что срок действующего югоосетинского генпрокурора Урузмага Джагаева заканчивается в апреле этого года. Оппозиция с сентября прошлого года требовала его отставки – после смерти задержанного силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева.
Вопрос о новом генпрокуроре будет рассмотрен на заседании профильного комитета, а затем вынесен на президиум и сессию парламента.
Виталий Савченко родился в городе Тимашевске Краснодарского края 20 марта 1986 г. В 1993 году поступил в среднюю школу №11 г. Тимошевска. Окончил лицей №44 г. Липецка.
В 2003 году поступил на очное отделение Кубанского Государственного университета (КубГУ). В 2006 году перевелся в Московскую государственную юридическую академию, где учился до 2008 года. В процессе обучения избрал уголовно-правовую специализацию.
С марта 2008 года по май 2009 года работал следователем СО по г. Сочи СУ СК при прокуратуре по Краснодарскому краю, после работал в должности помощника и старшего помощника прокурора Центрального района г. Сочи, с 2018 по 2020 годы работал в должности заместителя прокурора Адлерского района г. Сочи, с апреля 2020 по настоящее время занимает должность прокурора отдела прокуратуры Краснодарского края.
Полицейские задержали двух человек после убийства в Кахетии
Сотрудники МВД Грузии задержали двух человек, причастных к стрельбе в Кахетии, в результате которой погиб один человек, а еще трое были ранены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Задержанные – 56-летний А.Т. и 41-летний Дж.Т. Следствие установило, что 25 марта в селе Чумлаки Гурджаанского муниципалитета они обстреляли машину, принадлежащую 42-летнему М.Б.. В салоне автомобиля находились четыре человека, – пишет «Новости-Грузия».
От полученных ранений на месте скончался 40-летний И.Ч.. С различными травмами в больницу были доставлены владелец машины и еще двое пассажиров – 31-летний М.М. и 48-летний З.Б.
При личном досмотре задержанных в качестве вещественных доказательств полицейские изъяли два автомата Калашникова, а также два магазина и восемь боевых патронов.
Обвиняемым грозит от 16 до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение. Следствие продолжается по факту умышленного убийства и покушения на убийство трех человек, а также по факту незаконного хранения-ношения огнестрельного оружия (статьи 108, 19-109 и 236 Уголовного кодекса Грузии).
По информации СМИ, покушение было совершено на криминального авторитета Малхаза Бадуашвили. В прошлом он был судим за умышленное убийство и ношение незарегистрированного огнестрельного оружия. Мотивом нападавших журналисты называют месть.
Жертвой разборки стал Имеда Чикобава. Вместе с еще двумя пострадавшими он был нанят семьей Бадуашвили и ухаживал за их виноградниками.
В настоящее время Малхаз Бадуашвили и еще двое раненых остаются в гурджаанской клинике. Как передают СМИ, состояние одного из пациентов критическое.
COVID-19 в Грузии: 419 новых случаев, 307 пациентов выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3738 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще шесть пациентов.
За сутки в стране выявили 419 новых случаев коронавируса. Провели 29 341 тест: PCR-тестов – 10 377, экспресс‐тестов на антиген – 18 964.
Выздоровели еще 307 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 279 446, выздоровевших – 271 585.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, суточный уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,43%, за последние 14 дней – 1,6%, за неделю – 1,89%.
Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. Спустя три дня было зафиксировано тяжелое осложнение: после введения препарата компании AstraZeneca у 27-летней медсестры из города Ахалцихе, предположительно, развился анафилактический шок. 19 марта она скончалась. Это повлияло на темпы вакцинации.
Накануне в страну была доставлена вторая партия вакцины – около 30 тысяч доз препарата Pfizer. Параллельно началась регистрация желающих вакцинироваться среди возрастной группы старше 65 лет.
NEQSOL Holding: приобретение Caucasus Online – часть крупного международного проекта
Азербайджанская компания NEQSOL Holding прокомментировала сделку о покупке грузинской Caucasus Online. Как говорится в пресс-релизе, опубликованном агентством Trend, смена владельца грузинской компании произошла по соглашению, заключенному еще в 2019 году.
«Итогом сделки стала покупка материнской компании, владеющей компанией Caucasus Online. Таким образом, холдинг стал 100%-м конечным владельцем компании Caucasus Online, при этом структура капитала последней не изменилась», – говорится в заявлении.
В NEQSOL Holding отмечают, что приобретение Caucasus Online является частью более крупного международного проекта, начатого в 2018 году и известного как Digital Silk Way.
«Проект направлен на развитие современной сети транзитной оптоволоконной инфраструктуры, соединяющей Европу с рынками Центральной и Южной Азии через Грузию и Азербайджан. Caucasus Online является владельцем подводного оптико-волоконного кабеля, проходящего по дну Черного моря, с помощью которого обеспечивается транзитная доставка интернета из Европы в регион Южного Кавказа и Каспийского моря. Приобретение компании было осуществлено в соответствии с международной практикой и законодательством соответствующих юрисдикций. Смена собственника не повлияла на операционную деятельность Caucasus Online, и компания продолжает предоставлять услуги и выполнять все свои договорные обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами», – сказано в заявлении.
В Баку говорят, что в рамках проекта Digital Silk Way также начаты работы по строительству волоконно-оптической кабельной линии, которая свяжет Азербайджан и Казахстан по дну Каспийского моря. Договоренность о строительстве аналогичной линии, которая соединит Азербайджан и Туркменистан, также была достигнута в 2019 году.
«Реализация проекта принесет выгоду всем странам региона. Проект предполагает возможность создания современных дата-центров и точек обмена интернет-трафиком в Азербайджане и Грузии. Реализация проекта будет способствовать развитию цифровой экономики в регионе, а также улучшению доступа к различным цифровым услугам в более обширном регионе Центральной и Южной Азии с общим населением почти 1,8 миллиарда человек», – говорится в заявлении.
В NEQSOL Holding указывают, что основные направления деятельности компании охватывают нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Украина, Грузия, Казахстан, ОАЭ и др.
Отметим, что в Национальной комиссии по коммуникациям Грузии говорят о незаконности сделки, а часть грузинских экспертов считает продажу стратегического актива иностранцам недопустимой.
Макрон заявил о новом типе мировой войны из-за вакцин
Европа стоит перед лицом "мировой войны нового типа" из-за стремления России и Китая получить влияние с помощью вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня видеосаммита Евросоюза.
В этих условиях, считает Макрон, ЕС нужно быть самостоятельным в вопросе производства вакцин от COVID-19. "К лету Европа сможет производить достаточное количество доз, чтобы обеспечить коллективный иммунитет", - добавил французский лидер.
Ранее представитель МИД Франции Клеман Бон сообщил, что Франция не исключает, что может начать применение российской вакцины "Спутник V" в июне.
Российская вакцина "Спутник V" пока не получила одобрение Европейского агентства лекарственных средств. Несмотря на это, некоторые страны ЕС решили закупить её самостоятельно. В Словакии этот шаг привел к политическому кризису.
Вчера начать закупку российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для стран Евросоюза до окончания её экспертизы Европейским агентством по лекарственным средствам призвала Германия.
Ранее на этой неделе глава комиссии ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейский союз не нуждается в российской вакцине от COVID-19 "Спутник V". По его словам, для достижения коллективного иммунитета Евросоюзу хватит четырёх уже одобренных вакцин.
Евросоюз критикуют за крайне медленные темпы вакцинации на фоне роста числа заражений в ряде стран.
В то же время, по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа является регионом, который экспортирует больше всего вакцин в мире. С декабря прошлого года Евросоюз экспортировал 77 миллионов доз вакцины, а для прививок жителям ЕС использовал 62 миллиона доз. В целом, в Европе две дозы вакцины уже получили более 18 миллионов человек или 4 процента населения, заявила фон дер Ляйен.
Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту обстрела отдела милиции
Сухумская прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия возбудила уголовное дело по факту обстрела отдела милиции. Инцидент произошел 7 марта, однако следственное ведомство сообщило о нем лишь накануне.
По информации прокуратуры, жители Абхазии Гурам Анкваб 1987 года рождения, Муза Мургвлиани 1987 года рождения, и неустановленное следствием лицо обстреляли отделение милиции №1 реактивной противотанковой гранатой РПГ-26.
В заявлении ведомства говорится, что они действовали умышленно, достоверно зная, что в здании отделения милиции находятся представители власти, осуществляющие исполнение своих служебных обязанностей, произвели выстрел в здание отделения милиции – «однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, после чего скрылись с места происшествия». О мотиве преступления ведомство не сообщает.
«В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания лиц, совершивших данное преступление», – сказано в пресс-релизе.
Уголовное дело возбуждено по трём статьям Уголовного кодекса – применение насилия в отношении представителя власти, незаконное приобретение и ношение оружия, покушение на преступление.
Противники Лукашенко отметили День Воли. Десятки задержанных
Более 100 человек задержаны в Минске и других белорусских городах во время акций ко Дню Воли. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна". МВД страны сообщает о 200 задержанных, передаёт "Интерфакс".
Как пишет "Коммерсантъ", среди задержанных журналистов, освещающих события по задению редакций, корреспондент газеты Кирилл Кривошеев и фотогораф "Известий" Павел Волков. Позднее их отпустили из отдела милиции.
Массовых акций, которые обычно проводятся в этот день, не состоялось. Центр Минска заранее заблокировала милиция. В других городах люди собирались небольшими группами во дворах. Многие активисты были задержаны превентивно, в том числе накануне неофициального праздника.
Журналисты сообщают о немногочисленных акциях по всей стране. Например, в Минске над проспектом Независимости неизвестный поднял в небо бело-красно-белый флаг. На месте гибели протестующего Александра Тарайковского в августе у метро "Пушкинская" появились белые и красные цветы.
Акции солидарности с белорусами прошли в Гамбурге, Вене, Варшаве, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
Выйти на акции по поводу Дня Воли в этом году призывали представители оппозиции, но мероприятия были запрещены из-за коронавируса. Журналисты также отмечают, что люди после массовых уголовных дел и жестоких задержаний стали более осторожно выходить на уличные протесты.
- День Воли день связан с провозглашением в 1918 году независимости Белорусской Народной Республики, просуществовавшей менее года. Её официальным символом был бело-красно-белый флаг, который сейчас используют участники протестов.
- С августа 2020 года в Минске и других крупных белорусских городах проходят протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют признать легитимным президентом Тихановскую, которая обещала провести новое, свободное голосование.
- Ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США и Канада не признали легитимность Лукашенко, ввели санкции против белорусских властей и призвали к новым выборам.
- Совет ООН по правам человека одобрил создание группы по расследованию событий после президентских выборов.
Арестованные подростки из Чечни рассказали о пытках
Модераторы оппозиционного телеграм-канала «Осал Нах 95» 17-летний Исмаил Исаев и 20-летний Салех Магамадов обратились в Следственный комитет России с заявлением о пытках. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на «Российскую ЛГБТ-сеть».
По словам Исаева и Магамадова, в апреле 2020 года их избивали пластиковыми трубами и били током в подвале второго полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. Там их продержали два месяца. Исаев и Магамадов утверждают, что от них ничего не требовали и ни о чем не спрашивали, а просто пытали в качестве наказания. Позже их отпустили, потребовав рассказывать о новых участниках оппозиционного канала. После этого Магамадов и Исаев уехали из Чечни. Позже их вновь задержали и обвинили в помощи террористам.
В Следственный комитет также обратились представители «Российской ЛГБТ-сети». Они пожаловались на угрозы со стороны родственников Исаева и Магамадова, сообщает «Медуза». В инстаграме ЧГТРК «Грозный» появилось видео, в котором родственники подростков заявили об отсутствии претензий к следствию по их уголовному делу, а также осудили «кампанию по дискредитации» молодых людей, которых правозащитники и пресса называют геями.
Один из мужчин в опубликованном ролике обращается к правозащитникам: «Мы пойдем на все, чтобы вас остановить, вплоть до преступления». Мать одного из подростков Зара Магамадова заявила, что родственников могли запугать и угрозами заставили записать видео. Ранее в Чечне задержали и допросили около 20 родственников Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Сотрудники правоохранительных органов требовали у родных информацию о местонахождении родителей арестованных.
- О похищении в Нижнем Новгороде сотрудниками правоохранительных органов двух уроженцев Чечни стало известно в феврале. Ранее Магамадова и Исаева задерживали в Чечне из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала «Осал Нах 95».
- В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла задержанным перебраться в Нижний Новгород. Подростки намеревались покинуть Россию, но не успели. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно. Позже молодых людей обвинили в помощи террористам и арестовали.
Зеленский утвердил стратегию безопасности с реинтеграцией Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности, которая предусматривает реинтеграцию аннексированного Россией Крыма и получение членства в НАТО.
В документе отмечается, что Украина имеет право на самооборону и защиту от агрессии, но не ставит своей целью достичь военного паритета с Россией. В противном случае это привело бы «к чрезмерной милитаризации государства».
Уточняется, что стратегия будет способствовать интеграции Украины евроатлантическое пространство. Документ также предусматривает участие Киева в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.
Ранее на Украине была принята стратегия реинтеграции Крыма - спустя 7 лет после его аннексии Россией.
Российский МИД ранее заявил, что любые действия Украины по возвращению Крыма в свой состав нелегитимны и будут восприниматься как агрессия по отношению к Москве.
Россия объявила о включении Крыма в свой состав по результатам референдума в 2014 году. Он был проведен на полуострове вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Из-за аннексии полуострова и поддержки сепаратистов на востоке Украины США и Евросоюз ввели в отношении России санкции. Москва называет присоединение полуострова «восстановлением исторической справедливости», а участие в военном конфликте в Донбассе отрицает.
Русский язык стал официальным в самопровозглашенном Карабахе
Литературный русский язык, наряду с армянским, стал официальным языком самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Решение об этом принял в четверг парламент самопровозглашенной республики. 27 депутатов голосовали за решение, против не был никто, двое воздержались. Решение вступит в силу после подписания президентом непризнанной республики, власти которой после осеннего наступления азербайджанских войск контролируют лишь часть территории Нагорного Карабаха.
В законопроекте необходимость придать русскому официальный статус объяснили «исторической памятью культурных, военных, экономических отношений» между Нагорным Карабахом и Россией и тот факт, что русский язык является вторым языком общения для многих жителей региона.
В Нагорном Карабахе с ноября прошлого года дислоцированы российские миротворческие силы - с их присутствием согласились лидеры Армении и Азербайджана. Политики, предложившие дать русскому официальный статус, указывают на то, что это необходимо, чтобы облегчить общение с российскими военными и гуманитарными работниками.
Азербайджан, в международно признанных границах которого находится вся территория Нагорного Карабаха, не признает решения, принятые армянскими властями региона. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что единственный официальный язык в Азербайджане - азербайджанский.
За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 12 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 141 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 12 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 30 человек, 24 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 15 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 7 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 312 человек. Зарегистрировано 211 летальных случаев. Выздоровели 12 801 человек.
Андрей Руденко: Желание Грузии стать членом ЕС и НАТО - необоснованный выбор
«Желание Грузии стать членом Евросоюза и НАТО, на наш взгляд, неоправданный выбор, это приведет к дальнейшей эскалации, напряженности и неопределенности в регионе», - заявил в Женеве, где проходит 52-й раунд Международных переговоров, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, передает Общественный вещатель Грузии.
Руденко ответил на вопрос, согласно которому, Грузия намерена подать заявку на членство в ЕС в 2024 году и снова будет стремиться в НАТО.
«Мы знаем, как развивались события в 2008 году, когда Грузия и Украина получили сигналы о членстве в НАТО на саммите в Бухаресте. Полагаем, что тогда Саакашвили воспринял это как определенный сигнал, карт-бланш к силовым действиям. Мы все знаем, чем это закончилось. Стремление в Европу и НАТО, повторяю, на наш взгляд, является неоправданным выбором, в котором нет необходимости. Грузинские политики должны решить для себя, чего они хотят, жить в стабильной и предсказуемой ситуации, или постоянно сталкиваться с неопределенностью, которая усилится, если Грузия вступит в НАТО», - заявил Руденко.
Банк Англии представил новую купюру с изображением Алана Тьюринга
Банк Англии представил дизайн новой полимерной купюры достоинством в 50 фунтов стерлингов с изображением британского математика и криптографа Алана Тьюринга. Банкноту введут в оборот 23 июня – в день его рождения. Таким образом Банк Англии решил отдать должное достижениям ученого.
Алан Тьюринг родился в 1912 году в Великобритании. Во время Второй мировой войны группа британских дешифровальщиков под его руководством раскрыла принцип работы германской шифровальной машины «Энигма». Эта история получила широкую известность. По мнению историков, взлом «Энигмы» помог сохранить жизни десятков тысяч людей и приблизил победу союзников над гитлеровской Германией как минимум на два года.
После войны в Великобритании по проекту Тьюринга был создан первый в мире прототип компьютера.
В 1952 год Тьюринга арестовали за связь с 19-летним жителем Манчестера. Математика признали виновным в гомосексуальной связи и отправили на принудительное лечение, в том числе гормональное. В 1954 году, незадолго до дня своего рождения, Тьюринг покончил собой. Реабилитировали ученого посмертно в 2013 году.
Ввод в оборот 50-фунтовой банкноты нового образца – заключительный этап обновления купюр Банка Англии. Ранее были заменены банкноты в пять, 10, и 20 фунтов стерлингов. Переход от бумажных денег к полимерным Великобритания объясняет вопросами безопасности. Такие деньги сложнее подделать или повредить.
Первая пресс-конференция президента США Байдена. Видеотрансляция
Президент США Джо Байден в четверг дает в Белом доме первую пресс-конференцию после вступления в должность 20 января.
Прямую трансляцию с переводом на русский язык ведёт телеканал Настоящее Время.
Президент начал пресс-конференцию с выступления об усилиях администрации США по борьбе с эпидемией коронавируса. По словам Байдена, удалось решить поставленную им задачу - добиться того, чтобы в США были сделаны 100 миллионов прививок от COVID-19 в первые 100 дней его президентства. Эта задача решена досрочно, и теперь цель - 200 миллионов прививок до истечения 100 дней (до конца апреля).
Как сообщает «Голос Америки», президента прежде всего ждут вопросы о борьбе с эпидемией коронавируса, в том числе о вакцинации. Также ожидается, что его будут спрашивать об иммиграции, контроле над оружием и международных отношениях.
Из-за ограничений, связанных с пандемией, в зале будут присутствовать всего несколько десятков журналистов, которых отобрала Ассоциация корреспондентов Белого дома.
В недавнем интервью телеканалу ABC Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Путин после этого предложил Байдену «пообщаться в прямом эфире», однако российская и американская стороны не договорились об общении президентов. По словам Байдена, в свое время он обязательно поговорит с Путиным. Неизвестно, будут ли ему сегодня заданы вопросы о России.
Суэцкий канал закрыт из-за севшего на мель контейнеровоза
Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given компании Evergreen, закрыт для навигации. Об этом сообщила администрация канала.
Проход для судов будет закрыт до тех пор, пока контейнеровоз не снимут с мели. На месте аварии работают буксиры, но им пока не удается сдвинуть Ever Given с места, так как судно слишком сильно завязло в песке.
Собеседники Reuters полагают, что на разблокировку канала может потребоваться несколько недель. С Ever Given планируется снять груз, вымыть грунт из-под киля и буксирами столкнуть судно с мели.
Владельцы могут начать отправку своих судов в обход Африки. Это означает, что сроки перевозок увеличатся примерно на неделю. По последним данным, сейчас в пути задерживаются не менее полутора десятков танкеров, на борту которых находится почти 900 тонн нефти.
Ever Given с 20 тысячами контейнеров на борту сел на мель в Суэцком канале 23 марта из-за сильного ветра и плохой видимости. Никто из 25 человек экипажа не пострадал. Японская компания, которой принадлежит корабль, принесла свои извинения.
Наблюдатели говорят о крупнейшей «пробке» в истории судоходства – в заторе находятся более 150 судов. Последний раз работа Суэцкого канала на несколько лет останавливалась в 2004 году на три дня из-за севшего на мель танкера «Совкомфлота». А до этого на восемь лет в 1967 году – из-за арабо-израильского конфликта.
Через Суэцкий канал идет примерно треть мирового объема контейнерных перевозок и более 10 процентов общего мирового объема торговли грузами.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.