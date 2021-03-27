Футболист Тьерри Анри в субботу утром вышел из своих аккаунтов в соцсетях

Бывший бомбардир сборной Франции по футболу Тьерри Анри объявил о решении временно выйти из всех соцсетей - до тех пор, пока менеджмент этих сетей не объявит решительную борьбу против расизма и харасмента. Как сообщает AFP, Анри стал первым из мировых знаменитостей, объявившим о такой протестной акции.

Телеканал CNN, комментируя эту новость, предположил, что примеру Анри могут последовать другие футболисты.

Тьерри Анри обратился к своим фоловерам в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме - это около 15 миллионов пользователей - с объявлением, что с утра субботы, 27 марта, прекратит активность в соцсетях.

Тьерри Анри - чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Он выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в клубах «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».