«Что-то нужно делать для экстренных случаев»

Южная Осетия вечером во вторник осталась без электричества из-за аварии на единственной ЛЭП, по которой электроэнергия поступает в республику из России. Ремонтные работы осложнялись сложными погодными условиями, в горах шел обильный снегопад. Электроснабжение удалось восстановить в четверг, во второй половине дня.

– Как вы справляетесь с отсутствием электричества?

Марина: Никак, проводим время на улице. А вообще у нас дома есть движок (генератор). У нас ребенок маленький, без этого никак. А движок у нас давно, еще с тех пор, когда отключали свет постоянно. Вот, пригодился снова. Не часто его приходится доставать. Не помню, чтобы в этом году мы это делали. И в прошлом году, помню, тоже несколько дней не было электричества. У нас в микрорайоне все на электричестве, так что нам нужен свет.

Мадина: Я справляюсь с этим сложно. Может, от непривычки. Слава богу, что такое случается редко. Дома с детьми делать нечего, тем более, в квартире все работает от электричества. Нет воды. Очень сложно. Лучше выходить на улицу, проводить время здесь, но сколько можно пробыть на улице? Скучно, нечего делать, нечем отвлечь детей. Особенно когда темнеет, это вообще невыносимо. Но если есть движок, тогда, я пришла к выводу, это вообще не проблема. Каждый раз, когда отключают свет, я ставлю себе задачу, чтобы в ближайшие дни купить движок. Потом, когда дают свет, снова про это забываешь. Еще раз повторюсь, это случается редко, и откладывается в долгий ящик до следующего отключения света.

Надежда: Мне чуть легче, потому что отопление у нас работает по старинке. Так что, самое главное, у нас дома тепло. А в остальном, все можно пережить. С природой не поспоришь, что поделать. Мы видим, какая погода эти дни. Такие отключения случаются редко, так что, не доставляет много хлопот.

Милана: Я здесь в гостях, и очень сложно, конечно. У нас так не бывает. Для меня очень необычно, что нет света, воды, отопления. И так холодно на улице, погода плохая. Мы зарядили телефон в магазине рядом, нам разрешили там подключить.

Ирина: Нет, конечно, не тяжело. Я здесь родилась, выросла. В 90-х мы так настрадались, что не сравнить с этим. Вот сегодня у меня стрессовое состояние. А тогда, вроде, жили и адаптировались. А сейчас с движком справляемся. На работе есть свет, интернет, тепло – с 9 до 6. А вечером дома движок включаем, так что я особо и не заметила, одним словом. Не жалуюсь. А так, конечно, нам что-то нужно делать для экстренных случаев. В магазинах тоже есть все, я прошлась сегодня.

Лина: Нам приходится гулять и ходить по городу, искать свет. Вот мы сегодня с утра до обеда сидели в кафе, потому что он там есть. Я работаю в салоне, без электричества у нас не работают аппараты, ничего не работает. Поэтому, второй день отдыхаем против воли. Такое случается не часто, но очень грустно, когда случается.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия