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Морис Квителашвили выиграл лицензию среди фигуристов на зимнюю Олимпиаду
Сегодня, 27 марта, на Чемпионате по фигурному катанию в Стокгольме, вслед за Алиной Урушадзе, вторую олимпийскую лицензию на зимние игры в Пекине 2022 года завоевал грузинский спортсмен Морис Квителашили.
Ранее сегодня 17-летняя грузинская спортсменка Алина Урушадзе успешно выступила на Чемпионате мира. Спортсменка финишировала на 20-м месте, набрав по сумме короткой и произвольной программ 169,01 балла, тем самым обеспечив себе поездку на зимние Олимпийские игры в Пекине, сообщает Общественный вещатель.
Другие новости дня
В Беларуси сегодня были задержаны более 100 человек
В Беларуси сегодня, 27 марта, сотрудники правоохранительных органов задержали более 100 человек - с формулировкой «за нарушение общественного порядка». Об этом сообщили в МВД. При этом, по словам представителя ведомства, массовых несогласованных акций в стране в субботу не было.
Среди задержанных не менее 5 журналистов белорусских СМИ.
Ранее провести первую в этом году массовую акцию протеста против режима Александра Лукашенко призвали оппозиционно настроенные телеграм-каналы. Акция должна была быть приурочена к Дню Воли, который отмечался на этой неделе. В сам этот день массовая акция не планировалась, но власти все равно задержали около 200 человек, в частности за демонстрацию национальной бело-красно-белой символики.
Сотрудники белорусских силовых структур в преддверии объявленной субботней акции с самого утра начали задерживать ее потенциальных участников. В Минск была введена спецтехника, в центре белорусской столицы было сосредоточено множество сотрудников силовых структур. Власти предупредили, что всех задержанных на несогласованных акциях в столице Белоруссии в субботу привлекут к уголовной ответственности.
В результате протестное шествие в центре Минска не состоялось. Противники Александра Лукашенко, как обычно в последние месяцы, провели несколько локальных маршей в нескольких микрорайонах Минска. Белорусская служба Радио Свобода публикует фоторепортаж о событиях в Минске.
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- Протесты против власти Александра Лукашенко продолжаются с августа прошлого года, когда бессменно правящий страной с 1994 года Лукашенко был объявлен победителем очередных президентских выборов. В последние месяцы число участников протестов существенно уменьшилось - после жестокого подавления массовых акций и ареста многих их участников.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил: «Произвольное задержание более двухсот мирных людей по всей Беларуси по случаю Дня воли демонстрирует, что масштабы репрессий со стороны государства не уменьшаются. Виновные должны быть привлечены к ответственности».
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В апреле в Грузию должно поступить до 100 000 доз вакцины компании Sinopharm
По словам главы Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, в апреле в Грузию должно поступить до 100 000 доз вакцины против коронавируса производства китайской компании Sinopharm.
Как рассказал Гамкрелидзе Общественному вещателю, в то же время параллельно ведутся переговоры с Pfizer, Novovax, Johnson & Johnson и другими производителями антикоронавирсуной вакцины.
«В апреле в Грузию будет доставлено около 100 тысяч доз Sinopharm. Вакцина находится в ожидании разрешения от Всемирной организации здравоохранения, но у неё уже есть допуск от одного из строжайших регуляторов.
Ведутся прямые переговоры с компаниями Pfizer, Novovax, Johnson & Johnson, Индийским институтом сыворотки и многими иными производителями с целью поэтапного поступления большего количества вакцины в Грузию. Мы хотим, чтобы в июле мы смогли начать «массовую вакцинацию», - сказал Гамкрелидзе.
По его словам, при нынешних темпах вакцинации до конца года не удастся привить 60 процентов населения страны.
«Мы работаем над созданием крупных центров вакцинации, которые должны пропускать по 5000-7 000 и более человек в сутки. Соответствующий план будет представлен в мае. Поэтому имеющийся темп не является удовлетворительным», - сказал Гамкрелидзе.
За сутки на Северном Кавказе умер 21 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 419
За последние сутки на Северном Кавказе умер 21 пациент с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 419.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 11 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - три, в Адыгее и Северной Осетии - по два, в Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Дагестане - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8476 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском и Краснодарском краях - по 114.
- Ставропольский край + 114 (50 143 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 114 (41 929)
- Кабардино-Балкария + 50 (22 600)
- Дагестан + 46 (30 863)
- Калмыкия + 22 (19 859)
- Карачаево-Черкесия + 20 (19 610)
- Северная Осетия + 17 (16 273)
- Ингушетия + 13 (15 081)
- Чечня + 12 (11 611)
- Адыгея + 11 (14 060)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 242 029 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 27 марта, выявлено 4 510 744 человека с коронавирусом.
Мдинарадзе: Успех переговоров невозможен без конструктивных шагов оппозиции
«Успех переговоров, проводимых при посредничестве ЕС с целью разрешения политического кризиса в Грузии, невозможен без конструктивных шагов оппозиции», - заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе по окончании заседания парламентского большинства и политсовета партии.
Члены правящей команды провели совещание накануне приезда специального представителя президента Евросовета Шарля Мишеля, дипломата Кристиана Даниельсона. С 29 марта при его медиации в Тбилиси возобновятся встречи членов «Грузинской мечты» и оппозиции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Наша готовность вести переговоры даже с самой радикальной оппозицией, естественно, сохраняется в повестке дня, как и прежде. По всем вопросам, которые лежат на столе переговоров, мы либо уже предприняли шаги, либо с нашей стороны представлены компромиссные предложения и пути решения. Следовательно, если оппозиция предпримет какие-либо конструктивные шаги, мы сможем результативно завершить переговоры», - заявил Мдинарадзе.
Он еще раз напомнил, что скорейшее разрешение кризиса – в интересах страны, отметив, что сейчас власти и оппозиция должны совместно работать «над устранением последствий пандемии, экономического ущерба и над другими значимыми для грузинского общества вопросами».
- Это будет уже второй визит спецпосланника президента Евросовета в Грузию. Первый состоялся 12-18 марта и завершился безрезультатно. По итогам встреч, которые продолжались почти неделю, сторонам так и не удалось определить пути для разрешения политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. 54 депутата от оппозиции уже пятый месяц бойкотируют работу законодательного органа десятого созыва, заявляя, что результаты голосования сфальсифицированы.
- Участники переговоров не раскрывают деталей. Известно лишь то, что обсуждается рамочный документ из шести пунктов, составленный при непосредственном участии Шарля Мишеля. Среди прочего в повестке значатся реформа избирательной и судебной систем.
- Согласно комментариям политиков, камнем преткновения на переговорах оказались два вопроса – назначение досрочных выборов, а также освобождение председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, которых оппоненты властей считают политическими заключенными.
- В ГМ заявляют, что поводов для проведения повторного голосования нет, ссылаясь на оценки выборов, сделанные Миссией ОБСЕ, и заявления международных партнеров Грузии. Они указывают на ряд серьезных недочетов, однако не ставят под сомнение легитимность выборов 31 октября 2020 года. Что касается освобождения Руруа и Мелия, то правящая команда категорически отвергает обвинения в политических преследованиях, заявляя, что они не вправе вмешиваться в осуществление правосудия.
Грузинская оппозиция готова войти в парламент, если будет достигнута договоренность с правительством
«Мы понимаем, что в нормальной политической ситуации место всех политических сил, получивших мандат, находится в парламенте, где должны решаться политические вопросы. Мы готовы войти в сегодняшний парламент, в случае достижения соглашения с нынешним правительством, для проведения необходимых стране реформ», - говорится в заявлении, подписанном следующими оппозиционными партиями: «Гирчи для больше свободы - Зура Джапарадзе», «Лело», «Елена Хоштария - Пора», «Европейская Грузия», «Единое национальное движение», «Прогресс и свобода», движение «Государство для народа», «Национально-демократическая партия».
Согласно заявлению, оппозиционные демократические партии проявили максимальную гибкость по всем вопросам, в ответ на что власть заняла жесткую отрицательную позицию по всем направлениям.
В заявлении еще раз перечислены вопросы, без урегулирования которых, по мнению оппозиции, не может быть разрешен политический кризис в стране - досрочные выборы, политизированное правосудие и политические заключенные, реформы избирательной системы и судебной системы, перераспределение власти в парламенте, сообщает Общественный вещатель.
«Мы понимаем необходимость достижения соглашения для демократического развития Грузии. Мы разделяем желание как граждан Грузии, так и международных друзей как можно скорее прийти к соглашению и преодолеть политический кризис.
В то же время мы не можем заниматься самообманом и, под формальным предлогом достижения соглашения, оставить нерешенными ключевые вопросы, что будет способствовать дальнейшему поощрению авторитарных инстинктов режима. Демократические оппозиционные партии проявили максимальную гибкость по всем вопросам, в ответ на которые правительство заняло жесткую позицию.
На второй день после отъезда из Грузии президента Мишеля премьер-министр Гарибашвили публично отрицал готовность, которую он выразил накануне в присутствии президента Мишеля. Он сказал, что даже не рассматривает необходимость достижения соглашения о новых выборах и политических заключенных, а также не отрицает наличие политического кризиса в Грузии.
Именно продолжением данной риторики Гарибашвили стала тактика государственных чиновников на переговорах. Они не посчитали допустимым добиться существенного прогресса ни по одному из шести пунктов, перечисленных президентом Мишелем, и практически отказались обсуждать два вопроса (новые выборы, политические заключенные). Эхом данной позиции власти стала отставка посла Грузии в ЕС Наты Сабанадзе, которая публично указала на суть проблемы», - говорится в документе.
В заявлении отмечена необходимость создания в стране такой среды, когда выборы вызывают всеобщее доверие, что является ключом к демократическому развитию Грузии.
«Большинство подписавшихся под заявлением партий имеют опыт признания поражения на выборах. Мы считаем, что создание среды, в которой результаты выборов вызывают всеобщее доверие, является ключом к демократическому развитию Грузии. Самый большой ущерб - это потеря веры в возможность смены правительства путем выборов, что станет большим шагом назад после мирной передачи власти в 2012 году. Для общества важно сохранение доверия к избирательному процессу как важнейшему демократическому механизму» - говорится в заявлении восьми оппозиционных партий.
В Петербурге выставлена на продажу квартира Сергея Довлатова
В Санкт-Петербурге выставлена на продажу на сайте недвижимости коммунальная квартира на улице Рубинштейна, 23, где жил писатель Сергей Довлатов, сообщает сайт Сибирь.Реалии.
Объявление на сайте портала недвижимости обнаружила Анастасия Принцева, одна из организаторов довлатовского фестиваля «День Д». Оно провисело на сайте больше трех месяцев, но было снято, как только Принцева написала об этом в Фейсбуке. Тем не менее, квартира осталась в списке продающихся, рассказала литературовед.
Однако квартира в этом доме стоит в среднем от 20 до 30 миллионов рублей. Но продавец довлатовской пятикомнатной коммуналки, расположенной на третьем этаже, хочет за нее в 10 раз больше – 200 миллионов.
«Фестиваль существует пять лет, и все эти годы мы искали спонсора, чтобы выкупить эту квартиру. Но городской комитет по культуре всего один раз дал нам на фестиваль полтора миллиона, в остальных случаях отказывал – о какой помощи в выкупе квартиры может идти речь? Видимо, город в этом не заинтересован», – сказала Анастасия Принцева.
Автор идеи довлатовского фестиваля и его создатель, петербургский историк Лев Лурье тоже считает, что в бывшей довлатовской квартире надо устроить музей. По его мнению, это будет непросто.
«Дом тяжелый – я хочу напомнить историю с табличками «Последнего адреса», последней памятью о репрессированных людях, живших в этом доме: жильцы дома добились того, чтобы эти таблички были сняты. Кроме того, инициативная группа закалилась в боях с ресторанами улицы Рубинштейна, они успешно боролись и с нашим фестивалем, так что мы отказались от мысли проводить его в этом дворе», – заметил Лев Лурье.
Лурье напомнил, что когда-то в квартире на улице Рубинштейна, 23, жили актеры, родители Довлатова, потом две их комнаты достались писателю, здесь родилась его дочь Екатерина. По мнению историка, в квартире мог бы находиться музей не только писателя Довлатова, но и ленинградского быта 1970-х годов.
На стене дома на улице Рубинштейна, 23, висит памятная табличка о том, что здесь с 1944 по 1975 год жил Сергей Довлатов, возле дома установлен памятник – фигура писателя, опирающегося на дверной косяк, и пишущая машинка «ундервуд». По словам Льва Лурье, три года назад, когда организаторы довлатовского фестиваля стали думать о создании музея, приглашенная ими риелтор оценила квартиру в 11 миллионов рублей.
По его мнению, цена на бывшую квартиру Довлатова взлетела в цене после того, как человек, выкупивший три комнаты в квартире поэта Иосифа Бродского, выгодно продал их меценату Левченко, который помог создать музей поэта в его бывшей квартире в доме Мурузи. Но квартиру Довлатова за 200 миллионов, по мнению Льва Лурье, смогут купить разве что москвичи. За какую бы цену ни продали бывшую довлатовскую коммуналку, это поставит крест на планах по созданию музея-квартиры Довлатова, полагает историк.
Шалва Папуашвили займет пост секретаря по связям с общественностью «Грузинской мечты»
Шалва Папуашвили займет пост секретаря по связям с общественностью правящей в Грузии партии «Грузинская мечта». Об этом сообщил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, передает Общественный вещатель.
«Сегодня состоялось заседание политсовета партии, а также заседание парламентского большинства. Мы обсудили несколько вопросов. Хочу проинформировать вас, что секретарем по связям с общественностью будет Шалва Папуашвили, имеющий большой опыт работы с международными организациями», - сказал Мамука Мдинарадзе.
Шесть человек задержали на протестной акции у офиса «Грузинской мечты»
Шесть гражданских активистов сегодня, 27 марта, были задержаны на протестной акции у центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси, сообщает Общественный вещатель. Всем задержанным вменяется в вину неподчинение законным требованием полиции (статья 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии).
Митинг параллельно заседанию политсовета партии спланировало аффилированное с оппозицией «Движение за Грузию». Уже пять месяцев активисты этой организации продолжают протесты с требованием освобождения политических заключенных, проведения досрочных парламентских выборов и переназначения ЦИК.
На сегодняшнюю акцию к офису ГМ пришли около двух десятков человек. Демонстранты держали в руках плакат с изображением лидеров «Грузинской мечты» и надписью: «Украденные выборы не спасут». На месте была мобилизована полиция.
Ситуация обострилась в тот момент, когда протестующие попытались наклеить стикеры с карикатурой на Беру Иванишвили – 27-летнего сына основателя «Грузинской мечты». Имя Беры стало упоминаться на протестных акциях после публикации в СМИ аудиозаписей разговоров, в которых якобы участвуют сам Бера, а также действующий премьер страны Ираклий Гарибашвили и глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе. В разговорах обсуждается запугивание критиков сына Иванишвили.
К этому времени ситуация у офиса «Грузинской мечты» спокойная.
В Минск была введена спецтехника, власти предостерегли граждан от протестов
Сотрудники белорусских силовых структур провели задержания в Минске в преддверии субботней акции оппозиции, сообщают очевидцы. Ранее сообщалось, что в первой половине дня субботы в Минск была введена спецтехника. Эту информацию агентству подтвердили агентству Интерфакс в пресс-службе МВД Беларуси.
На 27 марта белорусской оппозицией была анонсирована акция, которая должна стать первым массовым протестным выходом противников президента страны Александра Лукашенко в этом году.
Между тем власти предупредили, что всех задержанных на несогласованных акциях в столице Белоруссии в субботу привлекут к уголовной ответственности.
Уже возбуждено уголовное дело по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта.
Анатолий Бибилов поздравил Сергея Харебова с избранием лидером «Народной партии»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов пожелал вновь избранному лидеру «Народной партии» Сергею Харебову успехов в укреплении линии партии, в разработке новых идей, направленных на политическую стабильность и повышение уровня жизни жителей республики.
«Поздравляю вас с избранием председателем политической партии «Народная партия». Вы являетесь опытным политиком, патриотом своей Родины, Вы стояли у истоков создания «Народной партии», и несомненно принесете пользу и для ее развития, и для развития государственности Республики Южная Осетия в целом», - говорится в поздравлении президента.
Анатолий Бибилов выразил уверенность в том, что возглавляя «Народную партию» Сергей Харебов сделает все возможное для налаживания конструктивного разговора с другими политическими силами республики и «продуктивного сотрудничества со всеми ветвями власти Республики Южная Осетия», сообщает информагентство «Рес».
Цулукиани исключила введение цензуры в грузинской культуре
Тея Цулукиани, назначенная недавно на должность министра культуры, спорта и молодежи Грузии, ответила своим критикам, заявив, что она не собирается утверждать в стране цензуру, однако считает необходимым пересмотреть систему финансирования артистов, информирует агентство «Новости-Грузия».
«Цензура – нет, но то, что будет создана система – это дважды два четыре… Не существует системы, министерского аппарата с квалифицированными кадрами, если отсутствуют правильные правила траты денег. Тогда у них не будет и содействия», - заявила Цулукиани.
Она добавила, что ее, как министра культуры, будут интересовать любые отличающиеся мнения представителей сферы. Своей задачей Цулукиани считает определить, что за этим стоит – «бесплатная критика» или же нечто иное.
«Я хочу поинтересоваться, что стоит за этим мнением – это простое недовольство, или же иное мнение, направленное на решение проблемы. Пусть сколько хотят называют меня Берия и Феликсом, меня все равно будет интересовать другое мнение и то, что за ним стоит», - сказала Цулукиани.
- На прошлой неделе премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подписал указ о назначении Цулукиани главой Минкульта – нового ведомства, образованного после отделения от министерства образования и науки.
- Эта новость вызвала недовольство представителей сферы культуры, которые не поддерживают политику правящей «Грузинской мечты» и отрыто фиксируют свою позицию. Одна из них – всемирно известная оперная певица Анита Рачвелишвили. Она заявила, что «нога ее не ступит на грузинскую сцену, пока Цулукиани управляет культурой».
На западе Грузии десять семей пятый дней отрезаны от внешнего мира из-за оползня
Жители села Гу Цагерского муниципалитета (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) пятый день остаются отрезаны от внешнего мира из-за непогоды и активизации оползневых процессов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Оползень сошел на автомобильную дорогу Лаилаши-Гу у села Ладжани 23 марта. До сих пор расчистить дорогу не удается из-за плохих погодных условий. «Мы не можем построить объездную дорогу пока не прояснится погода», - сказал губернатор региона Папуна Маргвелидзе в эфире Общественного вещателя.
По информации чиновника, в Гу остаются десять семей. Маргвелидзе указал, что местные власти постоянно поддерживают с ними связь и по мере необходимости обеспечивают продуктами питания и медикаментами.
Проливные дожди не прекращаются в Раче уже пятый день. Оползневые массы дошли до участка Ладжини дороги Цагери-Амбролаури, но там дорогу удалось быстро расчистить.
Сегодня в горах на западе Грузии идет снег. Ограничено движение для трайлеров на перевале Накерала дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури, на всех остальных отрезках дороги движение свободно. По прогнозам синоптиков, погода в западной части страны прояснится с 28 марта.
Футболист Тьерри Анри в субботу утром вышел из своих аккаунтов в соцсетях
Бывший бомбардир сборной Франции по футболу Тьерри Анри объявил о решении временно выйти из всех соцсетей - до тех пор, пока менеджмент этих сетей не объявит решительную борьбу против расизма и харасмента. Как сообщает AFP, Анри стал первым из мировых знаменитостей, объявившим о такой протестной акции.
Телеканал CNN, комментируя эту новость, предположил, что примеру Анри могут последовать другие футболисты.
Тьерри Анри обратился к своим фоловерам в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме - это около 15 миллионов пользователей - с объявлением, что с утра субботы, 27 марта, прекратит активность в соцсетях.
Тьерри Анри - чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Он выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в клубах «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
В центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание политсовета партии
В центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание политсовета правящей партии, сообщает Общественный вещатель.
Как сообщил журналистам перед заседанием вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, на встрече будут обсуждены все текущие вопросы, в том числе переговорный процесс.
По окончании заседания политсовета, в «Грузинской мечте» запланировано заседание парламентского большинства.
- Как известно, на будущей неделе запланировано возобновление переговоров между правящей партией и частью оппозиционных партий при посредничестве личного представителя президента Европейского Совета Шарля Мишеля Кристиана Даниельсона. Шведский дипломат прибудет в Грузию с повторным визитом сегодня вечером, дипломат планирует возобновить встречи со сторонами с понедельника.
В Тбилиси продлят работу транспорта из-за футбольного матча Грузия-Испания
В связи с футбольным матчем между сборными Грузии и Испании завтра, 28 марта, метро и автобусы в Тбилиси будут работать после полуночи. Информацию распространяет пресс-служба администрации правительства. «Из-за футбольного матча 28 марта, работа общественного транспорта – автобусов и метро – будет разрешена до 01:00», - говорится в сообщении.
При покупке билета на игру болельщикам также выдавался пропуск на передвижение во время «комендантского часа» - до 01:00 29 марта. «Билеты продаются онлайн, и тем, кто купит билеты для посещения матча, будет разрешено передвижение до 01:00, чтобы иметь возможность вернуться домой после матча в период комендантского часа», - отмечено в сообщении.
Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Грузии и Испании по футболу, который состоится 28 марта на тбилисском стадионе «Динамо-Арена», смогут посетить порядка 16 тысяч болельщиков, что составляет около 30% от общей вместительности стадиона – 55 тысяч. Он начнется в 20:00, то есть за час до начала действия «комендантского часа».
Из-за пандемии коронавируса в Грузии запрещено передвижение с 21:00 до 05:00. С начала пандемии коронавируса в Грузии еще ни разу не допускали зрителей на спортивные матчи. Межведомственный координационный совет решил снять это ограничение при условии соблюдения мер безопасности, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Накануне, 26 марта, матч Грузия-Швеция завершился со счетом 1:0, в пользу сборной Швеции. Воспитанники нового главного тренера по футболу местной сборной Вилли Саньоля не смогли воспользоваться шансом и сравнять счет.
Конституционный суд Армении снял обвинения с экс-президента Кочаряна
Конституционный суд Армении вынес постановление о прекращении уголовного преследования бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по делу о подавлении протестых акций более десяти лет назад. Высокий суд 27 марта признал «недействительной» статью уголовного кодекса, по которой расследовалось дело в отношении второго президента Армении.
Председатель суда Арман Диланян заявил, что статья 300.1 уголовного кодекса о «свержении конституционного строя» противоречит двум статьям конституции. Решение Конституционного суда - окончательное. Это означает, что дело в отношении Кочяряна должно быть прекращено, заявил адвокат бывшего президента Арам Вардеванян.
Прокуратура пока не комментировала постановление Конституционного суда.
Роберт Кочарян, возглавлявший Армению с 1998 года по 2008-й, был обвинен в нарушении конституционного порядка в 2008 году. Тогда по его приказу, на подавление массовых протестов в связи с результатами выборов были направлены подразделения полиции. В столкновениях погибли восемь демонстрантов и двое полицейских.
Бывший президент, обвиняемый также в получении взяток, отверг эти обвинения, назвав их политической местью со стороны премьер-министра Никола Пашиняна. Роберт Кочарян был освобожден из заключения в июне 2020 года под залог в 4 миллиона долларов.
Никол Пашинян был одним из организаторов протестов 2008 года, за что был посажен в тюрьму и освобожден в 2011 году по амнистии.
Пашинян пришел к власти в 2018 году на волне массовых протестов, в результате которых его предшественник был отстранен от власти.
Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в самопровозглашенном Нагорном Карабахе, в беседе была констатирована стабилизация обстановки в регионе.
«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля, передает ТАСС.
«Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусной инфекцией. Условлено о дальнейших контактах», - добавили в Кремле.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Коронавирус в Грузии: 490 случаев заражения за сутки, 8 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 490 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 35,5 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,34%, за последние две недели – 1,62%, а за последнюю неделю – 1,77%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру пятницы увеличилось до 279 446.
Более 52% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 256, а примерно 14% на Имерети – 69 фактов. География остальных случаев выглядит следующим образом: Самегрело-Земо Сванети – 41, Аджария – 36, Шида Картли – 26, Квемо Картли – 22, Кахетия – 20, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми-Квемо Сванети – по 7 случаев, Гурия – 6.
От ковида умерли еще 8 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 746.
Выздоровели 219 человек, их общее число выросло до 271 804.
На данный момент в Грузии 4 360 активных случаев коронавируса. Из них 1 589 пациентов (более 36%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 800 инфицированных, в Имерети – 285, в Аджарии – 178. Состояние 313 инфицированных тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключен 71 человек.
2 579 граждан (более 59% активных случаев) лечатся на дому, а 192 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещен 301 гражданин, в самоизоляции остаются около 7,5 тысячи человек.
Организаторы отстранили Беларусь от участия в «Евровидении-2021»
Беларусь отстранили от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», который должен пройти в Роттердаме во второй половине мая.
Об отказе говорится в сообщении Европейского вещательного союза, распространенном 26 марта.
Организаторы отмечают, что 10 марта обратились к Белтелерадиокомпании с просьбой проверить, что учтены все высказанные в адрес группы-участника от Беларуси замечания. Впоследствии Минск в согласованные сроки предложил новую песню той же группы.
«Вещательный союз и управляющий совет конкурса тщательно изучили новую заявку, чтобы оценить ее перспективы. Но был сделан вывод, что эта заявка так же нарушает правила, гарантирующие, что конкурс не будет использован в чьих-либо интересах, и что его репутация не будет подорвана. Поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение продленного срока, то с сожалением констатируем, что Беларусь не будет участвовать в 65-м песенном конкурсе «Евровидение» в мае», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Беларусь попросили изменить песню под названием «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» из Барановичей. В обращении организаторов музыкального шоу к БТРК подчеркивалось, что композиция «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».
«Я научу тебя плясать под дудочку… Я научу тебя ходить по струночке… Ты будешь всем доволен, рад всему… Тебе же лучше будет самому», - пелось в рефрене этой песни. И многие предположили, что она направлена против тех, кто участвует в массовых акциях за честные выборы в Беларуси.
СМИ также писали, что ранее группа «Галасы ЗМеста» презентовала ряд сатирических песен, в том числе про лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Павла Латушко и Марию Колесникову. Одновременно отмечалось и то, что не были ясны детали национального отбора участника «Евровидения-2021» от Беларуси. Не было ни телевизионной, ни интернет-трансляции, жителей в детали не посвящали, передавала «Немецкая волна».
Байден пригласил Путина и лидера КНР на онлайн-саммит по климату
Президент США Джо Байден в пятницу подтвердил сообщения о том, что он пригласил лидеров Китая и России принять участие в саммите по проблеме изменения климата, который пройдет в апреле под председательством США.
Байден сказал, что лично еще не говорил с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, но «они оба знают, что приглашены» - приводит Reuters слова американского президента.
Саммит пройдет в онлайн-формате в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. В нем примут участие лидеры 40 стран.
Борьба с изменениями климата - один из приоритетов администрации Джо Байдена. Одним из первых решений Байдена на посту президента было возвращение США в число участников Парижского соглашения по климату, из которого вывел страну предшественник Байдена, Дональд Трамп. Китай и Россия - как и подавляющее большинство стран мира - тоже участвуют в этом соглашении и заявляют о приверженности борьбе за сокращение эмиссий углекислого газа и достижение других климатических целей.
Байден неоднократно заявлял, что готов одновременно противостоять авторитарным режимам, к числу которых он относит Китай и Россию, и сотрудничать с ними там, где это необходимо.
Реакции российских властей на приглашение президента США пока нет.
Недавно в интервью телекомпании ABC Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России «убийцей». Это вызвало резкую реакцию многих российских руководителей и прокремлевских политиков. Посол России в США - хотя прямо не утверждалось, что в связи с этим - был отозван на консультации. Сейчас он в Москве.
В Абхазии за сутки подтверждено 6 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 151 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 6 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 30 человек, 24 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 11 человек оценивается как тяжелое, 15 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Очамчирской ЦРБ находятся 7 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 318 человек. Зарегистрировано 211 летальных случаев. Выздоровели 12 810 человек.
У мэра Тбилиси диагностирована вертебро-базилярная недостаточность
У мэра Тбилиси Кахи Каладзе диагностирована вертебро-базилярная недостаточность, он проходит обследования в одной из грузинских клиник. Об этом сам политик сообщил на своей странице в Facebook.
Уже более недели Каладзе не появляется на публике и не дает комментариев журналистам. На всех встречах представлен только заместитель столичного мэра Ираклий Бенделиани, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Мне приходит множество сообщений. Знакомые и совершенно незнакомые люди спрашивают, где я нахожусь и почему неактивен. Считаю себя обязанным предоставить вам информацию: у меня подтвержден вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия, поэтому я прохожу медицинское обследование в одной из клиник Тбилиси. Я работаю удаленно и продолжаю лечение», - пишет Каладзе.
- Вертебро-базилярная недостаточность (ВБН) - это заболевание хронического характера, которое представляет собой ухудшение функционирования головного мозга из-за нарушения кровоснабжения в базилярных и позвоночных артериях. Болезнь быстро прогрессирует, а симптомы выражены на ранних стадиях. К основным клиническим признакам ВБН относятся головокружение, головная боль и нарушение зрения.
В Египте при столкновении поездов погибли более 30 человек. ВИДЕО
В Египте при столкновении двух поездов не менее 33 человек погибли и еще 66 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Трагический инцидент произошел к северу от города Сохаг.
Поезда сошли с рельс, два вагона разрушены, еще один – перевернулся. К месту столкновения направлены порядка сорока машин скорой помощи. Они развозят раненых в ближайшие больницы.
Египетские железнодорожные сети являются одними из старейших и крупнейших в регионе, поэтому, как уточняет агентство, подобные аварии происходят довольно часто.
Украинские власти обвинили сторонников Медведчука в госизмене
Генпрокуратура Украины обвинила в госизмене трех сторонников движения "Украинский выбор", лидером которого является Виктор Медведчук – депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" и кум президента России Владимира Путина. Об этом говорится на сайте ведомства.
По данным правоохранительных органов, обвиняемые помогали российским властям аннексировать крымский полуостров и были награждены медалями "За возвращение Крыма". Как утверждается, они участвовали в так называемых организациях самообороны и митингах в поддержку аннексии, а также обеспечивали проведение референдума – были наблюдателями на избирательных участках и охраняли их.
По данным прокуратуры, судебно-лингвистическая экспертиза установила, что один из подозреваемых призывал к изменению государственной границы Украины и расширению российской территории.
Возбуждению уголовного дела предшествовали обыски, которые провели в офисе "Украинского выбора" сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины. По версии СБУ, весной 2014 года, в ходе аннексии Крыма Россией, киевский офис движения Медведчука координировал действия крымских ячеек, представители которых активно пропагандировали вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Согласно материалам дела, руководство движения участвовало в организации и проведении незаконного референдума о присоединении полуострова к России, выборов в законодательные органы Республики Крым, Госдуму, а также в кампании по выборам президента Российской Федерации.
Как заявили в генпрокуратуре Украины, члены организации Медведчука участвовали в деятельности незаконного вооружённого формирования "Самооборона Крыма", в захватах административных зданий органов власти Украины и в преследовании украинских активистов на территории аннексированного полуострова.
Виктор Медведчук отрицает эти обвинения.
В феврале президент страны Владимир Зеленский утвердил санкции против Медведчука и еще нескольких десятков физических и юридических лиц, среди которых – украинцы и россияне. Ограничения связали с "финансированием терроризма" – поставками угля в Россию с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам.
Россия объявила о включении Крыма в свой состав по результатам референдума в 2014 году. Он был проведён на полуострове вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Из-за аннексии полуострова и поддержки сепаратистов на востоке Украины США и Евросоюз ввели в отношении России санкции. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости", а участие в военном конфликте в Донбассе отрицает.
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