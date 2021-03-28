Более полумиллиона граждан Грузии воспользовались безвизовым режимом с ЕС за четыре года

Более полумиллиона граждан Грузии воспользовались упрощенным режимом пересечения границы со странами ЕС, который начал действовать ровно четыре года назад. Об этом сообщил глава МИД Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани, передает агентство «Новости-Грузия».

С 28 марта 2017 года в рамках либерализации визового режима с ЕС граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. В годовщину события Залкалиани отметил, что для Грузии либерализация визового режима стала «достижением особого политического значения», которому предшествовали многочисленные реформы.

«За последние четыре года более полумиллиона граждан Грузии совершили более миллиона визитов в страны ЕС/Шенгенской зоны. Безвизовый режим предоставил гражданам Грузии новые возможности. Он значительно способствовал развитию туризма, укреплению деловых связей, активизации студенческих программ обмена, укреплению профессиональных связей или же межличностных отношений в целом», - говорится в заявлении Залкалиани.

Он добавил, что период с момента либерализация визового режима сопровождался вызовами, однако в ответ на них правительство Грузии и ЕС «предприняли скоординированные и успешные шаги». Залкалиани также выразил надежду на то, что в скором времени удастся преодолеть все проблемы, вызванные пандемией COVID-19, включая ограничение свободного передвижения, а граждане Грузии «с должной ответственностью будут продолжать пользоваться этим важным достижением».

Без визы гражданин Грузии может отправиться в следующие государства-члены ЕС/Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Эстония, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Греция, Франция, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Чехия, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Болгария, Хорватия, Кипр и Румыния.

В случае превышения 90-дневного срока пребывание на территории страны ЕС/Шенгена будет считаться незаконным. Такое лицо может быть выдворено из страны и ему может быть запрещено въезжать на территорию страны ЕС/Шенгена на срок до пяти лет. Кроме того, может быть наложен штраф в размере до 3000 евро.

Цель безвизового въезда может быть следующей: