За сутки на Северном Кавказе умерли 19 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 399

В Санкт-Петербурге выставлена на продажу на сайте недвижимости коммунальная квартира на улице Рубинштейна, 23, где жил писатель Сергей Довлатов, сообщает сайт Сибирь.Реалии.



Объявление на сайте портала недвижимости обнаружила Анастасия Принцева, одна из организаторов довлатовского фестиваля «День Д». Оно провисело на сайте больше трех месяцев, но было снято, как только Принцева написала об этом в Фейсбуке. Тем не менее, квартира осталась в списке продающихся, рассказала литературовед.

Однако квартира в этом доме стоит в среднем от 20 до 30 миллионов рублей. Но продавец довлатовской пятикомнатной коммуналки, расположенной на третьем этаже, хочет за нее в 10 раз больше – 200 миллионов.



«Фестиваль существует пять лет, и все эти годы мы искали спонсора, чтобы выкупить эту квартиру. Но городской комитет по культуре всего один раз дал нам на фестиваль полтора миллиона, в остальных случаях отказывал – о какой помощи в выкупе квартиры может идти речь? Видимо, город в этом не заинтересован», – сказала Анастасия Принцева.

Автор идеи довлатовского фестиваля и его создатель, петербургский историк Лев Лурье тоже считает, что в бывшей довлатовской квартире надо устроить музей. По его мнению, это будет непросто.



«Дом тяжелый – я хочу напомнить историю с табличками «Последнего адреса», последней памятью о репрессированных людях, живших в этом доме: жильцы дома добились того, чтобы эти таблички были сняты. Кроме того, инициативная группа закалилась в боях с ресторанами улицы Рубинштейна, они успешно боролись и с нашим фестивалем, так что мы отказались от мысли проводить его в этом дворе», – заметил Лев Лурье.

Лурье напомнил, что когда-то в квартире на улице Рубинштейна, 23, жили актеры, родители Довлатова, потом две их комнаты достались писателю, здесь родилась его дочь Екатерина. По мнению историка, в квартире мог бы находиться музей не только писателя Довлатова, но и ленинградского быта 1970-х годов.

На стене дома на улице Рубинштейна, 23, висит памятная табличка о том, что здесь с 1944 по 1975 год жил Сергей Довлатов, возле дома установлен памятник – фигура писателя, опирающегося на дверной косяк, и пишущая машинка «ундервуд». По словам Льва Лурье, три года назад, когда организаторы довлатовского фестиваля стали думать о создании музея, приглашенная ими риелтор оценила квартиру в 11 миллионов рублей.

По его мнению, цена на бывшую квартиру Довлатова взлетела в цене после того, как человек, выкупивший три комнаты в квартире поэта Иосифа Бродского, выгодно продал их меценату Левченко, который помог создать музей поэта в его бывшей квартире в доме Мурузи. Но квартиру Довлатова за 200 миллионов, по мнению Льва Лурье, смогут купить разве что москвичи. За какую бы цену ни продали бывшую довлатовскую коммуналку, это поставит крест на планах по созданию музея-квартиры Довлатова, полагает историк.