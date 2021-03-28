Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в апреле

«Несмотря на звучащие иногда прямые призывы к терроризму, наша оппозиция также не перешла черту. Я хочу высоко оценить позицию нашей оппозиции», - сказал сегодня, 28 марта, премьер-министр Никол Пашинян во время посещения Армавирской области.

Премьер отметил, что Армения – страна народной власти, подчеркнув что в стране больше не будет повторения событий 27 октября 1999 года [убийство премьер-министра, спикера парламента и шести других депутатов и членов правительства во время расстрела парламента].

Никол Пашинян напомним, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня, заявив, что народ должен принять решение и дать оценку прошлому и будущему.

«Да, в ближайшее время, в апреле, я подам в отставку. Я подам в отставку не для того, чтобы уйти, а подам в отставку для проведения досрочных парламентских выборов, продолжая исполнять обязанности премьер-министра. Если вы подтвердите свой мандат, то я, наша команда продолжат служить вам намного лучше, чем раньше. Если не подтвердите, мы смиренно передадим мандат тому, кого вы выберете», - сказал он.