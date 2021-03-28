Более 7,5 тысячи абонентов в Тбилиси останутся без газа как минимум на сутки

Газоснабжение более 7,5 тысячи абонентов в Тбилиси во вторник будет прекращено как минимум на сутки. Об этом сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.

Причиной называется завершение ремонтных работ на одной из центральных газораспределительных станций в Исанском районе.

Подача будет ограничена с 09:00 30 марта. Возобновлять газоснабжение будут поэтапно – начиная с 10:00 до 18:00 31 марта.

Отключение коснется улиц Какабети, Бабисхеви, Джорджа Буша, Кварели, Худадова, Зетисхили, Кахетинского шоссе, а также поселений Сабанако и Вазисубани, района горы Махата.

Полный список районов и улиц, где будет прекращена подача газа, опубликован на сайте Tbilisi Energy.