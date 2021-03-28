В Абхазии выявлено 45 новых случаев инфицирования коронавирусом

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 160 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 45 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 24 человека, 17 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 11 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 2.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 363 человека. Зарегистрировано 211 летальных случаев. Выздоровели 12 852 человека.