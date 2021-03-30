В североосетинском посёлке сожгли объект связи, приняв его за вышку 5G

В североосетинском посёлке Мизур Алагирского района группа неизвестных людей в понедельник подожгла подвижной объект связи. Об этом сообщил глава республиканского управления по информационным технологиям и связи Алан Салбиев.

«Очередной акт варварства. Атака на здравый смысл и технологическое развитие республики. Разумеется, ни о каком 5G речи нет – обычное оборудование одного из операторов связи. Ситуация может выйти из-под контроля», – написал чиновник в соцсети Facebook.

Как пишет «Кавказ.Реалии», Борцов с вышками он назвал необразованными фанатиками, «которые в своей пещерной картине мира не желают слушать никакие доводы и аргументы». По его словам, он уже потерял счёт фактам вредительства станциям мобильной связи.

«Раньше в Осетии жгли костры на башнях, теперь жгут станции мобильной связи. Мы уже второй год боремся с подобным варварством. У меня и эмоций не осталось: то сжигают станции, то расстреливают их, а то и просто сбивают палками муфты. А если где-то в горах кому-то потребуется вызов экстренных служб и он не сможет дозвониться по номеру 112, то винить во всём будут связистов. Хотя они и без этого в горах работают себе в убыток ввиду малочисленности населения горных сёл», – заявил Салбиев.

Чиновник не стал называть оператора сотовой связи, лишившегося объекта в Мизуре. Связисты оперативно перебросили нагрузку на резервную станцию, однако качество мобильной связи в районе посёлка ощутимо ухудшилось. Сгоревшая станция ремонту не подлежит, её придется демонтировать. Полиция Алагирского района ведёт розыск поджигателей.