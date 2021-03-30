Пушки и воробьи

Поскольку в Грузии сейчас активное и шумное повторение многократно пройденного материала, вполне можно поговорить о вещах отвлеченных. Хотя с другой стороны, какое там – отвлеченных? Возможно они и есть – самое главное.

На днях мой знакомый, активист одной оппозиционной партии, на своей страничке в Фейсбуке предложил своим френдам небольшой опрос: представьте себе, в аптеку, где вы находитесь, заходит пьяный или укуренный молодой человек, который громко ругается по телефону. Вопрос – что вы будете делать? – предусматривал три ответа, один из которых был что-то типа «дам в морду». Естественно, именно этот ответ был самым популярными среди комментаторов, которые проявили изрядную фантазию в описании способов привлечения хама к ответственности.

Могу сказать, что мой ответ – ничего не сделаю – вызвал у них бурю возмущения. Аргументация в духе «а кто, если не ты?» взывает к совести каждого законопослушного гражданина: если все будут молчать, то никогда ничего не исправится.

Теоретически они правы. Наверное в уставе идеального человека все примерно так бы и выглядело. Но – то теоретически. На практике все совершенно иначе. Общественное порицание, гневные реплики граждан, товарищеские суды – все это имеет смысл до какого-то определенного уровня. Сверх него это уже бессмысленная трата времени.

Давайте посмотрим, с чем вам придется столкнуться, если будете реагировать на все, что происходит вокруг. Только выйдя из квартиры вам придется ссориться с соседом, который бросает сигаретные окурки на своей лестничной площадке. Спустившись тремя этажами ниже – браниться с кем-то, кто игнорируя наличие домофона ставит булыжник, чтоб дверь не закрывалась. Возмутительно – к чему тогда домофон, если какой-то бездельник делает его бесполезным?

Вы только вышли из подъезда, а вам уже приходится собачиться с другим соседом, который еще с 90-х годов воткнул на территории двора железку с замком, тем самым прихватив себе парковочное место. Следующая ваша драка тут же – в парке, который недавно был построен властями, и местные тут гадят как могут…

Кстати, такой же парк есть в во дворе моего дома, так что могу с вами поделиться личным опытом. В какой-то период ответственные взрослые жители моего дома были возмущены тем, что малолетки в парке обращаются с качелями как говорящие обезьяны, они пытались их пристыдить, обращались к ним с возмущенными речами, грозили позвать полицию. Все без толку – малолетние вандалы расходились, и через 5 минут возвращались обратно…

В итоге эта эпическая битва закончилась закономерно – в конце концов, все махнули рукой. Все равно бесполезно.

Как видите, вы еще даже не вышли из двора, а уже успели сцепиться чуть ли не с половиной соседей. Представить себе что будет, если вы на следующем этапе сядете за руль – невозможно.. У вас обязательно возникнет желание пересесть на БТР, соблюдать все правила дорожного движения, и давить всех, кто нарушает…Сугубо на законных основаниях – ничего при этом не нарушая. Но скорее всего бронетранспортера у вас нет. Соответственно, драться придется со всеми…

Не дай вам бог выйти на улицу, где вам придется воевать с торгашами, пацанами, лузгающими семечки прямо в парке, с бездомными собаками, которые стали подлинными хозяевами наших улиц, с какими-то типами, которые самовольно возвели на улицах немыслимые лачуги, ржавые киоски, грязные прилавки, гаражи, и т.д.

Конечно, можно и так. Но при подобном образе жизни у вас есть всего два варианта. Первый – скорее всего, вас в конце концов кто-то убьет, посчитав замечания неприемлемыми. Кстати, много лет назад был случай ранения в кинотеатре – двое получеловеков во время киносеанса громко говорили и гоготали, и сидевший сзади молодой парень сделал им замечание. После чего они подстерегли его у входа в кинотеатр…

Но времена сейчас немного более вегетарианские, и надеюсь, что вас пронесет, но есть и второй вариант – закончить жизнь не от ножа убийцы, а от инфаркта или инсульта..

При этом совершенно точно могу сказать – ничего не изменится. Также, как ничего не изменилось в парке у меня во дворе. Мнение, что подонков можно вразумить словами, особенно если они составляют половину страны – иллюзия, борьба с ветряными мельницами.

Вы думаете, вам удастся силой убеждения изменить 30-40, или даже 18-летних, уже состоявшихся людей? Ага. Вы попробуйте с вашими 4-летними детьми справиться. И тогда поймете – сформировавшиеся личности изменить невозможно. Хотите, чтоб у вас было больше порядка, и люди не были бы как сорвавшиеся в цепи?

Бессмысленно всем делать замечания. Это как стрельба из пушки по воробьям. Или вот еще аналогия – часто в дешевых голливудских ужасах людям приходится бороться с некими злобным существами, которые координируются из одного центра. Что-то вроде пчелы-матки, без которой отдельно взятая пчела – ничто.

Воевать с отдельно взятыми проявлениями – это все равно, что пытаться убить все эти существа. Но если вы хотите решить проблему – уничтожьте центр.

Так и тут – бороться нужно не с отдельно взятыми хамами, бездельниками, вандалами, а с тем, что их порождает, грубо говоря, с пчеломаткой – то есть традиционным советско-грузинским менталитетом, которые уродует мозги похуже радиации.

Именно советский менталитет образца 70-80-х годов, который нынешними традиционалистами рассматривается как истинно грузинский образ жизни и есть рассадник всех мерзостей, который мы с вами наблюдаем. Лицемерие, лживость, показуха, безответственность и разгильдяйство невиданных масштабов, лень, непрофессионализм, неистребимая тяга к быстрым, легким деньгам и незаслуженной славе – вот комплекс причин, который порождает мерзости нашей повседневности.

Бороться надо именно с этим, и бороться в том числе и через политику, которая меняет правила игры в стране. Чем меньше будет безответственных лодырей наверху, тем меньше их будет внизу. Конечно, какой-то процент останется, но мейнстрим будет другой, значит и внизу, среди рядовых граждан мода будет другая.

Длительная, болезненная эволюция, масштабное изменение психологии нации, проникновение цивилизации не только в конституцию, но и в генетический код – вот способ добиться положения, при котором подростки не будут гоготать на киносеансах, а взрослые – прихватывать целые куски двора под парковку.

Хотя конечно можете идти и другим путем – бороться за все по отдельности, за то, чтоб не сорили, не ломали инвентарь в парках, не парковались как попало, и т.д.

Словом, стрелять из пушки по воробьям…

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