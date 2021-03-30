Обзор грузинской прессы

Чего стоит опасаться в случае третьей волны пандемии и возможно ли вакцинировать 60% населения Грузии до конца года? С такими вопросами газета «Резонанси» обратилась к бывшему председателю парламентского комитета по вопросам здравоохранения Акакию Зоидзе. Всего в Грузии прививку от COVID-19 получили около 5 000 и ежедневно решение пройти вакцинацию принимают лишь несколько десятков человек, пишет издание. Соответственно, план по иммунизации населения можно выполнить лишь в случае ускорения темпов вакцинации, уверен респондент издания:
«Радует то, что желающих получить вакцину AstraZeneca достаточно много, заявку на вакцинацию уже подали 9 000 человек и еще 14 000 уже встали в очередь. Однако это дневная норма и этого недостаточно, цифры должны удвоиться. Я надеюсь, что к июню общество будет полностью готово принять участие в процессе. Иначе нас ждет третья волна и ее ужасные последствия. От нас зависит – ухудшится ситуация или нет, ведь новая волна нанесет очередной серьезный удар по сектору здравоохранения и экономике, как это было в ноябре-декабре. Если мы хотим, чтобы годовой план по вакцинации населения был осуществлен необходимо спланировать серьезную информационную кампанию и подавать населению точную и правдивую информацию».
При этом важно не забывать об элементарных правилах защиты от инфекции, продолжает респондент издания, многие перестали носить медицинские маски в местах массового скопления людей и сохранять дистанцию, что наряду с нежеланием проходить вакцинацию ускорит наступление третьей волны, сказал Зоидзе.
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В регионах Грузии ощущается острая нехватка рабочей силы, в то время как около 100 000 человек, готовы отправиться на заработки в Германию. Так почему граждане отказываются от трудоустройства в сельскохозяйственном секторе Грузии? С этим вопросом информационное интернет агентство interpressnews обратилось к нескольким жителям разных регионов страны. Один из – житель Терджолы Вахо Кавтарадзе рассказывает:
«Раньше я собирал урожай в разных селах. Но сейчас ситуация изменилась. Можно работать весь день и не получить больше 25 лари. Сейчас я предпочитаю следить за домом или немного подрабатываю в ближайших селах. Обычно я уезжал из дома на месяцы, но все равно не зарабатывал достаточно, чтобы прокормить семью».
Нехватка рабочей силы наблюдается и в Гурии, говорит местный житель Давид Болквадзе:
«Большинство молодых людей уезжают на сезонные работы в Турцию, а тут возникает серьезный дефицит рабочих. Очень мало тех, кто соглашается помогать тебе за 30-50 лари в день. Люди бегут из деревень, если есть возможность – уезжают в Европу».
Схожая ситуация наблюдается практически по всей Грузии, говорится в статье. Эксперт в сфере сельского хозяйства Паата Арошидзе считает, что если государство не уделит больше внимания этой проблеме, то в скором времени Грузии придется нанимать рабочую силу за рубежом. Именно поэтому власти должны разработать эффективные программы развития сельского хозяйства в стране, развивать соответствующие профессиональные училища и поощрять всех желающих пройти в них обучение.
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Популярное французское издание «Фигаро» посвятило статью новому тренеру сборной Грузии по футболу Вилли Саньолю. Этот пост он занял лишь месяц назад и уже «был близок к свершению героического поступка во время матча отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года с испанской сборной», цитирует французское издание информационное интернет агентство sportall. Однако грузины проиграли испанцам со счетом 1:2.
«Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике в одном из интервью признался, что у него чуть не случился сердечный приступ после первого тайма (когда Грузия вела со счетом 1:0). Грузины построили серьезную защиту, которую противникам никак не удавалось преодолеть. «Крестоносцы» сыграли хорошо, организованно и поставили под сомнение эксперимент Луиса Энрике по ротации состава его команды», – сказано в статье под названием «очень многообещающий дебют Саньоля». Ее авторы также приветствуют решение нового главного тренера грузинской сборной «сделать ставку на молодых спортсменов».
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