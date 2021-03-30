19-летняя сухумчанка Алена Тания взорвала сеть

Вчера вечером бурю возмущения в абхазском сегменте соцсетей вызвал выложенный пресс-службой МВД Абхазии видеоролик (в одной из групп в Фейсбуке количество комментариев очень быстро составило несколько сот).

Вот фрагменты из аудиосопровождения в этом ролике:

«МВД Абхазии проводит проверку по факту опубликованного 27 марта в социальной сети Instagram видеоролика с участием девушки, которая озвучивает фразу: «Абхазия – это Грузия». Также среди пользователей других соцсетей были распространены фотографии молодых людей в форме сотрудника милиции. В настоящее время установлены все участники и обстоятельства данного инцидента. Девушки, воспользовавшись форменной одеждой своей знакомой – отставной сотрудницы ОВД, в разные периоды времени делали личные фотографии и разместили их в публичном пространстве… В правоохранительные органы республики поступило множество жалоб от возмущенных граждан. … В органы внутренних дел были приглашены и родители фигурантки.

– Ситуацию знаете с дочкой? Как прокомментируете? Что можете сказать?

– Это неправильно…Я всю войну прошел, с семнадцати лет. И Лату потом, и Гальский район. Все прошел.

– Как могла ваша дочь позволить себе такое?

– Я не думал, не знал, что она могла пойти на такое.

Участница видеозаписи Алена Тания, 2001 года рождения, уже дала первичные объяснения.

– Я Алена Тания. Я выложила видео, что «Абхазия – это Грузия». Меня попросили. Я прошу у всех прощения, я сожалею…

Но сожалением эта история не закончилась. В отношении всех фигурантов проводится доследственная проверка».

В ходе обсуждения в Фейсбуке публикации пресс-службы МВД кто-то из комментаторов уточнил, что на самом деле видео было выложено в социальной сети TikTok, а не Instagram. Кое-кому в речи девушки услышался грузинский акцент, но как нам удалось уточнить, оба ее родителя – абхазы, живет она в Сухуме, но прописана в Ткуарчальском районе. На том видео, который она выложила, кстати, видны пустынный морской берег, идущая по нему Алена, за спиной которой мелькает еще чье-то лицо.

Абхазский общественно-политический деятель Нугзар Агрба в разговоре с «Эхом Кавказа» подчеркнул, что волна возмущения в республике началась до публикации пресс-службы МВД:

«Мне даже писали. Очень много людей мне написали: «Что это такое, куда СГБ смотрит, куда милиция смотрит?». Ну, пятьсот комментариев, наверное, было, это стопроцентно. Людей это очень оскорбило. Ни при каких обстоятельствах девочка, чей отец воевал на фронте, не должна была так высказываться. Это очень больно ударило лично по мне и по всем ветеранам тоже. Глупая, 19-летняя дуреха… Выложила, мол, это по чьей-то просьбе… Ну, это недостаток общественного воспитания».

Ну, а что касается оценок абхазских интернет-комментаторов, то вот несколько наиболее типичных:

«Всех наказать! Наша страна – это не игрушка!»;

«Девочка решила хайпануть»;

«Надо посадить под замок и дать ей почитать описания зверств, которые чинили грузины над абхазами, а потом заставить пересказать несколько раз, пока не поймет...»;

«Некоторые пишут: отца жалко. Не жалко! Раз он участник войны, с малых лет рассказывал бы своим детям о том, как он воевал и с кем, но таким не до своих детей, потом жалуется: как такое возможно?»;

«Ради денег и взрослые поднимают тосты за наших врагов, от ребенка что хотите? Дали 1000 рублей – и сказала»;

«20 лет – это далеко не ребенок! За 1000 рублей, сказала? А что от нее ждать завтра, за 2000 рублей?».

Но были и призывы к комментаторам быть милосерднее:

«Жалко семью, не нужно проклинать и гнобить ребенка, вы слишком агрессивны. Вместо того, чтоб нормально объяснить и разъяснить ей...»;

«Нашли низкий забор!».

Ожидаемым было и то, что данная публикация вызвала взрыв негодования и в грузинском сегменте соцсетей, но по диаметрально противоположной причине:

«Что за варварство! Эти люди вообще знают, что такое свобода слова?»;

«Многие так знают и думают. Доколе будете запрещать? Абхазия – это Грузия, как Карабах – это Азербайджан!»;

«Как не стыдно, а? А если я сейчас скажу, что Грузия – это Англия, к примеру, меня тоже арестуют и извиняться потребуют? Мелочно все это, господа!».

Это вызвало, в свою очередь, ответную реакцию в абхазском сегменте соцсетей:

«Никто не сомневался, что за Ингуром в соцсетях тут же поднимут крик: «А где в Абхазии свобода слова?!»… Какой-то грузинский комментатор написал: «А если я сейчас скажу, что Грузия – это Англия, к примеру, меня тоже арестуют и извиняться потребуют?» Мне интересно: почему он не сравнил это с тем, что по логике напрашивается: «Грузия – это Россия», поскольку Англия тут вообще ни с какого боку… Не потому ли, что смекнул: заяви он в Грузии, что «Грузия – это Россия», что с ним его соотечественники сделали бы?».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия