«Межвременье». Сухумский сюрреализм

Выставка художника Адгура Ампар под названием «Межвременье» открылась сегодня в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. На экспозиции представлено 25 работ в стиле сюрреализм. В небольшом анонсе к своей выставке в социальных сетях Адгур Ампар говорит, что «Межвременье — это пауза между прошлым и будущим. Это время прощания и таинственного ожидания. Это время конца одной истории и начало другой». Подобное описание не может не вызвать интереса. Хочется прийти и самому увидеть, что же такое межвременье, и как оно проявляется на живописных полотнах. В большом зале Центрального выставочного зала представлено 25 картин, созданных за последний год. Их все объединяют техника (они написаны акрилом по холсту) и стилистика.

Для Сухума сюрреалистичные полотна – не очень-то частое явление. Среди местных художников, в основном предпочитающих стилистически-традиционную живопись, выражающуюся в пейзажах и портретах, редко встретишь того, кто смотрит на мир настолько образно. Особую тональность каждой работе придает личная история художника. Еще в 1990-х годах Адгур Ампар учился в Московской духовной семинарии и в Иконописной школе, а затем был настоятелем монастыря в Новом Афоне. В какой-то момент он захотел сменить направление своего жизненного пути и посвятить себя служению искусству. Сегодня в его творческом портфолио есть разные художественные техники и участие не в одной выставке. Адгур Ампар так объясняет свою творческую концепцию:

«Со мной произошли метаморфозы: из человека верующего и религиозного я превратился в эволюциониста. Это совершенно противоположная точка зрения на все, что вокруг нас происходит. И я уже пытаюсь наполнить работы эволюционными процессами, которые происходят и с нами, и вокруг нас. Тут еще существует некая религиозная атрибутика, но она больше преподносится не как нечто, перед чем мы должны благоговеть и чему поклоняться, а что-то, что уже прошло, что находится за нами, за этим временем. Вот я для себя и для зрителя хочу показать, что со мной произошло. И мой взгляд на жизнь изменился, и я теперь с такого ракурса наблюдаю, смотрю, вижу эти предметы, эти вещи, эти события». Каждая работа пестрит не только разнообразием насыщенных цветов, она полна разных смыслов, которые заложил художник. А вот найти их – задача зрителя. И, судя по реакции публики, идеи художника нашли положительный отклик. Зрителям понравились реалистичные изображения фигур в сочетании с композицией картин и их яркой палитрой.

Пришедший на выставку художник Анатолий Качалов делится своим впечатлением от увиденного: «Когда я вошел в зал, я увидел работы, на которые смотрел до этого в социальных сетях. И, конечно, видеть эту невероятную живопись, этот сюрреализм в живую – в сто раз приятнее. «Лимонница агага» (имеется ввиду картина «Тень бабочки-лимонницы») впечатлила меня очень. Здесь нарисован человек думающий, у него книга, на книге – бабочка, он сам изображен в виде цветка. И ассоциации с Адгуром Ампар, как с художником – это невероятный замысел и передача цвета, и композиция – это заставляет задуматься о жизни, об искусстве, о вечности. И многие называют его абхазским Сальвадором Дали. Но Дали – это Дали, а Адгур Ампар – это Адгур Ампар. И очень здорово смотреть на его работы».