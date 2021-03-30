«Страшные слова, но мы констатируем норму»

В осетинском сегменте социальных сетей вызвало бурную реакцию недавнее высказывание главного редактора государственной газеты «Южная Осетия» Александра Келехсаева по поводу январского нападения на политического редактора «ОсНовы» Руслана Тотрова с участием Сергея Кабисова, замминистра обороны и человека из ближайшего окружения Анатолия Бибилова. Александр Келехсаев, по сути, поддержал избиение Тотрова.

В своем комментарии на страницах Facebook главный редактор газеты «Южная Осетия» Александр Келехсаев по сути поддержал избиение североосетинского журналиста Руслана Тотрова:

«Это с ним еще мягко обошлись... Повоспитали слегка. Попробует пусть он аналогично высказываться о руководителях РСО-А или Федеральном центре. Всю жизнь на стоматолога будет работать».

Напомню, нападение на Руслана Тотрова было совершено во Владикавказе 21 января. Замминистра обороны РЮО Сергей Кабисов и югоосетинский предприниматель Руслан Танделов вошли в офис, где в это время находился журналист, и потребовали от него прекратить критиковать югоосетинского президента Анатолия Бибилова. После этого Сергей Кабисов нанес Тотрову телесные повреждения.

Учитывая статус Александра Келехсаева, его мнение не могло остаться незамеченным.

Председатель североосетинского отделения Союза журналистов России Тимур Кусов выступил со специальным заявлением по этому поводу: «…Мы с вами видим, как наши коллеги из государственных СМИ пытаются в публичном пространстве оправдывать силовое воздействие на журналистов, выгораживая виновных… Ни к чему хорошему это не приведет. Взаимные обвинения в журналистском сообществе не делают чести нам, коллеги!»

В Faсebook эту историю про эскападу Александра Келехсаева и реакцию на нее североосетинских журналистов выложил пользователь Роберт Гард. За 23 часа под публикацией появилось 144 комментария. Для маленькой республики это много. Приведу некоторые из них.

Пользователь Радион Догузов пишет: «Странно. А при этом он озабочен свободой слова в Украине. Чудны дела твои, господи...». Недоумевает Елена Баззаева: «Жесть, может его страницу взломали и от его имени написали?? Госчиновник и так…. Ох».

Что до самого Руслана Тотрова, то, по его мнению, удивляться тут нечему:

«Политическая культура в Южной Осетии за последние три года выродилась. Зрелище довольно печальное, если не сказать душераздирающее. Именно поэтому я настаиваю на том, что вот такие телодвижения информационных бюрократов это, увы, норма. Страшные слова, но мы констатируем норму. Чтоб далеко за примерами не ходить, вспомним, как Ирину Келехсаеву увольняли из государственной телерадиокомпании, как директор этого заведения обещал прострелить ей голову, в прямом смысле слова. Они все одинаковы с лица и одинаковы с поступков. Это деревянные солдаты Урфина Джюса, запрограммированные на определенный порядок действий и совершенно логично для меня, по крайней мере, выстраивают взаимодействие с внешним миром. Иные оценки давать что одному, что другому главному редактору у меня профессиональных компетенций не хватает. Здесь нужны профильные специалисты, которые занимаются человеческой натурой».

По словам Руслана Тотрова, невозможно не заметить, что югоосетинская власть становится все более агрессивной. То ли это результат специальной селекция кадров, то ли местную бюрократию поразил какой-то вирус враждебности:

«Давайте отвлечемся от дел журналистских. Можно ведь вспомнить жуткое побоище в тюрьме, когда заключенных массово избивали и роль министра юстиции в этой истории. Мы же помним прекрасно это «ничего не вижу, ничего не знаю». А это ведь предтеча к тому, что случилось с несчастным Иналом Джабиевым, которого с двумя товарищами пытали. Инала запытали до смерти, а его товарищам, как бы это сейчас страшно ни звучало, просто повезло остаться в живых. А пытали их милиционеры, подопечные министра внутренних дел Игоря Наниева. То есть речь идет о том, что вирус вот этот поразил всю политическую экосистему. С приходом к власти этой управленческой команды нормой в политическом пространстве стали хамство, бравада, некомпетентность, невежество, и наконец, насилие. Вот это страшная история.

– Что вас так настораживает, почему вы считаете, что это страшно?

– Вот это суперагрессивное большинство политическое и околополитическое на юге Осетии, они в приступе, наверное, последней агонии за год до президентских выборов могут вольно или невольно, это уже не важно, наворотить дел».

Что касается расследования январского нападения на Руслана Тотрова. В отношении замминистра обороны РЮО Сергея Кабисова и югоосетинского предпринимателя Руслана Танделова Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 144 УК РФ – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженное с насилием. Преступление тяжкое, предусматривает наказание принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет. Руслан Тотров говорит, что следствие практически завершено:

«По моей информации следствие практически завершено. И того, и другого деятели уже допросили, даже очные ставки были. Дальше стандартная схема: предъявление обвинения, избрание меры пресечения и суд.

– Что было на очной ставке?

– Смешно получилось. Они были с адвокатом, заявили, будто, не знали, что я журналист, хотели просто поговорить… А что им еще говорить? Они же теперь тоже понимают, что речь идет не о 215 статье за хулиганство. Статья 144 классифицируется как тяжкая, поэтому было бы странно от них ожидать иной линии поведения».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия