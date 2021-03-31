Меркель и Макрон попросили Путина сохранить здоровье Навального

Президент России Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы лидеры Германии и Франции призвали Владимира Путина уважать права своего политического оппонента - оппозиционера Алексея Навального – и сохранить ему здоровье Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

"В связи с поднятым партнерами вопросом об А. Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела",— говорится в сообщении Кремля. Деталей разговора о политике не приводится.

В январе Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии после лечения в результате отравления боевым веществом из группы "Новичок". Политик и его сторонники уверены, что на него совершено покушение российскими властями. В феврале суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Политик находится в колонии № 2 во Владимирской области. На прошлой неделе он пожаловался на боли в спине и ноге, отсутствие медицинской помощи и на «пытку бессонницей». ФСИН назвала состояние Навального удовлетворительным. А заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Владимир Григорян заявил, что оппозиционер симулирует проблемы со здоровьем.

Ещё одной темой разговора лидеров Германии, России и Франции стала ситуация на востоке Украины. Меркель и Макрон обратили внимание Путина на необходимость исполнения Россией обязательств по стабилизации режима прекращения огня в регионе и соблюдения Минских соглашений.

Кроме того, президенты России и Франции, а также канцлер ФРГ обсудили положение в Беларуси, урегулирование в Ливии, ситуацию в Сирии, а также отношения России и Евросоюза.

В ходе беседы лидеры трёх стран говорили и о возможном использовании и производстве в ЕС российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщает пресс-служба правительства Германии.

"В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня", — сказано в сообщении Кремля.