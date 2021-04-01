Известный российский журналист Владимир Познер покинул Тбилиси на фоне шумного протеста. Познер и сопровождающие его лица улетели из Грузии чартерным рейсом авиакомпании Georgian Airways.

Накануне Познер заявил РИА Новости, что он собирался возвращаться 3 апреля. «Но на сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть и раньше», – сказал он.

Как пишет «Новости-Грузия», покидать гостиницу Познеру пришлось под охраной полиции. У отеля, где остановилась знаменитость, в течение всей ночи протестовали гражданские активисты и оппозиционные политики, которые считают неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии.

Говоря о войне 2008 года, в 2010 году Познер сказал: «Он (Саакашвили) ошибся. Американцы не помогли, и Россия ответила. Это было военное вторжение со стороны Грузии, в результате чего Грузия потеряла Абхазию навсегда. Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии. И конечно, в этом смысле Саакашвили сильно «помог» своей стране».

Протестующие требовали, чтобы он незамедлительно покинул страну, так как не признает территориальную целостность Грузии. На рассвете демонстранты закидали яйцами автобус, на котором Позера и других лиц доставили в аэропорт.

Познер приехал в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, 1 апреля ему исполняется 87 лет. По сообщениям СМИ, его сопровождали около 50 человек – друзья и коллеги.

Вечером знаменитость и его друзья собрались на ужине в тбилисском Vinotel. Гостиница была оштрафована на 10 тысяч лари за нарушение ковид-ограничений, а все гости – на 2 тысячи лари. Из-за коронавируса в Грузии запрещены социальные мероприятия и действует «комендантский час» — без специального пропуска передвижение не разрешается с 21:00 до 05:00.

Одновременно у Vinotel собрались гражданские активисты и политики, которые были возмущены, что в страну допустили известного журналиста, который не признает территориальную целостность Грузии, а также тем, что ему разрешили устроить социальное мероприятие, несмотря на строгие регуляции. В итоге, Познер и его гости покинули территорию с помощью полиции, однако протестующие продолжили акцию уже на новой локации, у гостиницы Rooms.