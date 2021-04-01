The Beatles для бедных

А что творится в мире так называемой эстрадной музыки, и что наше молодое поколение сейчас слушает? От чего оно, так сказать, балдеет, тащится, торчит, отрывается и кайфует?

Недавно я имел дружбу с молодежью, мы посидели в саду, где детские грибочки, попили газировки, погрызли хрустяшки, и я спросил:

– А что вы, дети мои, теперь слушаете?

Дети мои, которые на самом деле не мои дети, хором пропищали:

– «BTS!» Это самая крутотень.

Я решил посмотреть, что же такое «BTS».

Посмотрел и послушал! Группа «BTS» – это современный южнокорейский бойз-бенд, который на сегодняшний день является властителем музыкальных дум молодого поколения, от 16 лет и чуть старше.

Я всегда интересуюсь новостями музыкального бизнеса. Давно мне хочется найти что-нибудь такое, чтоб «меня вела и возносила, и не давала мне упасть». А то я застрял в 70-ых годах прошлого века и никак не могу оттуда вылезти. Ничего из нового не радует мой изысканный слух. Парочка композиций у отдельного коллектива иногда западает в душу, но вот так чтобы все творчество группы, с начала и до конца, меня не берет. Потому я ищу и ищу, и еще раз ищу, но пока безрезультатно.

Мне трудно угодить, потому что я «испорчен» классической музыкой. С детства меня «пичкали» Шопенами, Бахами, Чайковскими, чему я несказанно рад. Классическая музыка очень отточила мой вкус, меня уже на мякине не проведешь и если мне что-то действительно нравится, то это правда хороший продукт. Ко всему прочему, имея высшее музыкальное образование, я просто обязан отделять мух от котлет.

Я давно уже размышляю о том, что неплохо бы учить классическую музыку в школах. Учить – не в смысле музыковедческого анализа (главная партия, побочная партия, кода, разработка и т.д.), а, например, на перерывах или в буфете, включать известные классические мелодии. Даже можно еще раньше, с детского сада, а еще лучше – с яслей. Надо, чтобы умные знатоки музыки собрались, посовещались и отобрали наикрасивейшие классические мелодии, и потом крутить их в негромком режиме там, где находятся малыши. Как фон. Я сейчас говорю на полном серьезе, потому что эта тема волнует меня уже лет 35.

Лично я, в свое время, сделал подобный эксперимент – когда моя малая была совсем еще грудничком, у меня в доме часто звучала очень качественная музыка, спокойная мелодично- гармоничная современная музыка. Когда чадо подросло, то оно с удовольствием стало слушать и любить именно качественную музыку. Моя ошибка состоит в том, что я не включал классику, а сосредоточился только на популярной музыке (The Beatles, Pink Floyd, Queen, ELO, Beach Boys, Rolling Stones, «Jesus Christ Superstar», ABBA и т.д.) Сейчас я б в эту компанию добавил бы немецких романтиков, венскую классику, итальянские оперные мелодии и т.д. Верьте мне, люди – это действительно нужно делать, это выработает хороший вкус у подрастающего поколения и в дальнейшем даст подросткам умение наслаждаться музыкой. Поэтому, чем больше качественной музыки будет в начальных и средних учебно-воспитательных заведениях, тем добрее будут наши дети, когда вырастут. Красота – она спасает мир, как говорил князь Мышкин, а красивая музыка - спасает душу. Это уже говорю я, простолюдин Каландия.

Теперь про южнокорейскую группу «BTS».

Чуть-чуть истории: в 2013 году в Южной Корее одна компания сформировала бойз-бенд «Bantgan Boys» или «Beyond The Scene». Надо отметить, что процесс формирования шел около трех лет. Было просмотрено и прослушано большое количество ребят, и, после многих проб и ошибок, наконец остановились на семи участников. Почему именно семь? Думаю, по количеству нот в гамме, хотя может это и случайное совпадение. Потом пошла их длительная раскрутка и пиар. Задолго до начала, группу рекламировали вовсю и это дало свой результат – дебют прошел на ура. Но подлинная слава настигла коллектив после их второго альбома «Wings». За семь лет жизни, группа «BTS» продали около 10 миллионов своих записей по всему миру. В апреле 2020 года ребята стали самыми продаваемыми артистами в истории Южной Кореи.

Кто-то скажет, что такое десять миллионов? Элвис Аарон Пресли и Битлы, каждый, продали по миллиарду своих записей, и это если не считать пиратских копий, учесть которые невозможно. Но я вам с прямотой римлянина скажу, что 10 миллионов копий для корейской группы – это очень хорошо.

Корейский масскульт только-только начинает подниматься и развиваться. Стали популярны корейские сериалы «дорамы». В прошлом году главной картиной года, и в Каннах, и на Оскаре, стала корейская лента «Паразиты», что вызвало мое несказанное удивление, но со мной никто не советовался. И вот, теперь, уже на протяжении 7 лет, семь парней из Южной Кореи тихой сапой покоряют мир.

Я прослушал определенное количество композиций, чтобы создать о них свое мнение. Прослушал и просмотрел, так-как их песни сопровождает видеоряд. Вот что я вам скажу – клипы сделаны отлично. Видно, что их снимают очень опытные люди, там шикарные мизансцены, неплохие танцы, интересные движения. Ребята подобраны со вкусом, почти все одного роста, с разным цветом волос, субтильные и довольно подвижные. Внешне они напоминают нежных мальчишек, или грубоватых девчонок. Чистой воды «унисекс», прости меня господи. У них кукольно-одинаковые лица, и я пока что не отличаю их друг от друга. Голоса не ахти какие, не Гилланы, не Ленноны и даже не Стинги. Не голоса, а скорее голоски. Но, наверно, это так и задумано. Не нужно, чтобы они имели ярко индивидуальный вокал, потому что весь смысл в их похожести.

Теперь о самой музыке!

Музыка слабовата! Да, к вящему моему сожалению. Очень похожа на миллион других композиций, американо-английских реп-хип-хоп-зауряд – песен. В некоторых, вроде бы присутствуют корейские национальные интонации, но это чуть-чуть, скорее для галочки. Так что ребятам надо поработать с музыкальным материалом. Они сами пишут себе песни, но не вытягивают на должный уровень.

Говорят, тексты у них интересные; символичные, с корейскими примочками. Но лично меня в музыке текст интересует в самую последнюю очередь, мне важен звук. Раньше, еще не зная английского языка, я с упоением слушал англо-американские диски и не задумывался, а о чем же там поется. Теперь уже кое-что понимаю, и это тоже очень интересно. Но, повторяю, для меня в музыке главное музыка и ее аранжировка. А с этим делом у корейских ребят слабовато.

Хотя, по большому счету, они молодцы; попасть на мировой рынок с неанглийскими песнями – это большой прорыв в музыкальном бизнесе. Молодежь они покорили, их даже сравнивают с великими Битлами. Я не согласен, они далеко не Битлы, они, можно сказать, «Битлы для бедных» (чуть было не сказал, «Битлы для чайников», но потом вовремя прикусил язык). Говорят, в США их не очень популяризируют. Там до сих пор свежо предание о «британском вторжении», из-за которого американские музыканты потеряли большие деньги, и потому американские акулы шоу-бизнеса не торопятся пускать из в страну. Но, потихоньку, «BTS» все-таки умудряется попасть и туда, в колыбель рока, попа, рэпа и дурацкого хип-хопа.

Будь у меня возможность, я б с удовольствием побывал на живом концерте корейской группы. Уверен, получил бы дикое удовольствие от самого шоу. Но вот так, чтобы потом, в машине или в минуты раздумий и печали слушать их музыку, то это вряд ли.

И если коротенько подытожить мои впечатления, могу сказать, что группа «BTS» – это вполне нормальная группа, не фонтан, конечно, но и не что-то авангардно-атонально-постмодерновое. Слушать можно и пусть молодежь ей увлекается. Хотя, не думаю, что они надолго задержатся, если не будут развиваться.

Посмотрим.

P.S.

В октябре 2018 года группа получила о рден «За заслуги в культуре» пятого класса от правительства Южной Кореи за вклад в распространение корейской культуры по всему миру. Вот это меня удивило, что же там, кроме языка, корейского? Это же типично наша музыка: интонации, гармонии, лады – все слизано с американо-европейской поп-музыки.

Хотя, наверно, не это главное. Главное, чтоб был мир во всем мире, и чтобы все пели бы и плясали, а не стреляли.

И да здравствует любая музыка – кроме военных и похоронных маршей.

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