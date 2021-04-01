Владимир Познер испортил себе праздник

Владимиру Познеру и сопровождавшим его лицам сегодня на рассвете пришлось спешно отбыть из Грузии. Праздника в честь 87-летия российского журналиста, который он собирался отмечать в Тбилиси целых три дня, не получилось. Вместо этого был стихийный протест активистов и оппозиции, пустивших в ход свистки, громкоговорители и яйца.

«Правительство впустило, народ отправил», – написала на своей странице Facebook лидер оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария после того, как стало известно, что российский журналист Владимир Познер и прибывшие с ним 40 человек раньше запланированного покинули Тбилиси. О том, что Познер вместе с друзьями приехал в столицу Грузии на три дня праздновать свое 87-летие, грузинское общество узнало накануне тоже от Элене Хоштария.

« «Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии». Автор этих слов Владимир Познер, раб Путина, приезжает в Грузию, чтобы завтра отпраздновать свой день рождения. Конечно же, впустят (в страну), конечно же, дадут эксклюзивное право погулять. Если пенсионер перешел из Гали за пенсией, он обязан выдержать пятидневный карантин, а Познер гуляет в Грузии, как хочет», – написала Хоштария.

Очень скоро после опубликования этого поста группа гражданских активистов и оппозиционеров уже забрасывала яйцами гостиницу, потом ресторан и автобус, в котором находились Познер и его друзья.

Возмущение протестующих вызвал и тот факт, что полиция, которая сопровождала Познера из гостиницы в ресторан в 11 часов ночи, не наложила штрафные санкции на российских визитеров, нарушивших комендантский час. Позднее МВД Грузии опубликовало штрафную квитанцию Познера, из которой следовало, что он, а вместе с ним и 32 сопровождавших его человека были оштрафованы каждый на 2 тысячи лари. «Все штрафы были оплачены, после чего они покинули страну», – говорится в заявлении МВД. Тем не менее мало кто поверил в то, что «гости» и в самом деле были оштрафованы. Предполагаемую лояльность грузинских властей косвенно подтвердил и сам Познер. Уже в Москве он заявил российским СМИ, что штрафа не было.

Но и с отбытием Познера из Тбилиси страсти не утихли. О нем говорили везде, бурно обсуждая, нужно было ли впускать в страну человека, который не признает территориальную целостность Грузии, насколько этично было так обойтись с человеком в преклонном возрасте, и кто виноват, что так произошло? На последний вопрос ответ был у премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Перед началом правительственного заседания он обратил внимание общества на то, что Познер – гражданин США, что он не нарушал закон об оккупированных территориях, то есть не ездил в Сухуми и Цхинвали в обход Тбилиси, и что полицейские вели себя достойно, чего нельзя сказать про оппозицию и активистов, которые, по словам Гарибашвили, пошли на поводу у эмоций. А за всем этим премьер-министр увидел «Нацдвижение» и Михаила Саакашвили:

«И в этот раз целью «Нацдвижения» и Михаила Саакашвили является нанесение максимального вреда стране, ее международному имиджу. И сейчас они выбрали время, когда наша страна частично открывается для туристов. Известно, какое огромное значение имеет для нас приезд туристов, тем более в этой ситуации».

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе тоже знает, откуда растут уши у всего происходящего:

«Они (активисты и оппозиция) – агенты России, иначе откуда они узнают раньше всех о таких визитах, откуда Элене Хоштария узнает?». На последний вопрос сам же Кобахидзе и ответил: Хоштария училась в МГИМО.

В ответ на требование оппозиции к властям запретить въезд в Грузию таким лицам, как Познер, лидер фракции правящей силы Мамука Мдинарадзе предложил расширить список этих лиц и включить в него сторонника «Нацдвижения» литовского парламентария Жигимантаса Павилениса, ведь он, по словам Мдинарадзе, сказал почти то же самое, что Познер. В списке Мдинарадзе нашлось место и другим:

«Нужно ли оставить в стране политика Нино Бурджанадзе, которая стояла на Поклонной горе вместе с Путиным? Вообще, мы должны поставить вопрос, должна ли существовать в стране политическая сила «Нацдвижение», которая переоформила на Россию Ахалгори и Кодорское ущелье?». А если серьезно, продолжил Мдинарадзе, на самом деле оппозиционеры, протестующие против приезда Познера – псевдопатриоты.

«Стыдно», – написал в ответ Мамуке Мдинарадзе на своей странице twitter литовский депутат Жигимантас Павиленис. В «Грузинской мечте» на него обижены за то, что в феврале он лично приезжал в Тбилиси и пытался уговорить власти не задерживать лидера «Нацдвижения» Нику Мелия. Тогда же он предостерег грузинских политиков, что с таким затяжным кризисом Грузии трудно будет вернуть Абхазию и Южную Осетию. Но на этом перечень причин для обиды у правящей силы не заканчивается: накануне Павиленис также прокомментировал приезд Познера, напомнив при этом о безуспешном визите посланника Евросовета Кристиана Даниельсона в Тбилиси для разрешения политического кризиса:

«Печально-символическое отражение действительности в Тбилиси. Уходят переговорщики ЕС, приходят пропагандисты Путина».

В течение целого дня в грузинских СМИ и соцсетях активно обсуждали каждый комментарий, каждую реакцию из Москвы. Там, как и следовало ожидать, решили, что случай с Познером доказывает: Грузия для россиян небезопасна. Символичным посчитали и то, что бывший замминистра иностранных дел Григорий Карасин позитивно оценил заявление премьер-министра Гарибашвили, осудившего форму протеста и не только.

Не обошли вниманием в Тбилиси и укоры в Москве в адрес грузин, «утративших хваленое гостеприимство». На что представители грузинской общественности отмечали, что эта черта никуда не делась, но она не означает, что Грузию надо считать российской губернией. Такого мнения придерживается и депутат Алеко Элисашвили из партии «Граждане»:

«Я абсолютно солидарен со вчерашним протестом. Видимо, господин Познер и другие до сих пор считают, что можно пренебрежительно относиться к государству, обвинить его в чем угодно, к примеру, в развязывании войны, сожалеть, что российские танки остановились на полпути и не вошли в Тбилиси, а потом приехать пировать в Грузию, воспринимаемую как южную шашлычную».

Очередным проявлением политической незрелости считает ассоциированный профессор GIPA Тенгиз Пхаладзе реакцию грузинских властей на скандал. По его мнению, власти ни перед кем не должны заискивать, и в первую очередь должны заботиться о комфорте собственных граждан. Отодвигая в сторону позицию Познера в вопросе территориальной целостности Грузии, которая, как выяснилось, не мешала ему в последние годы беспрепятственно посещать Тбилиси, политолог указывает на другую системную проблему власти:

«В тот момент тот человек нарушал закон, комендантский час. А полиция не штрафовала его. Любой из нас в этой ситуации уже давно был бы оштрафован. Понадобились призывы задействовать закон. Это указывает на то, что у полицейских был другой приказ. Это возмутительно, потому все это наносит вред государству».

Отмены комендантского часа уже давно требуют гражданские активисты и представители разных бизнес-кругов. Но власти объясняют свой отказ угрозой новой волны пандемии. Хотя сами они, как и приближенные к ним лица, часто попадают в поле зрения СМИ, когда пренебрегают этими ограничениями. А вчера к местным VIP персонам добавились лояльные к Кремлю россияне, что обостряет, как отмечают многие грузинские наблюдатели, чувство несправедливости по отношению к тем российским туристам, которые считаются с местными законами.