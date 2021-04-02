Новости
Пашинян перешел на самоизоляцию перед встречей с Путиным
В связи с запланированной на 7 апреля в Москве встречей с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян со 2 апреля работает в режиме самоизоляции.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян. Она отметила, что за исключением личных приемов и публичных мероприятий, премьер работает по запланированной повестке.
Как пишет «Радио Азатутюн», премьер-министр Армении сегодня не стал лично посещать воинский пантеон «Ераблур» в Ереване в годовщину боевых действий в Нагорном Карабахе 2016 года, известных в Армении как апрельская или четырехдневная война. От имени Пашиняна, однако, были возложены цветы к могилам героев апрельской войны, а также венок к мемориалу павшим воинам-освободителям.
Меры предосторожности приняты несмотря на то, что Пашинян переболел коронавирусом, а Кремль 23 марта сообщил о вакцинации Путина.
Другие новости дня
В результате крушения поезда на Тайване погибли десятки пассажиров
Не менее 36 человек погибли, несколько десятков пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с ремонтной машиной на Тайване. Авария произошла внутри туннеля на востоке острова. На месте аварии продолжаются спасательные работы.
По сообщению министерства транспорта, состав следовал из столицы Тайпея в Тайдун, крупный тайваньский город и уезд. В поезде находились около 350 человек. Вагоны были переполнены, многие пассажиры стояли.
По предварительным данным, инженерная спецтехника была плохо припаркована, соскользнула и оказалась на путях перед поездом. В результате часть вагонов состава врезалась в стены туннеля.
Агентство Reuters называет случившееся крупнейшей железнодорожной катастрофой на острове за последние 40 лет. В 1981 году в результате крушения поезда погибли 30 человек.
В нескольких селах Шида Картли вводят ограничения из-за COVID-19
Дополнительные меры безопасности и ограничения введены в нескольких селах Каспского муниципалитета (регион Шида Картли) из-за роста новых случаев заражения коронавирусом.
По информации МВД Грузии, на въездах и выездах из сел Игоети, Самтависи и Квемо Чала оборудовали полицейские пункты. Там все граждане обязаны будут проходить термоскрининг, а при необходимости и тестирование на COVID-19, – пишет «Новости-Грузия».
«Передвижение в трех упомянутых селах и других населенных пунктах муниципалитета Каспи не ограничено, какие-либо другие строгие карантинные ограничения не вводятся», – говорится в заявлении ведомства.
Сотрудники МВД осуществляют патрулирование для поддержания общественного порядка и безопасности в Игоети, Самтависи и Квемо Чала. Ведомство призывает граждан проявлять высокую общественную ответственность, носить маски и соблюдать установленные правила.
По информации телеканала «Пирвели», в некоторых школах и детских садах Каспского муниципалитета из-за COVID-19 приостановлен образовательный процесс. Одновременно журналисты утверждают, что вспышка заболевания в районе началась в церкви. По их информации, коронавирус подтвердился у нескольких священнослужителей, включая епископа Самтависского и Каспского.
В Грузии за минувшие сутки выявлено 529 новых случаев заражения коронавирусом. Из них около 6% приходятся на регион Шида Картли — здесь зафиксировали 30 фактов заболевания.
Временное трудоустройство в Германии: квота для граждан Грузии увеличена в 10 раз
Квота для граждан Грузии, желающих получить временную легальную работу на рынке труда Германии, увеличена в 10 раз. Об этом сообщило Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии.
Ранее Берлин предлагал Тбилиси рабочие места для 500 граждан, сейчас же трудоустроиться смогут 5 тысяч человек. Отметим, что для работы за границей зарегистрировались до 100 тысяч граждан Грузии.
В заявлении министерства говорится, что первые сезонные рабочие из Грузии отправятся в Германию уже в мае.
Срок трудоустройства в Германии – от одного до трех месяцев, режим работы – пять-шесть дней в неделю, от восьми до десяти часов в день. Минимальная заработная плата – 9,50 евро в час (начисленная), с вычетом налогов, расходов на питание и проживание.
Репортаж «Настоящего времени»
COVID-19 в Грузии: 529 новых случаев, 13 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3798 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 13 пациентов.
За сутки в стране выявили 529 новых случаев коронавируса. Накануне было проведено 24 646 тестов: PCR-тестов – 9987, экспресс‐тестов на антиген – 14 659.
Выздоровели еще 326 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 282 789, выздоровевших – 273 930.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,15%, за последние 14 дней – 1,8%, за последнюю неделю – 1,73%.
Отметим, что на фоне снятия ограничений и низкого темпа вакцинации члены правительства и эксперты не исключают, что стране угрожает третья волна пандемии коронавируса.
В Ленобласти при строительстве железной дороги украли 60 млн рублей
В Ленинградской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве из-за кражи 60 миллионов рублей при строительстве железной дороги на участке Выборг-Пихтовая. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Договор строительства предусматривал налог на добавочную стоимость 18% и дополнительные соглашения к нему, на общую сумму свыше 3 миллиарда рублей. РЖД выплатила деньги, выделенные из бюджета России, подрядчику - ОАО "РЖДстрой". По версии следствия, неустановленные руководители компании не провели работы в 2016-2018 годах и похитили не менее 60 миллионов рублей.
Согласно официальным данным учредителями ОАО "РЖДстрой" выступают компания РЖД и АНО "Центр Желдорреформа", последняя компания учреждена также Российской железной дорогой.
Владимира Познера пригласили и в Цхинвали после инцидента в Тбилиси
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия пригласили российского журналиста Владимира Познера посетить Цхинвали. Об этом сообщила пресс-секретарь югоосетинского президента Дина Гассиева.
«Не хотелось бы, чтобы скандал в Тбилиси негативно отразился на имидже хлебосольного Кавказа в целом. Южная Осетия с радостью приглашает Владимира Владимировича отметить праздник или просто провести время в республике», – сказала она.
По словам Гассиевой, в Южной Осетии совершенно не вызвало удивление безобразное происшествие, связанное с приездом в Тбилиси Владимира Познера.
«Грузинское гостеприимство, разрекламированное в мире, давно показало свое истинное лицо – в Грузии не в первый раз туристы оказываются в опасности. И, в первую очередь, это касается приезжающих из России», – отметила она, добавив, что «руководство и народ Южной Осетии будут очень рады принять уважаемого телеведущего и журналиста».
Ранее Познер получил два приглашения посетить Абхазию – от лидера оппозиции Адгура Ардзинба и абхазского президента Аслана Бжания.
- Российский журналист и телеведущий Владимир Познер улетел из Тбилиси обратно в Москву после стихийных акций протеста против его приезда в Грузию.
- Познер, которому первого апреля исполнилось 87 лет, планировал отметить день рождения в Грузии, как делал это последние годы, и прилетел в Тбилиси на частном самолете в сопровождении примерно 40 человек.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «недопустимой» форму протеста против приезда в Грузию российского журналиста. В Москве заявили, что российским гражданам опасно посещать Грузию.
Европарламент может приостановить выделение Грузии финансовой помощи
Европарламент, возможно, приостановит выделение Грузии очередного транша финансовой помощи в размере около 60 миллионов евро. Информацию об этом распространяет корреспондент Радио Свобода в Европарламенте Рикард Йозвак.
В своем Твиттере Йозвак отмечает, что представитель президента Европейского Совета, Кристиан Даниельсон, предоставил информацию о ситуации в Грузии ключевым депутатам Европарламента. Он отмечает, что европарламентарии сделают свои заявления позже, однако, похоже, что они выскажутся за приостановку финансовой помощи, которая должна была составить около 60 миллионов евро и получена страной в октябре 2021 года.
«Даниельсон проинформировал ключевых депутатов Европарламента о Грузии. Их заявление будет позже. Похоже, они выскажутся за приостановку макрофинансовой помощи ЕС Грузии. Следующий транш планировался в октябре в размере +/- 60 млн евро», - пишет Йозвак.
- 30 марта в Тбилиси завершились провалом очередные переговоры между правительством и оппозицией при посредничестве Кристиана Даниельсона. Шведский дипломат представил сторонам проект соглашения, однако, ни одна из сторон его не подписала.
- Позиции сторон сблизились только по трем из пяти пунктов: проведение избирательной реформы и судебной реформы, а также по вопросу распределения власти в парламенте. Вместе с тем, сторонам не удалось прийти к консенсусу по двум вопросам – это освобождение политзаключенных и проведение в стране досрочных парламентских выборов.
Владимир Познер: «Люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания»
Российский журналист Владимир Познер на своем официальном сайте обратился к коллегам. Он опубликовал колонку – «О том, что случилось в Тбилиси».
«Я хотел бы объяснить, почему никому из вас я не дал комментария по поводу того, что случилось в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», – пишет Познер.
- Познер приехал в Тбилиси в сопровождении друзей и коллег накануне, чтобы отметить день рождения. 1 апреля ему исполнилось 87 лет.
- Знаменитость и его гости собрались на ужине в тбилисском Vinotel. Одновременно гражданские активисты и оппозиционные политики устроили у гостиницы стихийный митинг. Они заявили, что Познер должен незамедлительно покинуть страну, так как не признает территориальную целостность Грузии. В частности, в 2010 году он сказал: «Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии».
- Протестующие также возмутились тем, что Познер и его гости нарушили ковид-регуляции. Из-за коронавируса в Грузии запрещены социальные мероприятия и действует «комендантский час» – без специального пропуска передвижение не разрешается с 21:00 до 05:00.
- Познер и его гости покинули Vinotel с помощью полиции, однако протестующие продолжили акцию уже на новой локации, у гостиницы Rooms. Они забросали яйцами здание гостиницы, а на рассвете – автобус, на котором Познера и других лиц доставили в аэропорт.
- Познер собирался возвращаться 3 апреля, но вместе с гостями улетел из Грузии чартерным рейсом сегодня утром.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «недопустимой» форму протеста против приезда в Грузию российского журналиста. В Москве заявили, что российским гражданам опасно посещать Грузию.
В Абхазии выявлено 30 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 177 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 30 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 24 человека, 19 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 11, в Ткварчельской ЦРБ - 3.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 458 человек. Зарегистрировано 214 летальных случаев. Выздоровели 12 876 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Министр в Армении ушел в отставку после нападения на журналиста в кафе
Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян накануне подал в отставку после того, как ударил журналиста и сбросил со стола его компьютер. Инцидент произошел 19 марта, отставка – 31 марта, передает Армянская служба Радио Свобода.
«Как гражданин Республики Армения, считаю неприемлемым применение насилия со стороны должностного лица в отношении другого гражданина. Мы должны двигаться по пути формирования общества без насилия», – заявил 35-летний чиновник в Фейсбуке. На его место 1 апреля был назначен губернатор Тавушской области.
Инцидент с нападением произошел в кафе в Ереване. Журналист с включенной камерой подошел к обедающему министру и спросил его, почему тот не работает в рабочее время.
Министр ответил ему, что работает всегда, журналист в ответ заявил, что у чиновников есть фиксированное рабочее время. После этого Аршакян поднялся вслед за журналистом на второй этаж кафе, ударил его и столкнул его компьютер на диван.
Кобахидзе: Против визита Познера протестовывали люди, которые замечены в связях с Россией
«Против визита Познера протестовывали люди, которые ведут в Грузии российские дела и замечены в открытых или тайных связях с Россией», - заявил сегодня, 1 апреля, на брифинге председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает агентство «Новости-Грузия». Глава правящей партии считает, что те лидеры грузинской оппозиции, которые осудили приезд в Грузию российского телеведущего Владимира Познера, «служат интересам России».
По его словам, «вчера был не только партийный протест, это был протест российско-национального движения»:
«Если мы, к примеру, пройдемся по именам и фамилиям, то против приезда Познера в Тбилиси высказались Нино Бурджанадзе, Ираклий Окруашвили, Шалва Нателашвили и так далее. Это люди, которые сидят в офисе «Национального движения», которые раньше делали гораздо более резкие заявления, чем заявления Познера. Соответственно, все ясно как день. Эти люди делают русское дело, вчера они «протестовали», в том числе против визита гражданина России в Грузию. Вчера был не просто партийный протест. Были представители конкретной партии, которые одновременно делают российское дело и имеют прямое отношение к России. Это был протест российско-национального движения».
Кобахидзе также остался недоволен и активными участниками протеста - гражданскими активистами из организации «Сирцхвилиа», и политиком, независимым депутатом парламента Элене Хоштария.
«Кто такой Гига Макарашвили? Бывший пресс-спикер Гулуа. Кто такой Шота Дигмелашвили? Он протестовал против открытия улицы Буша в Тбилиси. Кто такая Элене Хоштария? Дипломированный в России специалист международной безопасности. Существует небезосновательное подозрение, что они делают не только российское дело, но и являются агентами России. Как они раньше всех узнают о таких визитах?! Откуда об этом узнает Элене Хоштария?! У нее были скрины мессиджей, написанные на хорошем русском… Это агентура, которая действует в соответствии со своими интересами», - заявил он.
- Познер планировал пробыть в Грузии до 3 апреля, однако уже сегодня на рассвете ему пришлось покинуть Тбилиси под охраной полиции. У отеля, где остановился Познер и его гости, всю ночь протестовали гражданские активисты и оппозиционные политики, которые считают неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии.
- Протестующие требовали, чтобы он незамедлительно покинул страну. Они закидали яйцами фасад гостиницы Vinotel, а также отель Rooms, в котором остановились гости. То же самое они проделали с автобусом, на котором часть гостей доставили в аэропорт.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «недопустимой» форму протеста против приезда в Грузию российского журналиста. В Москве заявили, что российским гражданам опасно посещать Грузию.
Эпидемиолог объяснил, в каком случае в Грузии введут ограничения на Пасху
В том случае, если в Грузии сохранится нынешняя эпидситуация, то перед Пасхой ограничения вводить не будут. Об этом сегодня, 1 апреля, во время онлайн-включения заявил глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, эпидемиологи настоятельно рекомендуют гражданам в течение всего апреля максимально ограничить передвижения и соблюдать рекомендации, чтобы потом отпраздновать Пасху в нормальной обстановке, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Если у нас будет приблизительно такая же эпидситуация, как сейчас - это не очень хорошо, когда по 400, 500, 600 случаев в день, но управлять ими можно, то стране не понадобятся серьезные ограничения перед Пасхой. Но если те цепочки заражения коронавирусом, которые у нас сегодня есть, увеличатся, и внутреннее распространение будет всеобщим, тогда, конечно, придется вводить разные ограничительные мероприятия», - пояснил Гамкрелидзе.
- Православная церковь в этом году отмечает Пасху 2 мая.
- В прошлом году эпидемиологи из-за первой волны распространения коронавируса настоятельно рекомендовали не посещать пасхальную литургию, тем более что в стране были введены строгие ограничения и действовал «комендантский час». Несмотря на это, Грузинская православная церковь не отказалась от богослужения в ночь на 19 апреля. Те немногие представители паствы, которые пришли в храмы на литургию, максимально соблюдали дистанцию и находились во дворах церкви с девяти вечера до шести утра.
- Также с целью предотвращения распространения коронавируса власти в прошлом году запретили посещение кладбищ – обычно в пасхальные дни могилы близких навещает подавляющее большинство жителей Грузии.
Организовавшая приезд Познера в Тбилиси певица: «извините меня, если я чем-то обидела»
Певица Миранда Мирианашвили принесла извинения той части общественности Грузии, которая была возмущена скандалом с приездом в Тбилиси российского телеведущего Владимира Познера.
Как пишет «Новости-Грузия», приятельница Познера Миранда Мирианашвили – уроженка Тбилиси, проживает в Москве и замужем за российским бизнесменом Леонидом Огаревым. Именно она считается главным организатором приезда в Тбилиси телеведущего и его гостей для празднования дня рождения.
Сегодня в загородном доме Мирианашвили в Шиндиси Познер планировал отпраздновать свой 87-й день рождения. Однако из-за акций протестов группы гражданских активистов Познеру и его гостям пришлось покинуть Грузию.
Мирианашвили отметила, что получила огромное количество негативных отзывов в соцсетях, однако высказалась в том духе, что это происходит «из-за любви к родине».
«Я самозабвенно люблю свою страну. Люблю свой народ. Даже тех, кто меня ругает. Не знают меня, но ожесточенно оскорбляют и стараются очернить меня, мою семью, гостей. Клянусь, что именно это я сейчас испытываю!.. Знаю, что всеми участниками этой драмы двигает любовь к родине.
Я желаю каждому добра, здоровья и любви, в эти горькие минуты именно этим наполнено мое сердце – любовью, которая обязательно спасет всех.
Да здравствует наша Грузия, здравствуйте все вы, извините меня, если я чем-то обидела, я не делала ничего недостойного.
Прошу вас не писать мне комментариев, и не утруждать себя оценками даже этого отзыва. Хочу сказать каждому, что я вас люблю и осознание этого делает меня сейчас счастливой», – написала Мирианашвили на своей странице в Facebook.
Познер планировал пробыть в Грузии до 3 апреля, однако уже сегодня на рассвете ему пришлось покинуть Тбилиси под охраной полиции. У отеля, где остановился Познер и его гости, всю ночь протестовали гражданские активисты и оппозиционные политики, которые считают неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии.
Протестующие требовали, чтобы он незамедлительно покинул страну. Они закидали яйцами фасад гостиницы Vinotel, а также отель Rooms, в котором остановились гости. То же самое они проделали с автобусом, на котором часть гостей доставили в аэропорт.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «недопустимой» форму протеста против приезда в Грузию российского журналиста. В Москве заявили, что российским гражданам опасно посещать Грузию.
Гаврилов о ситуации с Познером: «политический демарш радикальной оппозиции»
Акции протеста в Тбилиси против приезда российского телеведущего Владимира Познера являются политическим демаршем и сознательной провокацией со стороны радикальной грузинской оппозиции с целью удерживать отношения РФ и Грузии «в разорванном состоянии». Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
«Случай с Познером – серьезный политический демарш. И его фигура выбрана не случайно, потому что он широко известен в России, популярен среди интеллигенции. Это сознательная провокация, которая бьет по образу Грузии как гостеприимной страны, который включает в себя безопасность гостя. Это попытка радикальной оппозиции показать всем туристам, что в Грузию ехать нельзя. Это сознательный «выстрел в обе ноги» для того, чтобы ослабить власть, экономику», - считает Гаврилов.
Ситуация с Познером, полагает он, может привести к резкому сокращению турпотока в Грузию из России и других стран, а визит Познера свидетельствует о том, что грузинский народ, гражданское общество и «рационально мыслящее» руководство Грузии хотели бы восстановить добрые отношения с Россией.
«Но агрессивное радикальное меньшинство, которое является инструментом западных кругов, шантажирует власть, устраивая провокации для того, чтобы удерживать российско-грузинские отношения в разорванном состоянии», – уверен парламентарий.
Депутат также напомнил об инциденте 2019 года в Тбилиси с его участием.
«В 2019 году грузинская радикальная оппозиция попыталась осуществить госпереворот, воспользовавшись фактом проведения в Тбилиси Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия и присутствием множества парламентариев, чтобы власть не использовала силовые методы для подавления мятежа», – полагает Гаврилов.
Прокомментировал инцидент с Владимиром Познером и глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он считает, что это может быть срежиссированной антироссийской провокацией.
«Похоже, что вся история вообще была срежиссирована в качестве антироссийской провокации и соответствующего информационного повода. Эта позорная ситуация еще раз обнажила жесткое противостояние между грузинскими радикалами из партии [Михаила] Саакашвили «Единое национальное движение», с присущим им откровенным хамством и нарушением элементарной этики человеческих отношений, и правительством Грузии», – заявил сенатор.
Он добавил, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уже дал оценку произошедшему, в ней, в частности, радикалы названы «деградировавшей группой, с которой нельзя вести цивилизованный диалог».
«Конечная цель этих политических хулиганов – не дать здоровым силам развивать двусторонние отношения с Россией в тех областях, где это возможно в сложившихся условиях», – полагает Карасин.
Возмущена инцидентом и телеведущая Тина Канделаки. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Мы, грузины, всегда отличались своим гостеприимством и сомневаться могли во многом, но только не в том, что мы самый гостеприимный народ. Это часть нашего воспитания и мироощущения с детства. И вот я вижу, что мы дожили до позорного отношения к человеку, всем сердцем любящего Грузию», – пишет она.
По словам Канделаки, совсем недавно Познер сидел рядом с ней, певицей Мирандой Мирианашвили и художником Василием Церетели на ужине и радовался тому, что слышит живую грузинскую речь: «Познер о Грузии знает даже больше, чем те люди, которые решили вдруг выразить свое неуважение под окнами его гостиницы».
«Мне жаль, что вчера не нашлось людей, которые бы одернули этих человеков без рода и племени. Одернули и выдворили бы их в прямом и переносном смысле. Туда, где люди не чтут свои корни и презирают своё прошлое, разменяв его на сиюминутные политические амбиции», – отметила Канделаки.
СМИ: в Стамбуле между грузинами и чеченцами произошел кровавый конфликт
По информации турецких СМИ, в Стамбуле между выходцами из Грузии и Чечни произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. Как пишет Hurriyet, в результате два человека скончались, еще двое были госпитализированы с ранениями.
Кровавый инцидент произошел в районе Башакшехир, у ресторана. Неизвестные открыли огонь по людям, стоявшим у входа в заведение, и скрылись с места происшествия на автомобиле с иностранными номерными знаками. Момент стрельбы попал в объектив камеры наружного наблюдения. Кроме того, инцидент зафиксировал житель одного из соседних домов.
По предварительной версии следствия, конфликт, связанный с деньгами, произошел между членами враждующих группировок, состоящих из граждан Грузии и выходцев из Чечни. Губернатор района Башакшехир сообщил, что в связи с инцидентом начато масштабное расследование.
Относительно числа погибших и раненых, а также их личностей распространяются противоречивые сообщения.
Часть СМИ пишет, что в ходе перестрелки на месте происшествия погибли два гражданина России с инициалами З.Н. и К.Й. Получивший огнестрельное ранение гражданин Грузии Р.Р. был доставлен в госпиталь, но скончался на операционном столе. Еще один раненый – гражданин Сирии М.Й., находившийся на стороне группы грузин, находится в госпитале.
По версии «Кавказ.Реалии», на месте был убит чеченец Абдул-Малик, который перед этим дал пощёчину вору в законе. Второй – Хайрулла – тяжело ранен. По неподтверждённым данным, раненный в этой перестрелке грузин позже скончался. Тяжёлое ранение от случайной пули получил и хозяин ресторана, где произошла перестрелка.
Азербайджанские СМИ сообщают, что в перестрелке участвовали выходцы из Азербайджана: «Погибший азербайджанец – профессиональный спортсмен, известный в криминальном мире как «Баба Нахчыванский». Пострадавший – Фуад Гаджиев, известный как «Фуад Сумгайытский». Оба, как утверждается, считались близкими соратниками покойного Ровшана Лянкяранского».
По некоторым данным, сотрудники полиции продолжают искать еще двух граждан Грузии, которые принимали участие в конфликте.
Аслан Бжания пригласил Владимира Познера в Абхазию
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил российского журналиста Владимира Познера с днём рождения и пригласил его посетить Абхазию. Об этом сообщила пресс-служба Бжания.
«Уважаемый Владимир Владимирович, от всей души поздравляю Вас с днём рождения. Счастья и здоровья Вам и Вашим близким. С недоумением восприняли все жители Абхазии ситуацию, которая сложилась вокруг Вас во время посещения Тбилиси. Только возмущение могут вызвать действия так называемых кавказцев, которые нарушили все вековые традиции народов Кавказа. Уважаемый Владимир Владимирович, в Абхазии всегда ждут вас. Я приглашаю Вас посетить республику в удобное для Вас время», – говорит Бжания.
Познера в Абхазию уже пригласил лидер оппозиционного «Абхазского народного движения», бывший вице-премьер Адгур Ардзинба. Политик сказал, что в Абхазии готовы продемонстрировать Познеру «истинную кавказскую культуру и гостеприимство».
Отметим, что вчерашний протест гражданских активистов и оппозиционеров в Тбилиси был связан со словами Познера об Абхазии. Говоря о войне 2008 года, Познер в 2010 году сказал: «Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии».
Югоосетинские власти освободили жителя Гугутианткари Рамаза Бегелури
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили 36-летнего жителя села Гугутианткари Рамаза Бегелури.
Югоосетинская сторона передала Бегелури грузинским полицейским в селе Эргнети, – пишет грузинская служба «Радио Свобода».
Бегелури задержали около двух месяцев назад. Его обвинили в «незаконном пересечении границы».
Бегелури рассказал журналистам, что с ним нормально обращались в тюрьме. Он был освобожден без уплаты штрафа.
В цхинвальской тюрьме остаются трое граждан Грузии: Геннадий Бестаев, Лаша Хетерели и Заза Гахеладзе. Гахеладзе 5 февраля приговорили к 12.5 годам лишения свободы.
По словам Рамаза Бегелури, он не общался с Гахеладзе, однако знает, что он плохо себя чувствует и волнуется о семье.
В югоосетинском КГБ сегодня сообщили, что 31 марта цхинвальский суд приговорил Бегелури к одному году лишения свободы условно.
«1 апреля т.г. Бегелури Р.Г. установленным порядком передан властям Грузии», – говорится в сообщении.
МВД Грузии публикует штрафную квитанцию Владимира Познера
Министерство внутренних дел Грузии публикует штрафную квитанцию российского журналиста Владимира Познера. Из квитанции следует, что сегодня ночью, в 03:31 по тбилисскому времени телеведущего оштрафовали на 2 тысячи лари (около 580 долларов).
«Сотрудники департамента патрульной полиции, по факту нарушения правил изоляции и карантина, по статье 42(10) кодекса об административных правонарушениях оштрафовали 32 человека. Все штрафы были оплачены, после чего они покинули страну», – говорится в заявлении МВД.
Ранее Познер заявил, что он не был оштрафован в Грузии. «Никто из нас не был оштрафован вообще», – сказал телеведущий.
- Познер приехал в Тбилиси в сопровождении друзей и коллег накануне, чтобы отметить день рождения. 1 апреля ему исполнилось 87 лет.
- Знаменитость и его гости собрались на ужине в тбилисском Vinotel. Одновременно гражданские активисты и оппозиционные политики устроили у гостиницы стихийный митинг. Они заявили, что Познер должен незамедлительно покинуть страну, так как не признает территориальную целостность Грузии. В частности, в 2010 году он сказал: «Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии».
- Протестующие также возмутились тем, что Познер и его гости нарушили ковид-регуляции. Из-за коронавируса в Грузии запрещены социальные мероприятия и действует «комендантский час» – без специального пропуска передвижение не разрешается с 21:00 до 05:00.
- Познер и его гости покинули Vinotel с помощью полиции, однако протестующие продолжили акцию уже на новой локации, у гостиницы Rooms. Они забросали яйцами здание гостиницы, а на рассвете – автобус, на котором Познера и других лиц доставили в аэропорт.
- Познер собирался возвращаться 3 апреля, но вместе с гостями улетел из Грузии чартерным рейсом сегодня утром.
В Кремле и МИД РФ прокомментировали инцидент с Познером
Российским гражданам опасно посещать Грузию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протесты в Тбилиси из-за визита телеведущего Владимира Познера. Об этом пишет РИА Новости.
«В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать», – сказал Песков.
В то же время пресс-секретарь президента РФ положительно оценил заявление премьер-министра Грузии, который осудил действия протестующих. Песков также отметил, что в Кремле признательны полицейским, которые обеспечили безопасность российских граждан.
В социальной сети Facebook прокомментировала инцидент официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Пути демократии нецивилизованы: идем дорогой трудной мы в город изумрудный», – написала она.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «радикализм во многом определяет внутреннюю политику Грузии».
- Познер приехал в Тбилиси в сопровождении друзей и коллег накануне, чтобы отметить день рождения. 1 апреля ему исполнилось 87 лет.
- Знаменитость и его гости собрались на ужине в тбилисском Vinotel. Одновременно гражданские активисты и оппозиционные политики устроили у гостиницы стихийный митинг. Они заявили, что Познер должен незамедлительно покинуть страну, так как не признает территориальную целостность Грузии. В частности, в 2010 году он сказал: «Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии».
- Протестующие также возмутились тем, что Познер и его гости нарушили ковид-регуляции. Из-за коронавируса в Грузии запрещены социальные мероприятия и действует «комендантский час» – без специального пропуска передвижение не разрешается с 21:00 до 05:00.
- Сегодня в МВД Грузии сообщили, что в делегации был 41 человек, полиция привлекла к административной ответственности 32-х – за нарушение правил изоляции и карантина (штраф – 2 тысячи лари, около 580 долларов). Гостиницу Vinotel оштрафовали на 10 тысяч лари (2900 долларов).
- Познер и его гости покинули территорию с помощью полиции, однако протестующие продолжили акцию уже на новой локации, у гостиницы Rooms. Они забросали яйцами здание гостиницы, а на рассвете – автобус, на котором Познера и других лиц доставили в аэропорт.
- Познер собирался возвращаться 3 апреля, но вместе с гостями улетел из Грузии чартерным рейсом сегодня утром.
Владимир Познер говорит, что не был оштрафован в Грузии
Телеведущий Владимир Познер заявил РИА Новости, что не был оштрафован в Грузии за нарушение карантинных мер.
«Никто из нас не был оштрафован вообще», – ответил телеведущий на вопрос по поводу штрафов.
В МВД Грузии сегодня сообщили, в группе Познера был 41 человек, полиция привлекла к административной ответственности 32-х – за нарушение правил изоляции и карантина. Девять человек регуляции не нарушали, – заявили в ведомстве. Грузинские СМИ при этом сообщили, что среди оштрафованных был и сам Познер.
- Познер приехал в Тбилиси в сопровождении друзей и коллег накануне, чтобы отметить день рождения. 1 апреля ему исполнилось 87 лет.
- Знаменитость и его гости собрались на ужине в тбилисском Vinotel. Одновременно гражданские активисты и оппозиционные политики устроили у гостиницы стихийный митинг. Они заявили, что Познер должен незамедлительно покинуть страну, так как не признает территориальную целостность Грузии. В частности, в 2010 году он сказал: «Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии».
- Протестующие также возмутились тем, что Познер и его гости нарушили ковид-регуляции. Из-за коронавируса в Грузии запрещены социальные мероприятия и действует «комендантский час» – без специального пропуска передвижение не разрешается с 21:00 до 05:00.
- Познер и его гости покинули Vinotel с помощью полиции, однако протестующие продолжили акцию уже на новой локации, у гостиницы Rooms. Они забросали яйцами здание гостиницы, а на рассвете – автобус, на котором Познера и других лиц доставили в аэропорт.
- Познер собирался возвращаться 3 апреля, но вместе с гостями улетел из Грузии чартерным рейсом сегодня утром.
«Ингури ГЭС» будет запущена в ночь с 30 апреля на 1 мая
Вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган в сопровождении гендиректора «Черноморэнерго» Михаила Логуа посетила комплекс «Ингури ГЭС».
Как пишет «Апсныпресс», на совещании с председателем совета директоров «Ингури ГЭС» Леваном Мебония обсудили сроки завершения ремонтных работ на станции, объемы потребления электроэнергии, механизмы её учета и контроля. По информации Мебония, электростанция будет запущена в ночь с 30 апреля на 1 мая.
«Работы идут с опережением графика на 10%. По срокам к настоящему времени была запланирована закачка 1 млн литров цемента, однако уже успели закачать 1 млн 300 тысяч литров», – сказал Мебония.
Кристина Озган поинтересовалась у руководителя «Черноморэнерго», готово ли его ведомство к тому, чтобы система получала ток в штатном режиме, учитывая, что работы будут завершены раньше.
«Мы постоянно находимся в контакте. Все соответствующие структуры, в том числе и вы оказывали всяческую поддержку, чтобы не было каких-то задержек», – ответил Логуа.
Ранее ремонтные работы на «Ингури ГЭС» осмотрели премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр экономики Натия Турнава.
- «Ингури ГЭС» – самая мощная гидроэлектростанция Грузии и единственный источник электроэнергии для самопровозглашенной республики Абхазия. Её ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприёмник и часть тоннеля находятся на территории, которая контролируется грузинскими властями; часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС – на абхазской стороне.
- Ингурская ГЭС относится к плотинно-деривационным гидроэлектростанциям, гидравлическая схема которой основана на переброске части стока реки Ингури в бассейн реки Эрисцкали. Из общего напора в 410 м 226 м создаётся плотиной, а оставшиеся 184 м – напорной деривацией. Средняя годовая выработка «Ингури ГЭС» составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.
- Работы на «Ингури ГЭС» начались 20 января. Специалисты ремонтируют деривационный (гидротехнический) тоннель, длина которого составляет 15.5 километров, а диаметр – 9.5 метров.
- Полная стоимость работ – 45 миллионов евро. 7 миллионов евро из них – грант Еврокомиссии, кредит в 38 миллионов предоставил Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).
COVID-19 в Грузии: 499 случаев заражения за сутки, семь человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 499 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19.
Данные получены на основании проведения более 28,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,74%, за последние две недели – 1,75%, а за неделю – 1,64%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру четверга увеличилось до 282 260, – пишет «Новости-Грузия».
Около 53% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 264.
География остальных случаев выглядит так: Имерети – 65, Самегрело-Земо Сванети – 45, Аджария – 33, Шида Картли – 23, Гурия – 20, Мцхета-Мтианети – 19, Квемо Картли – 12, Кахетия – 13, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 4, Самцхе-Джавахети – 1.
От ковида умерли еще 7 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3785.
Выздоровели 437 человек, их общее число выросло до 273 604.
На данный момент в Грузии 4845 активных случаев коронавируса. Из них 1685 пациентов (около 35%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжает 791 инфицированный, в Имерети – 271, в Аджарии – 229. Состояние 325 инфицированных тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 67 человек.
2895 граждан (почти 60% активных случаев) лечатся на дому, а 265 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
В карантинных пространствах размещены 212 граждан, в самоизоляции остаются около 8,3 тысячи человек.
Абхазский оппозиционер приглашает Владимира Познера в Абхазию
Лидер оппозиционного «Абхазского народного движения», бывший вице-премьер самопровозглашенной республики Абхазия Адгур Ардзинба приглашает российского журналиста Владимира Познера в Абхазию.
«Происходящее в Грузии вокруг приезда известного российского журналиста и телеведущего Владимира Познера наглядно показывает, насколько далеко ушла эта кавказская республика от своей культуры к чуждым нам западным ценностям. Гостеприимство и радушный прием – традиции, которые у кавказца в крови, которые никогда не перестанут быть актуальными и несут в себе глубокую культурную ценность. Кавказец даже кровного врага не тронет у себя в доме, и в этом есть большая мудрость. Однако, наши восточные соседи, десятилетиями поэтапно отказываясь от собственной идентичности, в очередной раз проявили себя «во всей красе», – говорит Ардзинба.
Политик отметил, что в Абхазии готовы продемонстрировать Познеру «истинную кавказскую культуру и гостеприимство».
Отметим, что вчерашний протест гражданских активистов и оппозиционеров в Тбилиси был связан со словами Познера об Абхазии. Говоря о войне 2008 года, Познер в 2010 году сказал: «Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии».
Спикер Госдумы про инцидент с Познером: приезжать в Грузию туристам из РФ небезопасно
Инцидент с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси продемонстрировал, что радикализм во многом определяет внутреннюю политику Грузии, гражданам России небезопасно там находиться. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия. Радикализм во многом сегодня определяет ее внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему», – написал председатель Госдумы.
Володин говорит, что в 2019 году, во время проведения Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, аналогичное происходило по отношению к депутату Госдумы Сергею Гаврилову.
«Все это, безусловно, только разрушает Грузию. И в преддверии летнего туристического сезона еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны», – отметил он.
- Познер приехал в Тбилиси в сопровождении друзей и коллег накануне, чтобы отметить день рождения. 1 апреля ему исполнилось 87 лет.
- Знаменитость и его гости собрались на ужине в тбилисском Vinotel. Одновременно гражданские активисты и оппозиционные политики устроили у гостиницы стихийный митинг. Они заявили, что Познер должен незамедлительно покинуть страну, так как не признает территориальную целостность Грузии. В частности, в 2010 году он сказал: «Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии».
- Протестующие также возмутились тем, что Познер и его гости нарушили ковид-регуляции. Из-за коронавируса в Грузии запрещены социальные мероприятия и действует «комендантский час» – без специального пропуска передвижение не разрешается с 21:00 до 05:00.
- Сегодня в МВД Грузии сообщили, что в делегации был 41 человек, полиция привлекла к административной ответственности 32-х – за нарушение правил изоляции и карантина (штраф – 2 тысячи лари, около 580 долларов). Гостиницу Vinotel оштрафовали на 10 тысяч лари (2900 долларов).
- Познер и его гости покинули территорию с помощью полиции, однако протестующие продолжили акцию уже на новой локации, у гостиницы Rooms. Они забросали яйцами здание гостиницы, а на рассвете – автобус, на котором Познера и других лиц доставили в аэропорт.
- Познер собирался возвращаться 3 апреля, но вместе с гостями улетел из Грузии чартерным рейсом сегодня утром.
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