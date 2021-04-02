Алиев наградил создателя турецких дронов Bayraktar орденом «Карабах»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил технического директора турецкой компании Baykar Сельчука Байрактара орденом «Карабах» за вклад в укрепление братских связей и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также «правое дело Азербайджанской Республики по обеспечению своей территориальной целостности и суверенитета».

Как пишет Турецкая телерадиокомпания TRT, Байрактар поделился новостью в своем аккаунте в Twitter, выразив благодарность президенту Алиеву.

«Я вместе со своим отцом Оздемиром Байрактаром и братом Халуком Байрактаром очень горжусь тем, что был награжден орденом «Карабах» уважаемым президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», – говорится в публикации.

Техдиректор Baykar добавил, что они будут продолжать работать во имя общего будущего «одной нации, двух государств».

Производимые компанией Baykar дроны Bayraktar TB2 сыграли значительную роль во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе между Армений и Азербайджаном. По мнению военных экспертов, турецкие боевые беспилотники внесли существенный вклад в победу Баку, что подтолкнуло ряд стран, в том числе и США, к переосмыслению своей военной тактики.