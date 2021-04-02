Демографический срыв

В 2020 году в Грузии произошел отрицательный естественный прирост – количество смертей превысило рождаемость более, чем на четыре тысячи. Демографическую ситуацию ухудшает и отрицательное сальдо миграции.

Согласно отчету Грузстата, рождаемость за последние 15 лет достигла максимума в 2014 году, превысив 60 тысяч человек, после чего пошла на спад. В 2020 году на фоне пандемии рождаемость снизилась до минимума 2006 года – 46 тысяч человек.

При этом пандемия увеличила количество смертей. По статистике положительный естественный прирост наблюдался только в трех регионах – Тбилиси, Аджарии и Квемо Картли, во всех остальных регионах смертность превышала рождаемость. В целом, по сравнению с 2019 годом количество умерших увеличилось на 8,3%, преодолев порог 50 тысяч.

По словам профессора Тбилисского госуниверситета, бывшего начальника службы статистики Иосифа Арчвадзе, смертность обусловлена пандемией, и связанным с ней экономическим кризисом:

«По статистике, избыточная смертность обусловлена коронавирусом приблизительно на 60%. Остальное приходится на ухудшение экономической ситуации, роста безработицы, стрессов, несвоевременного оказания помощи и т.д. Начиная с эпидемии чумы 1811 года, даже в годы мировых войн, в истории Грузии смертность не превышала рождаемость. Например, в 1962 году, при таком же количестве населения рождаемость превышала 100 тысяч человек».

Прошлый год отметился еще одним антирекордом – было зарегистрировано на 30% меньше браков, чем в докризисном 2019 году.

По словам Иосифа Арчвадзе, уменьшение населения обусловлено не только ростом смертности. Основная причина сокращения населения связана с миграцией:

«Согласно данным Грузстата, с 2012 года до начала пандемии из Грузии уехало на 180 тысяч граждан больше, чем вернулось обратно. При этом, количество нерезидентов, т.е. проживающих в Грузии иностранцев увеличилось на 130 тысяч человек. Кроме того, более половины выехавших за рубеж обзаводиться там семьями, и не возвращаются на проживание в Грузию».

В целом, тенденция к сокращению населения была заметна и до начала пандемии. Этот тезис подтверждает исследование, проведенное ООН, и прогноз демографической ситуации, согласно которому, если демографическая политика и стратегии Грузии не изменятся, к 2050 году население страны составит 2 985 000 человек, т.е. сократится на один миллион человек.

Нельзя утверждать, что государство не реагирует на негативную тенденцию в демографии страны, однако, по мнению специалистов, этого недостаточно. С 2014 года задействована целевая государственная программа по улучшению демографической ситуации в Грузии, которая предусматривает финансовую помощь семьям с тремя и более детьми. В рамках программы третий и последующие дети, проживающие в регионе, где не наблюдалось естественного прироста, получали материальную помощь. Это Кахети, Рача-Лечхуми-Квемо Сванети, Самегрело-Земо Сванети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Имерети и Самцхе-Джавахети. В высокогорье материальная помощь составляет 200 лари в месяц и ее получают все дети до двух лет. В остальной части страны – помощь составляет 150 лари на третьего и следующего ребенка, пока ему не исполнится 2 года.