«Игра в кошки-мышки» и «право на восстание»

Вопрос о скорейшем вступлении в действие в Абхазии закона о декларировании доходов госслужащими и депутатами снова повис в воздухе. Вчера на встрече выступающей за это инициативной группы с политическими деятелями было принято обращение к президенту и спикеру парламента. Беседуем с членом инициативной группы Астамуром Какалия о ее требованиях и планах возможных действий.

В среду прошло очередное заседание сессии абхазского парламента, на котором среди других вопросов был обсужден многострадальный законопроект, касающийся декларирования доходов госслужащими и депутатами. Ранее за поправки, позволяющие немедленно вступить в действие соответствующему закону, принятому еще год назад, парламентарии проголосовали в первом чтении, но «прокатили» их при голосовании во втором и окончательном чтении. Собравшиеся 31 марта, неподалеку от парламента, у памятника махаджирам, члены инициативной группы за принятие этого закона, приветствовали то, что законопроект о поправках вновь внесли в повестку дня и почти единогласно приняли в первом чтении, а срок подачи деклараций о доходах отложили с 30 апреля на 1 августа. Но у них вызвало протест то, что, несмотря на прозвучавшее на заседании предложение принять его сразу во втором и окончательном чтении, парламентарии не захотели это делать.

Члены инициативной группы решили уже на следующий день провести в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум-Виктория» свою новую встречу с приглашением лидеров всех политических партий и общественных организаций республики. Сегодня мы связались с членом инициативной группы Астамуром Какалия и начали разговор с вопроса, насколько организаторы удовлетворены состоявшейся встречей. Он ответил:

«Удовлетворены или нет? Частично. Знаете, почему? Потому что на встрече не присутствовали некоторые приглашенные. Ну, мы связались с «Амцахара» – там одного сопредседателя не было, другой тоже по каким-то своим делам не смог. Мы связывались с офисом партии «Айтайра», с Леонидом Лакербая – он тоже не смог присутствовать. Ну, мы думаем, это все наверстаем. Очень многие присутствовали и выступили. Адгур Ардзинба – «АНД», Тимур Гулия – «Аруаа», Зураб Зухба – «Абааш», бывший вице-президент республики Виталий Габниа, Вианор Ашба – ветеранская организация «Горец».

Астамур Какалия высказал убеждение, что в результате почти десятилетней истории борьбы за ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН и принятие закона о декларировании доходов «в Абхазии уже не осталось не то что политика, а ребенка, который не понимает, что это за закон, что мы требуем и так далее. То есть делать вид, что «я не вижу», – это уже, как бы сказать, смешно. И рано или поздно все заканчивается, ничто не вечно в жизни. Вот и все отговорки закончились, полностью. Дальнейшее продолжение саботажа – уже по сути провального – только усугубит положение тех, кто устраивает саботаж против этого закона».

«Саботажники», сказал как-то один из сторонников вступления закона в силу, боятся его как черт ладана. А председатель Народной партии Абхазии Якуб Лакоба во вчерашнем своем выступлении на встрече прибег к другому сравнению – «саботажники» играют с инициаторами принятия закона «как кошка с мышкой»:

«Тянут, чтобы выиграть время. Происходящее вокруг этого закона – издевательство над народом. Тянут с принятием закона о декларировании доходов, чтобы выиграть время для того, чтобы перегруппировать свои ущербные, скользкие, ловкаческие, фарисейские, шулерские силы, чтобы переписать, переоформить на других свои неправедно добытые богатства. Вот почему до невозможности и позора так затянулся законотворческий процесс, который похож на абсолютно неуместную и в данном случае выглядящую цинично игру в кошки-мышки… В случае отказа парламента, или же если он продолжать будет мурыжить этот вопрос, надо требовать самороспуска такового. Или же никто не может запретить, если народ будет возбужден, митинги и что хотите. А на самый худой конец – вы меня правильно поймите, я юрист, и не самый последний юрист – и права на восстание никто не отменял. Еще Жан-Жак Руссо говорил об этом: если весь народ проснется и пойдет, то куда денутся? И это не будет нарушением, потому что это право народа!».

Участники встречи приняли обращение к президенту и спикеру Народного Собрания, в котором, в частности, говорится:

«… нелепая форма имитации принятия закона и якобы попыток принятия его в окончательном чтении вызывает законное, справедливое негодование общественности. Единственным, реальным итогом годовой работы юристов администрации президента и парламента стало изъятие из списка декларантов совершеннолетних детей должностных лиц и депутатов. Мы убедительно просим Вас пресечь постоянные оттяжки времени во вступлении в силу закона… Вступление в силу данного закона укрепит стабильность, правосудие и правопорядок в стране».

Среди подписавших обращение – Нугзар Аргун, Тимур Джения, Алина Ачба, Наира Амалыиа, Марина Агрба, Илья Чехерия, Ахра Бжания, Леонид Дзапшба, Нодар Шакрыл, Автандил Гарцкия…

Астамур Какалия говорит, что подписавшие – «разные люди»: «Совершенно разные люди, которые друг против друга голосовали, которые спорили все эти годы. Процентов 70-80 там были представители нашей инициативной группы. Процентов 20 присутствовавших – это политики. Мы даже в свое время голосовать против тех политических деятелей, представителей тех партий и организаций, которые там были. Но в этом вопросе мы все едины. И мы все едины в том, что в случае скорого невступления закона в силу мы все как граждане Абхазии дальнейший циничный пренебрежительный саботаж терпеть не будем. Мы соберем достаточное количество людей, чтобы они посчитались с нашими нуждами, чаяниями, требованиями».

В случае, если при принятии законопроекта во втором, окончательном чтении его противники вновь прибегнут к какой-то уловке, чтобы он не был принят, соратники Какалия намерены выступить с инициативой о проведении в республике референдума по этому вопросу. Относительно необходимого числа подписей для этого он сказал:

«Я не помню точно, но собрать подписи для нас – не проблема».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия