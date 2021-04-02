Британские депутаты выступили против паспортов вакцинации

Более 70 британских парламентариев, в том числе 40 представителей консервативной партии, выступили против введения паспортов вакцинации внутри страны. Об этом пишет The Guardian.

Идею таких паспортов выдвинуло правительство. Предполагается, что эти сертификаты могли бы использоваться компаниями для ослабления мер социальной дистанции. Соответствующие документы планируется применять и как средство допуска на массовые мероприятия.

Премьер-министр Борис Джонсон намерен ускорить тестирование этой системы. В ближайший месяц запланированы два таких испытания, которые призваны проверить работоспособность нового механизма. Один из его вариантов планируется опробовать 18 апреля во время полуфинала Кубка Англии, куда будут допускать только тех, кто покажет отрицательный тест на COVID-19. Другую аналогичную проверку планируется провести во время Кубка Карабао 25 апреля.

Этот проект, однако, вызвал сопротивление среди многих депутатов и ряда правозащитных организаций. Оппоненты Джонсона назвали нововведение «слишком авторитарным шагом». По мнению критиков, такие меры нарушают «фундаментальные права» человека, противоречат «британскому духу» и делают Соединенное Королевство »обществом контрольно-пропускных пунктов».

По данным газеты, парламент может отказать Джонсону в поддержке его инициативы. Тем не менее, возможен компромисс: в публичных местах вместо «паспортизации» может быть задействована упомянутая система тестов на коронавирус.

В настоящее время Великобритания является одним из мировых лидеров по числу вакцинированных граждан. Каждый второй взрослый житель страны получил первую дозу препарата.