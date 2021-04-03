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В Армении выявили 10 случаев заражения британским штаммом коронавируса
В Армении выявлено 10 случаев заражения британским штаммом Covid-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Армении.
«Научные сотрудники лаборатории геномики и иммуномики, научной группы биоинформатики Института молекулярной биологии НАН РА и кафедры биоинженерии, биоинформатики и молекулярной биологии Российско-Армянского университета провели еще 12 полногеномных секвенирований нового коронавируса с применением секвенирования третьего поколения.
Образцы были предоставлены Национальным центром по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА 18 марта с.г.
В отличие от январского исследования, в 10 из 12 полученных в марте образцах был обнаружен британский штамм коронавируса (B.1.1.7, VOC-202012/01)», - говорится в сообщении.
С учетом того, что не исключается вероятность заражения различными штаммами, Минздрав РА вновь призывает строжайшим образом соблюдать противоэпидемические нормы - носить маски, соблюдать дистанцию в 1,5 метра, часто мыть или дезинфицировать руки, привиться против COVID-19.
В декабре 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Премьер-министр страны Борис Джонсон тогда сообщил, что мутация распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие государства ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране ужесточили противокоронавирусные меры. Кроме более быстрого распространения, других отличий британский штамм не имеет.
Другие новости дня
Протестующие у парламента Грузии демонстративно нарушили «комендантский час»
До двухсот человек, собравшихся на протестную акцию у парламента Грузии в центре Тбилиси, демонстративно нарушили «комендантский час». Демонстранты требуют отменить запрет на передвижение с 21:00 до 05:00, который действует в Грузии уже почти четыре месяца из-за пандемии коронавируса. Также они призывают аннулировать штрафы, выписанные гражданам за нарушение запрета на ночное передвижение, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Протестующие намерены оставаться на проспекте Руставели в течение всей ночи. Митинг проходит в формате концерта, на сцене выступают различные музыкальные коллективы и сольные исполнители.
Территорию патрулирует относительно небольшое количество полицейских. До сих пор сообщений об оформлении штрафов за нарушение ограничения на передвижение от протестующих не поступало.
Протестующие считают, что «комендантский час» никак не влияет на распространение COVID-19, и власти Грузии использует это ограничение для достижения собственных политических целей, включая подавление общественных протестов.
Параллельно акции с требованием отмены «комендантского часа» проходят в Кутаиси и Батуми. Как и в Тбилиси, там протесты были спланированы гражданскими активистами. В Батуми митинг проходит в формате вечеринки.
- Ограничение на передвижение по улицам пешком и на автомобилях действует в Грузии с 9 ноября 2020 года. Сначала запрет был установлен на период с 22:00 до 05:00, а с 28 ноября увеличен на час - с 21:00 до 05:00. В межведомственном координационном совете объясняют «комендантский час» необходимостью сократить мобильность граждан в нерабочее время.
- За нарушение «комендантского часа» для физических лиц предусмотрен штраф в размере 2 тысяч лари. Граждане могут получить разовое, временное разрешение для передвижения после 21:00, позвонив на «горячую линию» 144, но только в случае неотложной необходимости.
Российский спутник «Космос-2525» сошел с орбиты и разрушился
Российский военный спутник для дистанционного зондирования Земли «Космос-2525», запущенный в 2018 году, сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Информация об этом опубликована в субботу, 3 апреля, командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Спутник вошел в атмосферу 1 апреля и разрушился около 8 часов утра над южной частью Тихого океана. О причине схода с орбиты не сообщается.
Экспериментальный аппарат «малого» класса «Космос-2525» был запущен в марте 2018 года с Плесецкого космодрома с помощью ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в». Аппарат был разработан и произведен корпорацией «ВНИИЭМ» – российским приборостроительным предприятием в структуре «Роскосмоса», сообщила «Немецкая волна».
В Москве задержали обвиняемого в причастности к убийству ингушского телеведущего
Сегодня в Москве был задержан скрывавшийся от следственных органов Ризван Котиев, сообщает управление Следственного комитета по Ингушетии. Его обвиняют в подстрекательстве к убийству жителя ингушской станицы Нестеровской телеведущего Амирхана Кокурхоева.
Котиев находился в федеральном розыске четыре года. Предполагалось, что он мог бежать через Грузию в Турцию, а затем в Европу.
По версии следствия, сосед Кокурхоева 1 января 2017 года «инициировал конфликт на бытовой почве». Сын соседа - ныне задержанный Ризван Котиев - вмешался, начал драку и требовал от отца убить Кокурхоева. В результате журналиста ударили ножом. Удар оказался смертельным. Отец Котиева взял всю вину на себя, однако, по версии правоохранителей, они действовали сообща.
Сейчас Ризвана Котиева готовятся этапировать на родину.
- Амирхан Кокурхоев работал телеведущим, а также пресс-секретарем администрации Сунженского района.
- Сунженский районный суд признал отца Ризвана Котиева виновным и приговорил его к 8,5 годам лишения свободы. Самому Котиеву, скрывшемуся с места преступления, заочно было предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству.
Представители грузинской оппозиции анонсировали создание «штаба 15 мая»
Оппозиция создает «штаб 15 мая». Об этом заявила лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе после встречи представителей оппозиционных партий, сообщает «ИнтерпрессНьюс». По словам Бурджанадзе, на сегодняшней встрече детально обсуждалась акция, анонсированная оппозицией на 15 мая.
«Что касается 15 мая, то мы детально обсудили план, речь идет о том, что будет сформирован «штаб 15 мая». Лидеры распределят регионы, желательно представителями разных партий быть вместе и встречаться с людьми, дать им больше мотивации, еще больше убедить, что оппозиция не собирается отступать.
Уверена, это единство обязательно принесет результат. Хочу надеяться, что 15 мая в стране будет нормальная обстановка, в том числе, с точки зрения ковида», - заявила Бурджанадзе.
Как заявил лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе, пока разговор о каком-либо изменении позиции со стороны оппозиции не идет.
«Это первая встреча после второго раунда медиации Даниельсона. Здесь много других партий, которые интересует, что происходило на встречах. Я пришел после второго раунда переговоров с Даниельсоном, чтобы услышать настроения других партий, послушать, что они думают, каким видят продолжение действий. Какой-либо повестки дня не существует. Что касается обвинений правящей команды, будто переговоры сорвала оппозиция, документ лежит, он и сейчас публичный, каждый может подписать правящей команде... Оппозиция ничего не срывала, она не была согласна с двумя пунктами и сказала это публично, в отличие от «Мечты», которая лукавит и говорит, что они будто были согласны. В действительности они ни на что не были согласны, вот лежит документ и пусть его подпишут», - заявил Джапаридзе.
- 30 марта в Тбилиси завершились провалом очередные переговоры между правительством и оппозицией при посредничестве Кристиана Даниельсона. Шведский дипломат представил сторонам проект соглашения, однако, ни одна из сторон его не подписала.
- Позиции сторон сблизились только по трем из пяти пунктов: проведение избирательной реформы и судебной реформы, а также по вопросу распределения власти в парламенте. Вместе с тем, сторонам не удалось прийти к консенсусу по двум вопросам – это освобождение политзаключенных и проведение в стране досрочных парламентских выборов.
Тяжелая техника возобновила работы в зоне строительства Намахвани ГЭС
Тяжелая техника возобновила работу в зоне строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии под охраной полиции, на фоне шумного протеста местных жителей и гражданских активистов, сообщает телеканал «Формула».
Из-за непрекращающихся выступлений власти Грузии объявили о приостановке строительства в ущелье реки Риони основных объектов ГЭС – плотины и водохранилища, на девять месяцев. В правительстве обещают, что за это время они проведут повторные исследования с участием независимых экспертов.
Это решение никак не повлияло на позицию тех, кто требуют полного сворачивания проекта и ухода турецкой компании «ЭНКА» из ущелья Риони. Несколько десятков протестующих продолжили дежурства в палатках на стройплощадке.
Сегодня утром в Намахвани начались инфраструктурные работы. Одновременно на место прибыл новый управляющий ГЭС Мераб Ломинадзе. Он призвал протестующих прекратить выступления и начать диалог, еще раз заверив, что никакие крупные объекты не будут построены до тех пор, пока выводы о безопасности проекта не будут подтверждены.
По сообщениям СМИ, ближе к обеду полицейские перекрыли автомобильные дороги в районе сел Гумати и Корениши (Цхалтубский муниципалитет). В итоге Намахвани оказалось заблокировано, а несколько десятков человек, желающих присоединиться к протесту активистов движения «Защитники ущелья Риони», не смогли добраться до места.
Некоторое время назад в МВД Грузии заявили, что передвижение граждан в ущелье Риони временно ограничено из соображений безопасности. В ведомстве также предупредили, что на стройплощадке мобилизована полицейская инфраструктура, в том числе специальный автомобиль, обеспечивающий бесперебойную работу радиосвязи. «МВД призывает граждан действовать в полном соответствии с законом о свободе выражения мнений и выполнять законные требования полиции», - говорится в заявлении ведомства.
В настоящее время в Намахвани остаются протестующие, по периметру стройплощадки дежурят полицейские. Несколько раз ситуация на месте обострялась. По некоторым данным, в административном порядке были задержаны два человека.
- Протесты против строительства ГЭС уже почти полгода продолжаются в ущелье реки Риони - сначала в селе Джонети, а затем в Намахвани. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией «ЭНКА». Объясняя свою позицию, протестующие говорят о разрушительном воздействии ГЭС на окружающую среду. «Защитники ущелья Риони» провели уже два многотысячных митинга против проекта в городе Кутаиси.
За сутки на Северном Кавказе умерли 19 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 19 пациентов с подтверждённым коронавирусом, число новых заболевших – 394.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - четыре, в Дагестане - два, в Кабардино-Балкарии - один пациент с подтверждённым диагнозом. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8 625 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае - 112.
- Ставропольский край + 112 (50 787 за все время пандемии )
- Краснодарский край + 111 (42 699)
- Дагестан + 42 (31 180)
- Кабардино-Балкария + 41 (22 922)
- Калмыкия + 23 (20 030)
- Карачаево-Черкесия + 16 (19 729)
- Северная Осетия + 16 (16 385)
- Ингушетия + 11 (15 148)
- Адыгея + 11 (14 131)
- Чечня + 11 (11 694)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 244 705 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 3 апреля, выявлено 4 572 077 человек с коронавирусом.
В Чечне исчез Нурмагомед Мамуев, депортированный на прошлой неделе из Германии
Уроженец села Шалажи Урус-Мартановского района Чечни 32-летний Нурмагомед Мамуев пропал без вести после того, как власти Германии депортировали его из страны. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал»(российские власти внесли организацию в список иностранных агентов,»Мемориал» с этим не согласился - Прим.ред.).
Мамуев жил в Берлине с женой Матой и четырьмя детьми уже девять лет. В Европе он находился с 2009 года.
24 марта ночью сотрудники полиции выломали дверь и увезли Мамуева, сообщила правозащитникам его супруга. Ему не позволили взять с собой никаких вещей, кроме обуви и куртки.
Утром Мата обратилась в полицейский участок в Берлине, но ей не сообщили, где находится Нурмагомед и почему его задержали. Позже в полиции у нее забрали документ, гарантирующий временную приостановку высылки иностранца из Германии, и сообщили, что Мамуев уже в России. На каком основании его депортировали, ей не объяснили.
В Москве Мамуева передали властям Чечни. Уже вечером 25 марта сотрудники Урус-Мартановского РОВД привезли его в дом его матери в Шалажах. На следующее утро за ним приехали люди в штатском, которые не только не предъявили никаких документов, но даже и не представились.
Тем не менее родственники Нурмагомеда позвонили в Урус-Мартановский РОВД и сообщили о приезде этих людей. Им ответили, что это действительно сотрудники силовых структур, и Мамуеву следует поехать с ними на беседу.
Люди в штатском не сказали, куда увозят Нурмагомеда. Когда родственники снова обратились в Урус-Мартановский РОВД, им ответили, что Мамуева у них нет. С тех пор местонахождение Нурмагомеда Мамуева неизвестно.
- В марте 2019 года Германия депортировала уроженца Ингушетии Тимура Орханова и трех его несовершеннолетних детей. По прибытии он был сразу задержан ФСБ. Следствие считает его амиром назрановского сектора экстремистской группировки «Имарат Кавказ».
- В августе 2020 года соискатель убежища в Германии Мухаммад Абдурахманов добился прекращения уголовного дела против него о поддержке экстремистской организации «Исламское государство». Он не исключает, что вдохновителями дела могли стать российские спецслужбы.
- Чеченская диаспора в Австрии сравнивает депортации с Холокостом, потому что, по мнению ее представителей, на родине их ждут пытки и смерть.
Бидзина Иванишвили появился на публике впервые после ухода из политики
Основатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили появился на публике впервые после ухода из политики в начале года. Вместе со своей супругой Екатериной Хведелидзе сегодня, 3 апреля, он побывал на гражданской панихиде по основателю ансамбля «Рустави» Анзору Эркомаишвили в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба).
Иванишвили выразил соболезнования семье известного фольклориста, скончавшегося на 81-м году жизни, а затем покинул Самеба, не сделав каких-либо комментариев для СМИ.
- 64-летний Бидзина Иванишвили объявил о своем решении уйти из политики, спустя всего пару месяцев после парламентских выборов. Он покинул должность председателя в партии «Грузинская мечта», которая с 2012 года имеет большинство в парламенте.
- В письме, распространенном 11 января, Иванишвили сообщает, что он «считает свою миссию выполненной» и возвращается к тому укладу жизни, который вел до 2011 года. С тех пор Иванишвили ни разу не появлялся на публике, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Бейсбольный Матч всех звезд в Атланте отменен в знак протеста против нового закона о выборах
Комиссар американской Главной лиги бейсбола Роберт Манфред заявил о переносе Матча всех звезд-2021 из Атланты, штат Джорджия в знак протеста против принятого в штате закона о голосовании, передает «Голос Америки».
Новый закон, подписанный на прошлой неделе губернатором Брайаном Кемпом, ужесточает правила проведения выборов в штате, сокращая возможности досрочного и дистанционного голосования.
98-страничный документ запрещает раздавать еду или воду в очередях перед участками, рассылать невостребованные бюллетени людям, не пришедшим на выборы и обязывает голосующих указывать данные своих документов, - перечисляет The New York Times.
Закон вызвал критику со стороны правозащитных активистов, которые считают, что он направлен на уменьшение явки избирателей, представляющих этнические меньшинства. Кроме того, документ усиливает контроль над избирательными комиссиями штата местным парламентом, который контролируют республиканцы.
В среду президент Джо Байден резко раскритиковал новый закон и заявил, что поддержит перенос игры в качестве формы протеста. Решение Главной лиги бейсбола вызвало, в свою очередь, резкую критику со стороны политиков Республиканской партии.
Скончался грузинский классик, писатель Гурам Дочанашвили
Современный грузинский классик, писатель Гурам Дочанашвили скончался на 82-м году жизни в Тбилиси. Информацию подтвердили в клинике «Нью госпиталь», куда он был помещен в связи с ухудшением состояния здоровья.
Гурам Дочанашвили родился в 1939 году в Тбилиси в семье врача. По образованию Дочанашвили историк, выпускник Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили.
В конце 50-х годов Дочанашвили судили за антисоветскую деятельность. Тюремное заключение заменили испытательным сроком и после освобождения он вступил в подпольную молодежную организацию «Горгаслиани», основанную Мерабом Костава и Звиадом Гамсахурдия.
Его первое произведение напечатали в журнале «Цискари» в 1961 году. Рассказ моментально обрел популярность, а имя Дочанашвили стало узнаваемым в Грузии. Самыми выдающимися произведениями Гурама Дочанашвили являются «Облачение первое», «Человек, который очень любил литературу», «Ватер(по)лоо или Восстановительные работы».
Произведения Дочанашвили переведены на многие языки. Они легли в основу известных кинофильмов и телеспектаклей.
За выдающийся вклад в развитие литературы Гурам Дочанашвили удостоен нескольких литературных премий, в том числе «Саба» и имени Важа-Пшавела. В 2020 году Дочанашвили присвоено звание почетного гражданина Тбилиси.
Представители компании «Энка» встречаются с населением ущелья Риони
Сегодня, 3 апреля, в муниципалитете Цагери представители компании Enka - инвестора проекта Намахванской ГЭС, встречаются в Цагерском муниципалитете с населением Рионского ущелья, сообщает Общественный вещатель Грузии.
На месте находится исполнительный директор компании Мераб Ломинадзе, который выразил уверенность, что компании удастся найти общий язык с противниками проекта. По его словам, важно, чтобы каждый житель ущелья почувствовал ту пользу, которую Намахванская ГЭС принесет стране и непосредственно местному населению.
«Мы, как компания, выразили нашу полную готовность к инициативам, выраженным министерствами экономики и окружающей среды, по созданию независимой группы приглашенных экспертов для изучения всех имеющихся у нас результатов и материалов по проекту ГЭС.
На данном этапе мы ведем только подготовительные работы. Строительство основных объектов, по которым возникают вопросы, будь то возведение плотины или другое, не начнется до тех пор, пока не будут подтверждены имеющиеся у нас исследования.
Очень важно, чтобы каждый житель этого ущелья почувствовал те блага, которые эта ГЭС принесет стране и непосредственно ущелью», - сказал Мераб Ломинадзе.
- Защитники ущелья Риони уже более пяти месяцев проводят перманентные акции протеста против строительства Намахванскорй ГЭС.
Привитый «Спутником» президент Аргентины изолирован с подозрением на ковид
Президент Аргентины Альберто Фернандес изолировался с подозрением на коронавирусную инфекцию нового типа после положительного результата антигенного теста. Ранее он вакцинировался российским препаратом «Спутник V».
62-летний политик рассказал в твиттере, что вечером у него была слегка повышенная температура и болела голова, поэтому он решил протестироваться. Сейчас он ждет результатов более точного ПЦР-теста.
Аргентина - одна из первых стран, одобривших применение вакцины «Спутник V». Фернандес получил первую дозу вакцины в январе, после того как национальный регулятор допустил ее к использованию среди людей старше 60 лет.
В официальном твиттере вакцины в ответ на запись президента сообщили, что они сожалеют о случившемся, и напомнили, что, согласно данным разработчиков, вакцина обеспечивает эффективность 91,6 процента против заражения коронавирусом и 100 процентов от тяжкого течения болезни.
Еще один европарламентарий присоединился к заявлению о возможной заморозке помощи Грузии
Маркета Грегорова стала восьмым депутатом Европарламента, присоединившимся к заявлению о возможной приостановке финансовой помощи Грузии на фоне углубляющего политического кризиса.
Грегорова – действующий депутат Европейского парламента с 2019 года, член фракции Зеленые/Европейский свободный альянс, вице-председатель Парламентской Ассамблеи «Евронест». В пятницу в своем Twitter она поделилась публикацией лидера общественного движения «Дроа» Элене Хоштария, в котором говорилось о попытках правящей партии «Грузинская мечта» дискредитировать заявление европарламентариев, касательно заморозки финансовой помощи Тбилиси. Грегорова указала, что «ЕС – это партнер, а не инструмент».
«Заявление было сделано в основном от имени председателей Европарламента, если этого недостаточно, позвольте мне добавить свой, восьмой голос, голос вице-председателя. Да, неспособность подписать соглашение, даже такое хорошее, как предложил Даниэльсон, действительно может иметь последствия», - пишет член Европарламента.
Ранее в пятницу первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский назвал «непонятной» позицию европарламентариев, которые «угрожают» введением санкций. Одновременно он указал, что обращение было подписано только 7 депутатами, тогда как в Европарламенте их заседает «несколько сотен». Позже обращение также прокомментировал лидер парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Он заявил, что разговоры о «некоторых санкциях» со стороны Евросоюза – это ложь, тиражируемая оппонентами правящей партии. По оценке Мдинарадзе, заявление членов Европарламента было «условным».
- После провала диалога между властью и оппозицией при посредничестве Кристиана Даниельсона, спецпредставителя главы Европейского совета Шарля Мишеля группа депутатов Европарламента, включая главу и членов Комитета по международным делам, призвали Евросоюз заморозить выделение дальнейшей финансовой помощи Грузии.
- Депутаты потребовали от правящей партии «Грузинская мечта» активизировать усилия по проведению реформ избирательной и судебной системы. Одновременно они указали, что ответственность за невозможность достижения компромисса лежит и на власти, и на оппозиции.
- В течение 2021 года Грузия должна получить от ЕС порядка 60 миллионов евро макрофинансовой помощи.
Осетинский генерал Юрий Караев отказался от амбиций стать президентом Беларуси
Уроженец Северной Осетии генерал-лейтенант белорусской милиции Юрий Караев не видит себя на посту президента страны.
В числе возможных преемников Караева ранее назвал Александр Лукашенко. Однако сам генерал, комментируя в пятницу такую возможность, заявил, что «конечно же, нет».
«Во-первых, я не рожден здесь, это самое главное, а во-вторых, должен быть огромный опыт управленческого хозяйствования, экономического, прочих направлений. Я же узкий специалист. А самое главное, это было сказано как «например». То есть таких людей много по стране. Это просто из стоящих рядом были названы, поэтому я думаю, что за фамилии цепляться в данном случае не стоит», - сказал Караев.
В прошлом году Юрий Караев стал одной из ключевых фигур белорусского протеста. Под его руководством милиция применяла против несогласных с переизбранием Лукашенко слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Были задержаны тысячи человек, сотни из них оказались в больницах.
Правозащитники сообщали о пытках в изоляторах, а также о том, что в города были введены военные в гражданской одежде, применявшие табельное оружие на поражение.
В Минске у Караева есть жена и сын Герман, но детство высокопоставленный белорусский чиновник провел в Северной Осетии, где у него до сих пор остаются мать, сестра и многочисленные друзья. Кавказ.Реалии подробно писал о биографии Юрия Караева.
Белорусский политолог Александр Федута в комментарии для Кавказ.Реалии заявлял, что Караев оказался одним из немногих высокопоставленных генералов Беларуси, который смог выполнить даже самые жесткие приказы Александра Лукашенко, в результате чего «превратился из полуинтеллигентного мента в символ насилия».
В Грузию доставлено 100 000 доз вакцины Sinopharm китайского производства
В Грузию доставлено 100 тысяч доз вакцины от коронавируса китайского производства Sinopharm. Вакцины прибыли сегодня утром, 3 апреля, спецрейсом в Международный аэропорт Тбилиси. Условия хранения данной вакцины: +2 и +8 градусов.
Sinopharm ожидает разрешения Всемирной организации здравоохранения, которое, как ожидается, будет получено к середине текущего месяца, информирует Общественный вещатель.
По сообщению Минздрава Грузии, процесс иммунизации вакциной Sinopharm начнется после получения ею разрешения ВОЗ. На данном этапе прививка Sinopharm будет доступна людям старше 55 лет и медперсоналу.
Вакцина Sinopharm изготавливается традиционным способом. Ослабленная версия коронавируса запускает иммунный ответ организма, и организм учится бороться с вирусом. Как и Pfizer и Astrazeneca, Sinopharm также требует вакцинации двумя дозами с интервалом в 21 день.
Коронавирус в Грузии: 580 случаев заражения за сутки, 6 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 580 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 29,8 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,95%, за последние две недели – 1,81%, а за последнюю неделю – 1,85%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 283 369.
Более 57% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 331. География остальных случаев выглядит следующим образом: Имерети – 56, Аджария – 51, Самегрело-Земо Сванети – 50, Шида Картли – 26, Квемо Картли – 22, Гурия – 17, Кахетия – 10, Рача-Лечхуми-Квемо Сванети – 7, Мцхета-Мтианети – 6, Самцхе-Джавахети – 1.
От ковида умерли еще 6 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 804.
Выздоровели 215 человек, их общее число выросло до 274 145.
На данный момент в Грузии 5 394 активных случаев коронавируса. Из них 1 758 пациентов (почти 33%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 824 инфицированных, в Имерети – 292, в Аджарии – 239. Состояние 337 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 68 человек.
3 047 граждан (более 63% активных случаев) лечатся на дому, а 231 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещен 250 граждан, в самоизоляции остаются более 8,8 тысячи человек.
В Баку заявили о доказательствах применения Арменией «Искандеров»
Азербайджанские военные при разминировании территории в Нагорном Карабахе обнаружили осколки двух разорвавшихся ракет комплекса «Искандер». Фотографии обломков были опубликованы на сайте государственного агентства страны АЗЕРТАДЖ.
Осколки ракет были найдены 15 марта в разных районах Шуши – города, пережившего ожесточенные бои в последние дни полуторамесячной войны войны за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией осенью 2020 года.
В настоящее время специалисты устанавливают технические особенности каждой из ракет. Представитель азербайджанского агентства заявил, что находка является доказательством применения Арменией комплексов «Искандер», передает Би-би-си.
Впервые об использовании «Искандеров» во время карабахской войны рассказал бывший начальник Генштаба Армении Мовсес Акопян. Позже премьер-министр Никол Пашинян подтвердил этот факт в интервью СМИ, отметив, что 90 процентов выпущенных ракет не взорвались.
Минобороны России заявило, что Пашинян «ошибся и злоупотребил информацией». Российское военное ведомство заверило, что «Искандеры» не применялись во время карабахского конфликта. Через некоторое время – сразу после телефонного разговора с Владимиром Путиным – Пашинян публично высказал согласие с российской стороной.
В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков повторил позицию Кремля, согласно которой армянские войска не применяли «Искандеры». Армения закупала экспортный вариант этого оперативно-тактического ракетного комплекса.
«Искандеры» стали причиной, по которой США вышли 2 августа 2019 года из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вашингтон обвинил Москву в том, что реальная дальность ракет, используемых в этих комплексах, превышает разрешенный соглашением предел в 500 километров.
Десять лет войны в Сирии - сотни тысяч погибших, миллионы беженцев
К 10-летию первых протестов против режима Башара Асада в Сирии и шестой годовщине участия российских войск в этом конфликте российские правозащитники выпустили 200-страничный доклад о нарушениях прав человека и гуманитарного права в Сирии. Документ изучила Русская служба Би-би-си.
За десять лет сирийский конфликт привел к одному из крупнейших миграционных кризисов в современной истории: 5,5 миллиона сирийцев были вынуждены бежать из страны, более шести миллионов покинули свои дома и были перемещены внутри Сирии. Около 600 тысяч человек погибли, 2 миллиона были ранены и пострадали от увечий, полученных при бомбардировках и обстрелах.
В 2010 году численность населения Сирии составляла 21 миллионов 300 тысяч. После десяти лет войны население Сирии - около 17 миллионов.
Доклад подготовлен к десятилетию сирийского кризиса российскими правозащитниками, работающими в ведущих и наиболее авторитетных российских правозащитных организациях. Они провели множество полевых интервью с беженцами из Сирии, правозащитниками, журналистами и представителями гражданского общества этой страны.
В Дагестане на полицейского, сообщившего о пытках, завели дело
В Дагестане на бывшего полицейского Ибрагима Гаджиева, сообщившего о пытках, завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Сапият Магомедову.
По словам юриста, по уголовному делу проводятся следственные действие. Другой информацией она не располагает.
Ранее в пятницу сотрудники полиции задержали Гаджиева. Он был заблокирован в машине своего родственника с вечера четверга, после того, как вышел из здания суда, где рассматривалось административное дело в отношении него о неповиновении сотрудникам полиции. Дело было прекращено. Однако после заседания полицейские требовали от Гаджиева проехать с ними на допрос.
Ибрагима Гаджиева обвинили в неповиновении полиции после обыска 31 марта. В тот день в его дом в шесть часов утра ворвались люди в масках и увезли бывшего полицейского. Ни адвокат, ни родственники не знали, где находится Гаджиев. Позднее адвокат Сапият Магомедова сообщила, что ее подзащитного пытали током в отделе полиции. Следы побоев зафиксировали прибывшие на место врачи скорой помощи.
- Ибрагим Гаджиев – бывший сотрудник полиции Махачкалы. Дело в отношении Раипа Ашикова, по которому он проходит свидетелем, было возбуждено в 2019 году. Бывшего начальника управления МВД дагестанской столицы обвиняют в финансировании терроризма, покушении на сотрудника правоохранительных органов и превышении должностных полномочий. Осенью 2020 года жалобу по делу Ашикова принял к рассмотрению Европейский суд по правам человека.
При атаке на Капитолий в Вашингтоне погибли два человека
В Вашингтоне в пятницу неизвестный протаранил на автомобиле ограждение у здания Капитолия, после чего атаковал сотрудников полиции. Двое полицейских получили ранения, один после госпитализации скончался. Нападавший был застрелен.
Комплекс правительственных зданий рядом с местом случившегося был закрыт на вход и выход. Людям в них рекомендовано не приближаться к окнам и дверям на улицу, передаёт канал Fox News. Позднее меры безопасности были отменены.
Дороги вокруг Капитолия были перекрыты, - передаeт Los Angeles Times. Рядом с местом происшествия садился вертолет, позже он улетел.
По машине во время инцидента был открыт огонь, водитель был застрелен после того как вышел из автомобиля и напал на полицейских с ножом.
В «Грузинской мечте» начинают готовиться к выборам местной власти
Правящая партия «Грузинская мечта» анонсирует встречи в регионах, чтобы начать подготовку к выборам в местные органы власти 2021 года. Об этом заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе по итогам заседания парламентского большинства.
«Мы говорили о текущих вопросах, в том числе в регионах. В этом контексте мы решили, что со следующей недели руководители правящей команды отправятся в регионы. Это можно назвать началом избирательной кампании в связи с выборами самоуправления, однако в приоритете будут и другие вопросы, региональные вызовы», - заявил Мдинарадзе.
Он добавил, что встречи с лидерами «Грузинской мечты» продолжатся в течение двух месяцев и охватят почти все регионы страны.
- Выборы в органы местного самоуправления должны состояться осенью 2021 года. Консультации по поводу кандидатов в мэры и депутатов сакребуло (горсовет и райсовет) в правящей партии начали три недели назад.
- В середине марта несколько оппозиционных партии Грузии объявили о начале общенациональной кампании в поддержку требования о назначении досрочных парламентских выборов.
- В течение двух месяцев лидеры оппозиции планируют проводить информационные встречи и митинги как в Тбилиси, так и в регионах. Ожидается, что кампания, которая по своей сути мало чем будет отличаться от предвыборной, завершится 15 мая масштабной протестной акцией в Тбилиси.
За сутки в Абхазии выявлено 29 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 193 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 29 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 человек, 20 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 9 человек оценивается как тяжелое, 11 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ - 11, в Ткварчельской ЦРБ - 3.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 487 человек. Зарегистрировано 214 летальных случаев. Выздоровели 12 905 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Белорусский парламент одобрил закон о запрете несогласованных уличных акций
Нижняя палата белорусского парламента приняла в первом чтении 2 апреля законопроект об обязательном согласовании массовых мероприятий. Документ упраздняет уведомительный порядок организации и проведения митингов, их можно будет проводить исключительно на основании разрешения местных органов власти.
Закон запрещает журналистам освещать такие акции в прямом эфире, рассказывать о дате, месте и времени их проведения. Сотрудники СМИ на несогласованных акциях будут приравнены к их участникам и организаторам, - передает агентство БЕЛТА.
Кроме того, на политические партии и общественные организации будет возлагаться ответственность за организацию и призывы к участию в митингах их членов.
В августе прошлого года, после президентских выборов, в крупных белорусских городах начались массовые протесты. Протестующие требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов, обвиняя власти в масштабных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов.
В ходе протестов задержаны десятки тысяч участников, сотни осуждены, сообщалось о пытках и избиениях задержанных. Большинство иностранных СМИ изгнано из страны. Ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США и Канада не признали легитимность Лукашенко, ввели санкции против белорусских властей и призвали к новым выборам.
Оппозиционные кандидаты выдавлены из страны, бывший кандидат Светлана Тихановская внесена КГБ в список террористов.
Британские депутаты выступили против паспортов вакцинации
Более 70 британских парламентариев, в том числе 40 представителей консервативной партии, выступили против введения паспортов вакцинации внутри страны. Об этом пишет The Guardian.
Идею таких паспортов выдвинуло правительство. Предполагается, что эти сертификаты могли бы использоваться компаниями для ослабления мер социальной дистанции. Соответствующие документы планируется применять и как средство допуска на массовые мероприятия.
Премьер-министр Борис Джонсон намерен ускорить тестирование этой системы. В ближайший месяц запланированы два таких испытания, которые призваны проверить работоспособность нового механизма. Один из его вариантов планируется опробовать 18 апреля во время полуфинала Кубка Англии, куда будут допускать только тех, кто покажет отрицательный тест на COVID-19. Другую аналогичную проверку планируется провести во время Кубка Карабао 25 апреля.
Этот проект, однако, вызвал сопротивление среди многих депутатов и ряда правозащитных организаций. Оппоненты Джонсона назвали нововведение «слишком авторитарным шагом». По мнению критиков, такие меры нарушают «фундаментальные права» человека, противоречат «британскому духу» и делают Соединенное Королевство »обществом контрольно-пропускных пунктов».
По данным газеты, парламент может отказать Джонсону в поддержке его инициативы. Тем не менее, возможен компромисс: в публичных местах вместо «паспортизации» может быть задействована упомянутая система тестов на коронавирус.
В настоящее время Великобритания является одним из мировых лидеров по числу вакцинированных граждан. Каждый второй взрослый житель страны получил первую дозу препарата.
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