В Армении выявили 10 случаев заражения британским штаммом коронавируса

В Армении выявлено 10 случаев заражения британским штаммом Covid-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Армении.

«Научные сотрудники лаборатории геномики и иммуномики, научной группы биоинформатики Института молекулярной биологии НАН РА и кафедры биоинженерии, биоинформатики и молекулярной биологии Российско-Армянского университета провели еще 12 полногеномных секвенирований нового коронавируса с применением секвенирования третьего поколения.

Образцы были предоставлены Национальным центром по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА 18 марта с.г.

В отличие от январского исследования, в 10 из 12 полученных в марте образцах был обнаружен британский штамм коронавируса (B.1.1.7, VOC-202012/01)», - говорится в сообщении.

С учетом того, что не исключается вероятность заражения различными штаммами, Минздрав РА вновь призывает строжайшим образом соблюдать противоэпидемические нормы - носить маски, соблюдать дистанцию в 1,5 метра, часто мыть или дезинфицировать руки, привиться против COVID-19.

В декабре 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Премьер-министр страны Борис Джонсон тогда сообщил, что мутация распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие государства ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране ужесточили противокоронавирусные меры. Кроме более быстрого распространения, других отличий британский штамм не имеет.