В многоквартирном доме на окраине Тбилиси прогремел взрыв, один человек погиб

65-летняя женщина погибла при взрыве в многоквартирном жилом доме в поселении Лило на окраине Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».

Взрыв прогремел сегодня, 4 апреля, в одной из квартир восьмиэтажки по улице Тенгиза Стуруа. Взрывной волной вынесло балконные двери, повреждена была фасадная стена, а хозяйка квартиры выпала с четвертого этажа. От полученных травм она скончалась на месте.

Точные причины произошедшего пока не известны. По предварительной версии, в квартире на четвертом этаже взорвался водонагреватель.

В доме была объявлена эвакуация. В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД сообщили, что в настоящее время они ожидают прибытия представителей мэрии, которые должны будут проверить устойчивость здания.

На месте продолжают работать пожарные-спасатели.