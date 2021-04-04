За сутки на Северном Кавказе умерли 20 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 357

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 20 пациентов с подтверждённым коронавирусом, число новых заболевших – 357.

По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - четыре, в Северной Осетии - два, в Дагестане и Кабардино-Балкарии по одному пациенту с подтверждённым диагнозом. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8 645 человек с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае - 109.

Краснодарский край + 109 (42 808 за все время пандемии)

Ставропольский край + 83 (50 870)

Дагестан + 41 (31 221)

Кабардино-Балкария + 40 (22 962)

Калмыкия + 25 (20 055)

Карачаево-Черкесия + 14 (19 743)

Северная Осетия + 16 (16 401)

Ингушетия + 10 (15 158)

Чечня + 10 (11 704)

Адыгея + 9 (14 140)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 245 062 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 3 апреля, выявлено 4 580 894 человека с коронавирусом.