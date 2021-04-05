В Турции отставных адмиралов заподозрили в подготовке переворота

В Турции задержаны 10 отставных адмиралов из числа подписавших открытое письмо о необходимости сохранения конвенции Монтрё, регулирующей проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

Письмо, которое подписали более ста бывших высокопоставленных руководителей турецких морских сил, резко раскритиковали правительственные чиновники. Они назвали его прямым вызовом, брошенным военными гражданскому правительству. Пресс-служба президента Реджепа Эрдогана заявила о признаках госпереворота.

Прокуратура в воскресенье, 4-го апреля открыла расследование о возможной причастности отставных адмиралов к преступлениям, направленным на подрыв стабильности и безопасности государства и конституционный порядок. Четверых подозреваемых обязали явиться в полицию Анкары в ближайшие три дня.

В прошлом месяце власти Турции одобрили план строительства крупного канала, параллельного Босфору - из Черного моря в Мраморное. Официальные лица подчёркивают, что функционирование этого канала не будет подпадать под конвенцию Монтрё. Отставные офицеры ВМС, которых сейчас подозревают в подрыве национальной безопасности, указывают, что именно действия, затрагивающие конвенцию Монтрё, чреваты ослаблением безопасности государства.

Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году в Швейцарии на конференции о режиме Черноморских проливов, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Она сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.

Кроме того, в мирное время конвенция дает свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.