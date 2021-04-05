Бесправие Сухумского городского собрания

Трое депутатов Сухумского городского собрания подвели итоги своей работы. На пресс-конференции в Сухуме они рассказали, собрание не может влиять на действия администрации, а все его инициативы и решения носят исключительно рекомендательный характер.

Подводили итог своей деятельности трое депутатов Сухумского городского собрания – Астамур Кутарба, Инна Кварчия и Дмитрий Маршания. Никто из них не планирует снова участвовать в выборах муниципального уровня, которые должны пройти в Абхазии 11 апреля.

За время их депутатства сменились три мэра, случились стихийные бедствия и пандемия, что помешало реализовать намеченные планы, средств на решение проблем граждан было недостаточно. Самым большим достижением стало строительство в городе 28-ти спортивных площадок, каждая обошлась примерно в 200 тысяч рублей. Депутаты активно участвовали в ликвидации последствий стихийных бедствий, содействовали закрытию сухумской мусорной свалки.

По многим вопросам добиться результата не удалось – из-за не обязательности исполнения принимаемых решений.

Астамур Кутарба напомнил, как Сухумское собрание наложило вето на увеличение платы за проезд в маршрутных такси в 2018 году, но городские инстанции это решение проигнорировали:

«Наш орган носит для многих подразделений рекомендательный характер, мы не можем давать прямые указания кому-то, мы можем повлиять на определенные решения внутри собрания только тогда, когда администрация напишет нам об этом письмо. Могу привести самый простой пример, который, к сожалению, решился непонятным образом. Было письмо о повышении цены за проезд, если вы помните, мы его отклонили и оставили стоимость проезда без изменения. Но на сегодняшний день, вы сами можете видеть, что проезд стоит не 15 рублей. А решение Сухумского городского собрания, которое мы отстаивали на всех уровнях с главами управлений – МВД и транспортного, к сожалению, сегодня не соблюдается, и всех все устраивает».

Давно уже ставится вопрос о том, что глав администраций районов и городов должны избирать их жители, но их назначает президент. Безуспешной, по словам Астамура Кутарба, была попытка инициировать проведение референдума по вопросу избрания главы администрации столицы:

«Надеюсь, что следующий созыв собрания продолжит наши начинания, в том числе, расширение полномочий депутатов Собрания. Надеюсь, что в будущем мы будем выбирать главу администрации, потому что это – очень важно. И, когда мы этот вопрос поднимали, поддержка общества была на высоком уровне. Мы были готовы за несколько недель собрать необходимое количество подписей для того, чтобы организовать референдум. У нас было решение, которое президент отменил, ссылаясь на то, что оно незаконное. Но мы имеем на это право, это прописано в законе, все вопросы местного характера мы можем поднимать. Не хочу перечислять все, но во многих вопросах у нас руки связаны из-за того, что законодательство многие вещи не позволяет сделать».

У депутатов городского собрания есть право утверждать кандидатуры начальников управлений, которых предлагает глава города. Если же депутаты отклоняют кандидата, глава администрации может сколько угодно раз предлагать его снова, закон не ограничивает количество таких попыток.

Астамур Кутарба и Инна Кварчия подчеркнули, что никакого влияния депутаты городского собрания не имеют и на увольнение руководителей управлений Администрации города:

«Астамур Кутарба: Мы можем за неудовлетворительную работу позвать начальника управления и вынести ему вотум недоверия. Он тоже носит рекомендательный характер. Не захотел я как глава администрации убирать этого человека, никто меня в данном случае не может заставить.

Инна Кварчия: В то же время, когда увольняется тот или иной начальник управления на согласование в собрание этот вопрос не выходит. При утверждении кандидатуры мы даем свое согласие, а при его отстранении от должности с нами этот вопрос не согласовывается. Мы можем быть абсолютно удовлетворены тем, как он работает, но глава администрации с нами не согласовывает.

Астамур Кутарба: Еще дополню одним важным моментом: есть у нас управления, которые не подотчетны собранию, например, архитектурное управление и все, что связано со строительством. Есть только градостроительный совет, в который я вхожу, и за пять лет было всего одно заседание. А вопросов архитектуры и строительства в городе – огромное множество. То есть, в законе не прописано, что депутат городского собрания должен активно принимать участие в данной комиссии или что комиссия должна собираться раз в месяц по очень важным вопросам».

Кутарба пояснил для граждан и кандидатов, которые хотят попробовать свои силы на поприще местного самоуправления, что никаких механизмов и никаких финансовых ресурсов у депутатов нет:

«Для жителей хочу объяснить и для тех ребят, кто сейчас баллотируется в депутаты, что зарплаты у депутатов нет, никаких материальных благ в плане решения вопросов с помощью каких-то финансов нет. Только личное обращение к главе администрации с письмом от жителей либо письма депутата с просьбой оказать содействие в решении какой-то проблемы и все. И стучаться в двери каждого управления. Вот это функция депутата на сегодняшний день. И все это носит рекомендательный характер, чтобы все, кто идет в депутаты понимали, что вам это предстоит делать практически каждый день, и от результата вашей работы будет зависеть доверие ваших избирателей. Не всегда есть понимание граждан, что депутат не все может в этом собрании».

Астамур Кутарба проинформировал, что они обращались в парламент и к президенту с просьбой внести изменения в закон и наделить депутатов местного уровня реальными полномочиями, однако никакого ответа на их письмо до сих пор нет:

«Мы писали в парламент и в Администрацию президента о том, что нам необходимо выбирать главу администрации, нужно изменить определенные статьи закона. Мы не просто писали и говорили, вы сами придумайте, мы собирались комиссией, мы приглашали юристов, мы каждую статью вместе прорабатывали и говорили, что необходимо и для чего необходимо. Но, к сожалению, на сегодняшний день все в таком же состоянии, как и было раньше».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия