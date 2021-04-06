Обзор грузинской прессы

О возможных масштабных изменения в правящей партии Грузии рассказывает телекомпания «Формула». Ссылаясь на анонимный источник, корреспонденты этого СМИ утверждают, что очередные изменения могут коснуться поста председателя партии власти. В «Грузинской мечте» сейчас наблюдается напряженная обстановка между правительственной и парламентской командой, утверждают в «Формуле». А премьер-министр Ираклий Гарибашвили тем временем планирует расширить сферу своего влияния:

«По информации «Формулы», на посту председателя партии Ираклия Кобахидзе может сменить премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Источник утверждает, что автором этой идеи является сам Бидзина Иванишвили. Согласно полученной информации, он потребовал от Кобахидзе покинуть пост еще в феврале, вскоре после назначения Гарибашвили на должность премьер-министра».

В оппозиции тоже не исключают такого развития событий, например, лидер партии «За справедливость» Эка Беселия в интервью телекомпании сказала:

«Я не исключаю того, что его (Ираклия Кобахидзе) хотят отдалить от политических процессов. Это возможно, поскольку сейчас он очень непопулярен, и «Грузинской мечте» уже сложно объяснить все те ошибки, которые он совершает, и брать на себя ответственность».

Источник телекомпании сообщил журналистам и о других изменениях, которые могут произойти в партии власти, касаются они мэра Тбилиси Кахи Каладзе:

«Партию планирует покинуть действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе. Согласно полученной информации, мэр уходит не только из партии, но и из политики. Более того, Каладзе может покинуть страну и вернуться жить в Милан».

В правящей «Грузинской мечте» все эти слухи опровергают, впрочем, в телекомпании «Формула» напоминают, что представители партии власти в свое время категорически опровергали и разговоры о возможном уходе из политики экс-премьера Бидзины Иванишвили, а бывшего премьера Георгия Гахария – из «Грузинской мечты».

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Скандал вокруг судьи Тбилисского городского суда Майи Свианадзе обрастает новыми подробностями. Несколько дней назад стало известно, что назначенная на бессрочную службу Свианадзе отправилась в США на постоянное место жительства, пишет информационное интернет-агентство interpressnews. У ряда заинтересованных лиц это решение вызвало массу вопросов, среди таких: не повлияет ли спонтанное решение Свианидзе на ход дел, порученных ей?

«Конечно, (о моем уходе) знали, я же не бросила бы дела!? Естественно, я их передала, все оставила в порядке, чтобы не возникло проблем. Я отправилась в Америку, тут мой сын уже 16 лет живет, работает в департаменте полиции Нью-Йорка. Я воссоединила семью, других целей у меня точно не было».

На это заявление откликнулась несудейский член Высшего совета юстиции Нази Джанезашвили. На своей страничке в соцсети facebook она написала:

«Она приняла «правильное» решение, форма которого очень к лицу этой системе».

В совете юстиции заявили, что Свианадзе заранее сообщала о своем решении, на что Джанезашвили ответила, что как член совета, была не в курсе.

«Я тоже член совета и не знаю, кто распространяет это заявление и кто поддерживает эти решения, мне об этом никто не говорил. Вообще, напомню, что Совет юстиции – коллегиальный орган», – цитирует Джанезашвили информационное интернет-агентство on.ge.

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Граждане Грузии, проживающие за разделительной линией в Абхазии и Южной Осетии, по-прежнему не могут перейти на подконтрольную официальному Тбилиси территорию без прохождения пятидневного карантина, пишет информационное интернет-агентство Netgazeti. Те же условия касаются и людей, которые пересекают разделительные линии на время и возвращаются обратно на территорию, контролируемую грузинскими властями, что создает для них дополнительные трудности.

«Сейчас перейти линию могут только пенсионеры, но и они не могут оставить свои дома надолго, не могут оставить без внимания домашних животных и хозяйство. А у меня в Тагилони могила отца. Я приезжаю туда, чтобы зажечь свечку и поехать обратно (на подконтрольную официальному Тбилиси территорию). А теперь настолько все усложнили, что и это сделать невозможно», – сказал гражданин родом из села Тагилони, проживающий в Тбилиси.

Люди, которые направляются из Гальского района в Зугдиди, тайком пересекают разделительную линию, чтобы избежать карантина, утверждает респондент издания. Правила карантина не касаются тех людей, которые переходят на контролируемую грузинскими властями территорию для получения медицинских услуг, поскольку их сразу отправляют в медучреждения, под наблюдение врачей, пишет Netgazeti. Но по возвращении на неподконтрольную официальному Тбилиси территорию им придется отправиться в карантин. Такие правила действуют в Южной Осетии, говорит гражданская активистка Тамар Меаракишвили:

«У моей матери диабет и сердечно-сосудистые заболевания, но она не может поехать в Тбилиси, поскольку работает в школе и, учитывая сроки нахождения в карантине, не может освободиться на такой долгий срок. Придется еще немного подождать и поехать на лечение во время отпуска», – цитирует Меаракишвили Netgazeti.