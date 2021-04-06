Путешествие на «Солярис». Премьера сухумского Русдрама

Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера в очередной раз порадовал сухумского зрителя премьерой. В прошедшие выходные был представлен спектакль «Солярис» по одноименному роману Станислава Лема. Внимание только вошедшего в зал зрителя сразу же захватывает действо, делая тем самым задачу по поиску места весьма сложной: на сцене в полутьме бродят люди. Инопланетно одетые, в своем явно тяжелом обмундировании они осматривают «почву» под ногами при помощи фонариков. В попытках понять, что именно они ищут, не сразу можно заметить, что у края сцены лежит человек: он то ли спит, то ли мертв. Звучит третий звонок, гаснет свет и начинается спектакль. «Солярис» – это фантастический роман, написанный польским футурологом Станиславом Лемом в далеком 1960 году. Он описывает взаимоотношения людей будущего с загадочным мыслящим Океаном планеты Солярис и через эту историю задается множеством сложных для человечества вопросов. Воплотить слияние космоса и философии на сцене взялся номинант российской национальной театральной премии «Золотая маска» Артем Устинов. Режиссеру помогали художник-постановщик Юлиана Лайкова и художник по свету Денис Солнцев.

Артем Устинов пояснил какие именно вопросы поднимает «Солярис»: «Очень много мыслей приходило по ходу, потому что, когда ты начинаешь в нем копаться, то ты начинаешь понимать, что это история какой-то любви, смысл которой в том, что она невозможна, в том, что она не осуществима. Она изначально была обречена, мы все это понимаем. Есть вещи в жизни, которые изначально обречены на распад, но мы же продолжаем в них играть и существовать в них. И вот он говорит в конце: «Нет у меня веры и надежды, у меня есть только ожидание того, что что-то произойдет». И вот эта позиция человека, который начинает уничтожать океан, пытается сопротивляться, и приходит к тому, что надо просто позволить какому-то событию случиться. В этом, мне кажется, есть какая-то мудрость. И потом там всякие вопросы про свободу воли: а может ли Хари считать себя человеком, когда она не человек? А можем ли мы вообще выбирать то, что мы желаем, или наши желания тоже чем-то предопределены? По ходу мы натыкались на все больше тем, которые волнуют лично меня. Это про попытки переписать прошлое, например, ну и космос как тема мечты человечества, которая неосуществима, бессмысленна и бесполезна, но может мечта и должна быть бесполезна, а то какая же она мечта. Может и любовь должна быть бессмысленной».

Главные роли в «Солярисе» достались молодым актерам Русдрама. Психолога Криса Кельвина, который прибывает на борт исследовательской станции планеты Солярис, играет Эмиль Петров. Другого Криса Кельвина, являющегося тенью собственного будущего и уже знающего, как завершится история, играет Саид Лазба. Ну а погибшую возлюбленную главного героя Хари, чей образ, проникающий в подсознание членов станции, являет Океан, воплощают на сцене заменяющие друг друга актрисы: Мадлена Барциц и Ирина Делба. Эмиль Петров рассказал о взаимоотношениях со своим героем, Крисом Кельвином: «Наш спектакль состоит не из одного перевода, а из двух. То есть в одном переводе есть такие куски, которых нет в другом. И мы это очень долго все разбирали. Мы разбирали каждый шаг, что Крис думал в этот момент, что Хари думала в этот момент. И вот поэтому сейчас я могу сказать, что знаю своего персонажа… В двух словах мой персонаж – это ученый, парень, который потерял свою любимую когда-то давно и в глубине души он считает себя виновным в ее смерти. Он улетел на другую планету, на Солярис по вызову руководителя Гибариана. Я для себя решил, что он туда улетел именно для того, чтобы забыться, может быть, потому что это же терзает моего персонажа на протяжении долгих лет. И мне вчера написал режиссер: «Эмиль, не забывай, что он эгоист, ты его слишком оправдываешь». Ну вот такая черта в нем тоже есть. И все-таки в романе Лема Крису примерно около 35 лет. Мне было сложно, наверное, выбраться из амплуа, которое за мной закреплялось, у меня было много детскости и романтизма на начальных этапах. Пришлось от этого отходить – вот это было сложно. Естественно, сейчас образ Криса будет, так сказать, наращиваться на скелет. Я-то его понимаю, но актерски нужно сделать еще очень много работы».

Спектакль «Солярис» – это не просто история Криса Кельвина и Хари. Параллельно ей идет еще одна сюжетная линия, которая открывает зрителям историю исследования планеты Солярис учеными. Этой линии в романе нет, она была дописана режиссером Артемом Устиновым. Такая задумка значительно увеличила спектакль. «Солярис» забирает у зрителя 3 часа времени, но взамен дает ощущение путешествия по этому странному космическому пространству выдуманной планеты и полного погружения в историю каждого из героев.