Amnesty: пандемия резко ухудшила ситуацию с правами человека

Пандемия COVID-19 привела к значительному ухудшению ситуации с правами человека во всем мире. Она "резко обнажила и усугубила неравенство внутри стран и между ними", а лидеры многих государств мира использовали пандемию для подавления критики и укрепления собственной власти. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Amnesty International за 2020-2021 годы.

По данным Amnesty, больше всего пострадали права женщин, пожилых людей, представителей ЛГБТ, этнических меньшинств, медиков, мигрантов и беженцев. В частности, отмечается рост гендерного и домашнего насилия из-за ограничений на передвижение и отсутствия конфиденциальных механизмов, позволяющих жертвам сообщать о насилии, находясь в изоляции. Кроме того, медики и работники теневого сектора экономики пострадали из-за "преднамеренного игнорирования мер социальной защиты", говорится в докладе.

По мнению авторов исследования, меры, принимавшиеся в ответ на пандемию, были скомпрометированы действиями лидеров, которые безжалостно эксплуатировали кризисную ситуацию и использовали COVID-19 в качестве предлога для новых массовых нарушений прав человека. "Мир оказался в состоянии полного смятения. На данном этапе пандемии даже лидеры с самым неадекватным восприятием реальности уже не могут отрицать, что наши социальные, экономические и политические системы пришли в негодность", - заявила новый генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Правозащитники также обращают внимание на отсутствие международного сотрудничества в борьбе с пандемией, превалирование национальных интересов, "войну вакцин", нарушение международных связей. Amnesty International призывает власти государств в кратчайшие сроки обеспечить всеобщую и повсеместную доступность вакцин и сделать их бесплатными. Фармацевтические компании должны поделиться своими знаниями и технологиями, чтобы никто не оказался обделён, отмечается в докладе.

В России, по мнению авторов доклада, пандемия выявила "хроническое недофинансирование системы здравоохранения". Кроме того, российские власти использовали пандемию для борьбы с инакомыслием, в том числе при помощи ужесточения ограничений, касающихся публичных собраний.

Участники мирных протестов, правозащитники, гражданские и политические активисты подвергались задержаниям и судебному преследованию, говорится в документе. "Пытки применялись повсеместно и почти всегда безнаказанно для виновников, - подчеркивается в докладе. - Право на справедливый суд регулярно нарушалось, а новые законодательные поправки дополнительно ограничили независимость судов".