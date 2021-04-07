Обзор югоосетинской прессы

Об использовании осетинского языка в делопроизводстве пишет на этой неделе газета «Республика». Издание напоминает о 9-летии принятия закона «О государственных языках РЮО», обязывающего официальные учреждения вести делопроизводство на двух языках – русском и осетинском. Он был принят 4 апреля 2012 года. «В преамбуле нашей статьи есть указание на то, что парламентарии обязывают государственные органы вести делопроизводство на двух языках – русском и осетинском. При этом сами народные избранники, принявшие закон о языках и утвердившие циркуляр об их обязательном использовании в официальной сфере, сразу же нарушили и сам закон, и свой циркуляр. Ибо все материалы самой сессии от 4 апреля были оформлены исключительно на русском языке», - пишет автор. Далее он обращает внимание на внушительный перечень статей закона, которые не исполняются или нарушаются. Все нарушения – не в пользу осетинского языка. «Так вот, статья 2 закона гласит: «Законодательство Республики Южная Осетия о государственных языках состоит из Конституции РЮО…» И тут же вопрос – издана ли Конституция РЮО на осетинском языке? Возможно, она где-то и есть, но, наверное, хранится за семью печатями как бесценная реликвия. Недавно один из пользователей Фейсбук с отчаянием просил своих друзей по этой социальной сети подсказать, где в интернете можно найти осетиноязычной вариант Основного закона осетинского (!) государства», – возмущается автор. Это же касается судебного делопроизводства, официальных мероприятий и т.д. «Необходимо с сожалением признать, что осетинский язык изгнан из официальной сферы общения. И эта проблема всех последних десятилетий. Причем никого кроме самих себя в этом винить не приходится. И будем честны: дело не столько в том, что для перевода делопроизводства нет в достаточной мере разработанной терминологии...» – заключает с сожалением автор.

25 лет назад Южная Осетия перешла с парламентской на президентскую форму правления. В свете нынешнего политического кризиса многие общественные деятели предлагают отказаться от нее и вновь вернуться к парламентской. Газета «Южная Осетия» публикует интервью с начальником Управления внутренней политики при администрации президента РЮО Муратом Ванеевым. По мнению чиновника, в республике президентская форма правления себя не исчерпала, кроме того, показала себя живучей и эффективной. «Люди ищут в парламентской форме панацею – это ошибочно. Решения необходимо принимать пошагово, в совершенстве законодательства, в кадровой политике и т.д., а при каждом кризисе принимать радикальные меры наподобие смены форм правления – неразумно», – цитирует Ванеева газета. Вместе с тем он согласился, что есть проблемы с сохранением баланса, но решать эту проблему Ванеев предлагает менее радикальными методами. «Сохраняя президентскую республику, надо пересматривать положения, регламентирующие или распределяющие функции, полномочия, права и обязанности всех ветвей власти. Если мы будем наполнять содержанием президентскую форму правления в классическом ее понимании, сможем обеспечить баланс властей», – цитирует Мурата Ванеева газета «Южная Осетия».

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Бурную реакцию в осетинском сегменте соцсетей вызвало заявление министра строительства Эдуарда Дзагоева о решении снести «старый мост» в Цхинвале, так как он не подлежит реконструкции. На его месте обещают построить такой же, но железобетонный. Мосту более 100 лет, он давно стал одним из самых узнаваемых символов города. «Культурное наследие защищено даже правилами ведения войны. В Южной Осетии постепенно цинично уничтожаются самобытность, память, достоинство и будущее людей», – пишет пользователь Роберт Гард. Ему отвечает Олег Смирнитский: «Для меня ответ на поверхности – не получилось у Грузии в августе 2008-го "Чистое поле" ракетами да танками, значит, чтобы получить территорию, нужна другая стратегия с бьющими в цель тактическими шагами. И все что происходит в ЮО за последние несколько лет, на мой взгляд, звенья именно этой цепи», – пишет он. «Почему не сделать его пешеходным, сохранив исторический облик, и не построить другой мост в близлежащем месте для транспорта. Затраты будут одни и те же, но сохранится крупица исторического облика города», – предлагает в комментариях пользователь Елена Папелишвили.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия