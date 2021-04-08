Белый дом опроверг обсуждение бойкота Олимпиады в Пекине

США не обсуждают бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за предполагаемых нарушений прав человека. Об этом в среду заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Reuters. Она подчеркнула, что позиция Вашингтона по этому вопросу "не изменилась".

Этот комментарий разошелся с высказыванием представителя Госдепартамента Неда Прайса. Во вторник в беседе с журналистами он сообщил, что американские власти размышляют, следует ли пропустить Олимпийские игры в Китае. По его словам, решение планируется принять совместно с союзниками Соединенных Штатов.

Ряд республиканцев призвали администрацию Джо Байдена к такому шагу из-за отношения китайский властей к уйгурам и репрессий против активистов в Гонконге.

Ранее во время первой пресс-конференции в качестве президента сам Джо Байден обозначил курс на соперничество с правительствами Китая и России, которые он обвинил в авторитаризме и попытках подорвать демократию во всем мире. Против китайского правительства выступили и крупнейшие частные компании США, обвинив власти КНР в использовании труда заключенных на хлопковом предприятии. В ответ китайские телеканалы начали скрывать западные бренды одежды.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предостерег США от политизации спорта и зимней Олимпиады в Пекине. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался против возможного бойкота соревнований.